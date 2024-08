กรุงไทยจับมือพันธมิตร รุก Ai เสริมแกร่ง หนุนบล็อกเชนเชื่อมโลกการเงิน

เซินเจิ้นเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ซิลิคอนแวลเลย์แห่งประเทศจีน" ด้วยนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอและบล็อกเชนในประเทศจีน มีบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จำนวนมากที่ตั้งอยู่ในเซินเจิ้น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชนที่แข็งแกร่ง โดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกรุงไทย และ Accenture และ Huawei ได้มีการยกระดับด้านความปลอดภัยการเงินยุคใหม่ ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยไซเบอร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เน้นไปที่ความรวดเร็วในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเอไอและบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน เช่น: การใช้เอไอและบล็อกเชนในการทำธุรกรรมการชำระเงินข้ามพรมแดนจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรม: การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้บริโภค ธุรกิจ และสถาบันการเงินเข้าด้วยกันโดยล่าสุดธนาคารกรุงไทยซึ่งให้ความสำคัญกับนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่โดนใจลูกค้า โดยมีความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็น Strategic Partner ด้านเทคโนโลยี คือ Accenture และ Huawei ในการยกระดับนวัตกรรมการเงิน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตGenerative AI หรือ Gen AI คือ โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสรรค์ Content ใหม่ที่มีความใกล้เคียงกับ Content ที่สร้างโดยมนุษย์มากขึ้นมาได้ อิงจากรูปแบบที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ โดยสามารถสร้างสรรค์ได้ทั้ง Content ในรูปแบบของข้อความ โค้ดโปรแกรม รูปภาพ วิดีโอ เสียงดนตรี ฯลฯ ทำให้ Gen AI ถูกนำไปใช้งานในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การให้บริการลูกค้าด้วย Chatbot Coding การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมธนาคารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกวิเคราะห์ว่าจะได้รับผลกระทบและประโยชน์จาก Gen AI มากที่สุด เนื่องจากเกือบ 3 ใน 4 ของงานทั้งหมดเหมาะกับการ Automation (การใช้ Gen AI ทำงานแทนมนุษย์ในงานที่เป็นงาน Routine) หรือการ Augmentation (การใช้ Gen AI มาสนับสนุนและทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อให้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพ แม่นยำมากขึ้น) และตำแหน่งงานแทบทุกตำแหน่งของธนาคาร ไม่ว่า จะเป็นพนักงานใน Back Office และ และ Middle Office ไปจนถึงตำแหน่ง Front Office ที่ให้บริการลูกค้าโดยตรงต่างก็มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ประโยชน์จาก Gen AI ได้Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านธุรกิจและเทคโนโลยีชั้นนำ โดยปัจจุบัน Accenture มีพนักงานกว่า 750,000 คน ให้บริการลูกค้าในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ช่วยให้ธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรทั่วโลกสร้าง Digital Core เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การเติบโตของรายได้ และพัฒนาบริการที่นำเสนอให้กับลูกค้า ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง โดย Accenture เป็น Strategic Partner และที่ปรึกษาของธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนา Digital Solutions รวมถึงการพัฒนา Digital Talents ผ่านการร่วมทุนในบริษัท Arise by Infinitas ซึ่งวางตัวเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมถึงดึงดูด Talents จากต่างประเทศ เสริมความแข็งแกร่งด้าน Digital Capabilities และรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มธนาคารกรุงไทยขณะที่ด้าน Gen AI Studio ที่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นหนึ่ง Gen AI Studio ในจำนวน 24 แห่งทั่วโลกของ Accenture โดยแต่ละแห่งก็จะมีด้านที่โฟกัสแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมเด่นของแต่ละภูมิภาคซึ่งที่ Gen AI Studio เมืองเซินเจิ้น เป็นแบบ Full Scale ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและฟังก์ชั่นงาน โดย Gen AI Studio เป็นพื้นที่ที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Scientists ของ Accenture จะได้ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า มีการจัด Session ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการนำ Gen AI มาใช้ผ่านการนำเสนอตัวอย่าง Use Cases และการได้ลองสัมผัสประสบการณ์ตรง รวมถึง Explore ความเป็นไปได้และความท้าทายในการนำ Gen AI มาใช้ในบริบทของลูกค้าแต่ละราย จากนั้นจะร่วมกับลูกค้าศึกษาและเลือกว่า Gen AI Platform และ Tools ใดที่เหมาะสมที่สุด และเลือกสิ่งที่เป็น Quick Win มาทำ Proof of Concept (PoC) เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ และดูแลไปจนถึงการพัฒนาโซลูชั่นและสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้และ Upskillขณะที่ด้าน Gen AI กับคนในองค์กรของลูกค้า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าเพิ่มจาก Gen AI ได้นอกจากนี้ Accenture ได้ช่วยลูกค้าในการนำ Gen AI มาใช้ในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจธนาคาร โดยการนำเทคโนโลยี Large Language Model (LLM) ไปใช้ในธุรกิจธนาคาร แบ่งได้เป็น 3 บทบาท คือ1) LLM as Knowledge Manager การนำเอาความสามารถในการจัดการข้อมูลของ AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้ Knowledge Sharing มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำมาใช้ในการตอบคำถามใน Contact Center2) LLM as Coach เช่น ใช้ในการมอนิเตอร์หรือ Training พนักงาน หรือเป็นผู้ช่วยในการ Coding และ3) LLM as an Advisor การนำเอาความสามารถด้านการใช้เหตุผลของ LLM มาใช้ในการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจตัวอย่าง Use Cases ของ Gen AI เช่น• การใช้เครื่องมือ Gen AI มาใช้เป็นผู้ช่วยในการขายและการให้บริการลูกค้า ทั้งในช่วงเตรียมตัวก่อนพบลูกค้า ระหว่างการพบลูกค้า และหลังการพบลูกค้า โดยเครื่องมือดังกล่าว สามารถแนะนำประเด็นที่จะพูดคุยกับลูกค้า วิธีการตอบ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้ามานำเสนอ รวมถึงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นได้ เพิ่ม Productivity และยอดขายของพนักงาน• การนำ AI มาทำให้ Business Intelligence (BI) ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของ1) การทำ Descriptive Analytics เช่น รายงานและ Visualization ข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ และ2) Diagnostic Analytics หรือการวิเคราะห์หาสาเหตุ ทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อให้ได้ Insights ตลอดจน3) Predictive Analytics หรือการคาดการณ์หรือวางแผนสำหรับอนาคต และ4) Predictive Analytics หรือการให้คำแนะนำว่า จากข้อมูลทางธุรกิจที่มีควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปHuawei ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ไม่ว่า จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค และโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ มีพนักงานมากกว่า 2 แสนคน เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องวิจัยและพัฒนา (R&D) ดังนั้น พนักงานกว่า 55% ทำงาน ในส่วน R&D มีการลงทุนใน R&D เป็นอันดับ 5 ของโลก ในด้านการดำเนินงาน มีอัตราการเติบโตในด้าน Computing Cloud ซึ่งมีทั้ง Public Cloud และ Private Cloud รวมถึง Smart Device และ Gadget ส่วนธุรกิจใหม่ๆ คือ Digital Power ซึ่งโฟกัสที่ Inverter พลังงานแสงอาทิตย์ ล่าสุด คือ ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ทำระบบปฏิบัติการรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งรถฉางอันก็ใช้ระบบปฏิบัติการของHuawei อยู่รายได้ในปี 2023 มากกว่า 99.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.6% จากปีก่อนนอกจากนี้ Huawei ยังมีการลงทุน R&D อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 130 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เฉพาะปี 2022 ลงทุนมากกว่า 23 พันล้านดอลลาร์ มีวิศกรที่จบปริญญาเอกมากกว่า 5 พันรายอีกทั้ง Huawei ยังทุ่มทุนสร้าง Huawei Dongguan Campus ที่จำลองเมืองและสถานที่สำคัญของทวีปยุโรปไว้บนพื้นที่กว่า 300 เอเคอร์ พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงาน ไม่ว่า จะเป็นห้องสมุด ทะเลสาบ และระบบรถราง โดยใน Campus นี้มีคนทำงานอยู่ประมาณ 30,000 คน เน้นด้านการทำวิจัยและพัฒนา และมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนี้ Dongguan Campus ยังเป็นที่ตั้งของ Huawei Cyber Security Center ที่จัดแสดงกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของ Huawei การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Smart Devices การกำกับดูแลด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เป็นต้นผานกู่ เอไอ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน Large Language Model คล้ายๆ ChatGPT ที่เน้นการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง E-government ภาคการผลิต ยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหมือง Virtual Human คอลเซ็นตอร์ ซัพพลายเชนต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาในภาคธนาคารเองก็มีการนำผานกู่ไปประยุกต์ใช้ เช่น ธนาคาร ICBC ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอลเซ็นเตอร์ ทำให้ใช้เวลาในการพูดคุยกับลูกค้าลดลง 15% เวลาในการ Review ลดลง 20% เพราะลดขั้นตอนการทำงานจาก 5 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอน ทำให้รวดเร็วมากขึ้นปัจจุบัน Huawei เป็น Strategic Partner ที่สำคัญของกรุงไทย โดยมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว โดยในส่วนของ Cloud ที่มีการพัฒนา Cloud Huawei ซึ่งเปิดให้บริการกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 85 Data Center ทั่วโลก ทั้งในจีน ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ ยุโรป ละตินอเมริกา ส่วนในไทยมี 3 Data Center ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่มี Data Center ในประเทศไทย แม้ว่าจะยังมีบริษัทอื่นๆ ที่เลือกลงทุนในสิงคโปร์ แต่ Huawei กลับเลือกลงทุนในประเทศไทย และมีพาร์ทเนอร์ในไทยมากกว่า 300 ราย มีสตาร์ทอัพกว่า 100 รายและ SME มากกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ยังมีบริการ Open Lab ให้กับลูกค้าได้ทดสอบ Solutions และมี 5G Ecosystem Innovation Centerขณะที่ด้านเทคโนโลยี ผานกู่ ซึ่งเป็น AI ของ Huawei ได้นำมาใช้ในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ทำความเข้าใจลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือ biometric เชิงลึกด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการสร้างลักษณะการใช้งาน AI ส่วนบุคคล ที่จะสร้างประสบการณ์ลูกค้า เพื่อการเรียนรู้ความต้องการและการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย Accenture และ Huawei ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีเอไอ และ บล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในภาคการเงินของประเทศไทย มาใช้จะช่วยให้ธนาคารกรุงไทยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ธนาคารกรุงไทยได้เข้าถึงตลาดใหม่ๆ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ และจะช่วยให้ธนาคารกรุงไทยสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ ยังถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ในการนำเทคโนโลยีเอไอและบล็อกเชนมาใช้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคในอนาคตอันใกล้