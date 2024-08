แบงก์กรุงไทยเอาใจนักชอปชู "Krungthai Travel UnionPay Debit Card" บัตรเดียว เที่ยวคุ้ม ทั่วจีน

ธนาคารกรุงไทย เอาใจนักท่องเที่ยวไทยชอปปิ้งถูกใจในจีน ด้วยบัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card ซึ่งบัตรนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานร่วมกันกับแอปพลิเคชันชำระเงินดิจิทัล เช่น Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย หรือร้านค้าที่มีป้ายการรับชำระเงิน UnionPay เพื่อสแกนจ่ายผ่าน QR Code ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยลูกค้าที่เปิดบัญชีกรุงไทย สามารถเปิดใช้งานบัตรได้ในฟังก์ชันเมนูของแอป Krungthai NEXT โดยเลือกเมนู "บริการ > ไปเที่ยวด้วยกัน > Travel card" และสามารถแลกเปลี่ยนเงินบาท เงินหยวน โดยไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งความสะดวกของการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องการพกพาเงินสด และยังสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยได้อีกด้วย1.คุ้มค่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุด สกุลเงิน CNY2.ไม่เสียค่าธรรมเนียม ใช้จ่ายสบายไม่เสียค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%3.ใช้งานง่าย แลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT4.สะดวก สะดวกสบายกับบริการชำระเงิน QR Code ได้ที่ร้านค้ารับบัตร UnionPay ทั่วโลก ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT4.รองรับการใช้งานในประเทศไทย สามารถใช้บัตรในประเทศไทยได้เหมือนกับบัตรเดบิตทั่วไปด้วย สกุลเงินบาทโดยหักบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัตรทั้งนี้ ด้วย Krungthai Travel UnionPay Debit Card ผู้ใช้บัตรจะสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังทุกมุมของประเทศจีนได้อย่างไร้กังวล ทั้งในด้านความสะดวกสบายและการควบคุมการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่าในทุกการใช้จ่ายนอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิพิเศษ เมื่อจองเที่ยวบินตั้งแต่ RM 300 หรือสกุลเงินที่เทียบเท่า ผ่าน AirAsia Super App และชำระผ่านบัตรฯ1.บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตสูงถึง 294% และมีรายการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 250% เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากมีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นหลังช่วงโควิด-19 โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ2.สำหรับช่วงครึ่งปีของปี 2567 บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card ยังเติบโตต่อเนื่องประมาณ 13% ขณะที่รายการใช้จ่ายเติบโตถึง 93% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดฟรีวีซ่าของจีนทั้งนี้ ลูกค้าที่เปิดบัญชีสามารถสมัครบัตร Krungthai Travel Card ได้ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และหากลูกค้าต้องการใช้บัตรด่วน ธนาคารเปิดให้บริการออกบัตรด่วนแบบพิมพ์ชื่อ และรอรับบัตรได้เลย ที่สาขานานาเหนือ และสาขาสยามพารากอน