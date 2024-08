กรุงศรีแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี นิมเบิล คุมโซลูชันด้านไอที

นางเศรษฐศิริ เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในสายงานพัฒนา Open Banking API และส่งมอบการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของธนาคาร รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ได้ร่วมงานกับกรุงศรี โดยได้ผลักดันการใช้ Open Banking API เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 20 ปี จากองค์กรชั้นนำในหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ IT ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจประกัน และสถาบันการเงิน มาใช้ในการบริหารโครงการทางธุรกิจและ IT นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บุกเบิกการนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile มาบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลในโครงการดิจิทัลต่างๆ ของกรุงศรี โดยเฉพาะโครงการดิจิทัลด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย จนได้รับรางวัลสำคัญทั้งในระดับประเทศ เอเชียแปซิฟิก และระดับโลก รวมทั้งสิ้น 10 รางวัลทั้งนี้ ภายใต้บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ กรุงศรี นิมเบิล นางเศรษฐศิริ จะดูแลด้านกลยุทธ์การขับเคลื่อนกรุงศรี นิมเบิล ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในฐานะที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับกับการแนวโน้มเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินและสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของกรุงศรีในระยะยาวนางเศรษฐศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการบริหารสารสนเทศและการศึกษา (Management Information System and Education) จาก Utah State University สหรัฐอเมริกา