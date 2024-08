ตลท.เพิกถอน STARK-ALL-WORLD พ้นจากตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ALL) บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) และบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อันเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งเหตุเพิกถอนของแต่ละบริษัทเป็นดังนี้- ALLบริษัทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2564 ข้อ 7 (10)- STARKบริษัทเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2564 ข้อ 7 (3)- WORLDบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์และไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 ข้อ 9 (6) (ง) และข้อ 9 (15) ตามลำดับทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ ALL STARK และ WORLD เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม-2 กันยายน 2567 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้1.ให้หลักทรัพย์ ALL STARK และ WORLD ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance2.ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์3.ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ ALL STARK และ WORLD ในวันแรกที่มีการซื้อขาย (วันที่ 23 สิงหาคม 2567)4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ ALL มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai Index) และจะไม่นำหลักทรัพย์ STARK และ WORLD มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ ALL STARK และ WORLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2567 เป็นต้นไป