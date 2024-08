LEO ทุ่มงบ 75 ล้านบาท เปิดตัว “LEO Self Storage” พระราม 4

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ เปิดตัว “LEO Self Storage” สาขาพระราม 4 ด้วยงบลงทุน 75 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Smart Storage” รวมทุกจุดเด่นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐาน World Class Standard Self Storage พร้อมจุดขายใหม่ LEO Wine Storage ที่ออกแบบมาเพื่อเจาะกลุ่มไวน์เลิฟเวอร์โดยเฉพาะ เล็งเปิดเพิ่มอีก 2 สาขา ภายในปี 2568

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) กล่าวว่า “ธุรกิจ self storage ในไทยยังเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของเมือง การค้าออนไลน์ เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ ในยุคดิจิทัล สำหรับ LEO Self Storage สาขาพระราม 4 จะเป็นสาขาแรก และเป็นบริษัทแรกในไทยที่พัฒนา ระบบ Smart Storage ของเราเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการเช่าระบบจากต่างชาติ ลูกค้าสามารถสมัครบริการ ทำ online booking และชำระเงินได้เอง มั่นใจในมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้วยการ verify ตัวตนที่ self service kiosk จากนั้นลูกค้าสามารถควบคุมการเข้าออกพื้นที่ด้วยตัวเองผ่าน mobile application พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดปิดห้องเก็บของ สามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้เอง 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องรอติดต่อพนักงาน เพิ่มความสะดวกสบายและลดระยะเวลาในการติดต่อของลูกค้าด้วยระบบ Smart Storage ที่เราได้พัฒนาเป็นของตัวเองนี้ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าการขยายสาขาในทุกรูปแบบธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง”“อีกหนึ่งบริการที่เป็นไฮไลต์ของ LEO Self Storage สาขาพระราม 4 คือ LEO Wine Storage ห้องเก็บไวน์ที่ออกแบบตามมาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเก็บรักษาไวน์ ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ 15-17 องศา และความชื้น 60% พร้อมด้วยแสงไฟที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเก็บรักษารสชาติไวน์โดยเฉพาะ เหมาะกับลูกค้าที่เป็นนักสะสมไวน์ ต้องการมีพื้นที่เก็บไวน์เพิ่มเติมที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวมถึงยังเหมาะสำหรับเป็นคลังสินค้าขนาดเล็กสำหรับบริษัทผู้นำเข้าไวน์ เพื่อบริการจัดส่งไวน์ให้ร้านอาหาร ภัตตาคาร ไวน์บาร์และโรงแรมที่อยู่ในย่านสุขุมวิท ทองหล่อ และเอกมัย ซึ่งลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มสามารถวางใจในระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงระบบไฟสำรองของ LEO Wine Storage ที่เตรียมไว้ให้อย่างครบครัน”“จากความสำเร็จของสองสาขาแรกคือ พระราม 3 และสาขาไชน่าทาวน์ ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นอย่างดี เราจึงมั่นใจว่า LEO Self Storage สาขาพระราม 4 นี้เราจะวางเป้าหมายมีผู้ใช้บริการกว่า 60% ภายในปี 2568”“นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะเปิดให้บริการ “LEO Self Storage” เพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่สาขาที่ 4 และสาขาที่ 5 ภายในปี 2568 โดยยังคงเป็นโลเกชันในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มองเห็นความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกเป็นจำนวนมาก” นายเกตติวิทย์ กล่าว