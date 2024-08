III รายได้โต 7.7% เตรียมปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น

‘ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์’ งวดนี้มีรายได้รวม 538 ล้านบาท เติบโต 7.7% จากไตรมาสก่อนหน้า ผลจากธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง 3 ไตรมาส แม้เป็นโลว์ซีซัน ส่วนกำไรสุทธิทำได้ 102 ล้านบาท ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้าจากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนลดลง รวมครึ่งปีแรกมีรายได้ 1,038 ล้านบาท กำไรสุทธิ 219 ล้านบาท ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.12 บาทต่อหุ้น ครึ่งปีหลังรับปัจจัยบวกจากไฮซีซัน ค่าระวางพุ่ง และดีมานด์สินค้า e-Commerce จากจีนทะลักเข้าไทย

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับภูมิภาค เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2567 ทริพเพิล ไอ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 538 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ที่มีรายได้ 499 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจเติบโตได้ดี แม้เป็นโลว์ซีซันของธุรกิจโลจิสติกส์ ส่วนกำไรสุทธิทำได้ 102 ล้านบาท ชะลอตัวลง 11.9% จากไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 116 ล้านบาท เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจากธุรกิจใหม่ที่บริษัทเข้าลงทุนโดยผลประกอบการของ ANI ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ระวางสำหรับเส้นทางขนส่งต่อ (Transit) สู่ภูมิภาคยุโรป และอเมริกา ซึ่งมีความต้องการสูงแต่มีปริมาณพื้นที่ระวางในการให้บริการจำกัด ส่งผลทำให้เส้นทางขนส่งที่ให้บริการเป็นส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีอัตรากำไรต่ำกว่าภูมิภาคยุโรป และอเมริกา ซึ่ง ANI ได้วางแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการที่เกิดขึ้น โดยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่เหลือของปี นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยมาจากผลการดำเนินงานของ AOTGA ซึ่งเป็นผลกระทบเพียงระยะสั้นจากการลงทุนเพิ่มทั้งด้านการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ และด้านบุคลากร เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวและปริมาณเที่ยวบินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ รวมไปถึงโอกาสในการขยายธุรกิจและการให้บริการในอนาคตขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2567 มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 1,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้ 878 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดต่อกันนับจากไตรมาส 4/2566 โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายส่ง (Wholesale Freight Forwarder) ที่บริษัทมุ่งเน้นขยายการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าแบบ Transit ในระดับภูมิภาคที่เติบโตตามการขยายตัวของตลาดสินค้า e-Commerce จากประเทศจีนและปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 219 ล้านบาท ชะลอตัว 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 301 ล้านบาทจากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมทั้งสิ้น 93,930,374.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2567นายทิพย์ กล่าวถึงผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2567 มีแนวโน้มเติบโตจากครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Business) จากการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยมีประเทศไทยเป็นฮับของภูมิภาค โดยโฟกัสกลุ่มสินค้า e-Commerce และจากปัจจัยความกังวลเหตุความขัดแย้งในทะเลแดงที่ยังไม่คลี่คลาย มีส่วนผลักดันให้ค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศปรับเพิ่มขึ้น ตลอดจนปัจจัยบวกจากช่วงครึ่งปีหลังที่เป็นไฮซีซัน ดังนั้นแผนธุรกิจครึ่งปีหลังของบริษัทยังคงเดินหน้ายุทธศาสตร์ Logistics and Beyond โดยเตรียมพัฒนา Multimodal Transportation หรือการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาคที่รวบรวมสินค้าจากจีนและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนกระจายไปยังประเทศอื่นๆ ผ่านการ Synergy ระหว่างบริษัท และ ANI ผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าและพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าร่วมกัน รวมถึงศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกเพื่อรับสินค้าจากจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มายังสนามบินสุวรรณภูมินอกจากนี้ ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้บริษัทจะร่วมมือกับ ANI พัฒนา Cargo Airline หรือสายการบินสำหรับขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำ เพื่อตอบสนองดีมานด์การขนส่งสินค้าทางอากาศในเส้นทางที่มีอัตราทำกำไรสูง คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ปลายปีนี้หรือต้นปี 2568 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ระวางสินค้าแบบ Transit สู่ภูมิภาคยุโรป และอเมริกา และบางเส้นทางในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีความต้องการพื้นที่ระวางสูงแต่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นเส้นทางที่มีอัตราทำกำไรที่ดีส่วนบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA ที่บริษัทลงทุนผ่านบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) หรือ SAL ได้เปิดให้บริการคลังสินค้ารองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Warehouse) ตั้งแต่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา บนพื้นที่เกือบ 5,000 ตารางเมตร ของศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า (โซน 3) ในเขตปลอดอากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย AOTGA ยังเตรียมยื่นประมูลการคัดเลือกผู้ให้บริการภาคพื้นดินของสนามบินสุวรรณภูมิรายที่ 3 ในเร็วๆ นี้“จากแผนธุรกิจดังกล่าวเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในปี 2567 จะเติบโตมากกว่า 10% โดยทริพเพิล ไอ ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์ Logistics and Beyond ในรูปแบบการ Synergy ระหว่างบริษัทในกลุ่ม การร่วมทุนและเข้าซื้อกิจการ โดยเน้นพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ทั้งในประเทศและภูมิภาคให้ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” นายทิพย์ กล่าว