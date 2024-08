บอร์ด PEER อนุมัติ SKY และ TKC เข้าถือหุ้น 70% ใน OTP เร่งพัฒนาระบบ คว้างานเข้ากระเป๋า

นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ PEER รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2567 ที่จัดขึ้น ณ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (หรือ OTP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (หุ้นที่ซื้อขาย) ให้แก่ผู้ซื้อจำนวน 2 รายนายจิรายุ เผยว่า “บริษัทได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 5,600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (OTP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (หุ้นที่ซื้อขาย) ให้แก่ผู้ซื้อจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY) และบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (TKC) โดยบริษัท SKY และ TKC ได้ทำการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน OTP แล้วในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และคาดว่าการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ซึ่งภายหลังการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงสร้างการถือหุ้นใน OTP ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะเป็นดังนี้ SKY ถือหุ้นจำนวน 3,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 บริษัทถือหุ้นจำนวน 2,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 และ TKC ถือหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 รวมทั้งสิ้น 8,000,000 หุ้น”“การจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการสร้าง partnership ที่จะช่วยกันพัฒนาธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่ง สร้างความสมบูรณ์แบบให้การทำงานร่วมกันมากขึ้น เป็นการทำ JV (Joint Ventor) ที่แข็งแกร่งระดับต้นๆ ของประเทศ โดยบริษัทยังมีธุรกิจ call center ทั้งในรูปแบบ Inbound และ Outbound ที่เป็น telesales (Happy Products and Services) และธุรกิจ Fintech “Peer to Peer Lending Platform” (P2P) ได้แก่ StockLend by NestiFly เป็นนวัตกรรมภาคการเงินที่ช่วยจับคู่ผู้ขอสินเชื่อและนักลงทุนเข้าด้วยกันผ่านแพลตฟอร์มทางการเงิน ที่จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างธุรกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งแง่ของการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจการเงินและ call center เป็นหลัก” นายจิรายุ กล่าวเสริม