TQR เปิดกำไร 6 เดือนแรกปี 67 โตต่อเนื่อง

ที คิว อาร์ โชว์ผลงาน 6 เดือนแรกปี 67 กำไรสุทธิ 54.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.88% อานิสงส์รายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ Alternative-Traditional โตโดดเด่น บอร์ดใจดีเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.184 บาท/หุ้น ผู้บริหารเผยลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับ TQM ALPHA ทั้งประกันภัยต่อ Personal Accident and Health-Cyber-EV-D&O ขณะที่บริษัทร่วมทุน อาร์สแควร์ฯ คาดได้ลูกค้าเพิ่ม 1-2 รายภายในปีนี้

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์เงินเฟ้อ ภัยธรรมชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคประชาชน และนับเป็นปีแห่งความท้าทายอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้มีการคิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567) บริษัทมีกำไรสุทธิ 54.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.88% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 51.91 ล้านบาท และมีรายได้รวม 141.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.14% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวม 130.39 ล้านบาทสำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) และธุรกิจนายหน้าประภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2567 มีรายได้รวม 60.81 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 23.93 ล้านบาทพร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.184 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 42.32 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 6 กันยายน 2567“ผลประกอบการในงวดครึ่งปีแรกของปีนี้ TQR ยังทำผลงานออกมาได้ดี จากการบริหารงานได้ตามแผน พร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าอยู่เสมอ ประกอบกับธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ ที่ทำร่วมกับบริษัท อัลฟ่าเซคฯ มีการเติบโตที่ดีและมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ มั่นใจว่า ทั้งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ และบริษัทร่วมทุนจะช่วยสนับสนุนให้ผลงานในปี 2567 เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” นายชนะพันธุ์ กล่าวนางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า แผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2567 บริษัทยังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ทั้งประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber) ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers) ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political violence) รวมทั้งประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV)ขณะเดียวกัน บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% เพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากฐานลูกค้าในกลุ่ม Software provider, Manufacturing, Financial และกลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น พร้อมทั้งมีการเจรจาทางธุรกิจเพื่อขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม และมีแผนที่จะขยายไปในประกันภัยด้าน Digital Asset ในอนาคต สำหรับธุรกิจให้บริการ (Service) ของบริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วจำนวน 4 ราย และอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอีกประมาณ 3 ราย คาดว่า จะเห็นความชัดเจน 1-2 ราย ภายในปีนี้ส่วนแผนการเข้าลงทุนในรูปแบบ M&A กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ 1-2 ราย