JR รุกงาน Quick Win ปั๊มรายได้ครึ่งปีหลัง หนุน Backlog แตะ 1 หมื่นล้านบาท

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้" เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง เน้นกลยุทธ์เข้าประมูลงาน Quick Win ปั๊มรายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ฟากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “สุรเดช อุทัยรัตน์” ระบุ ล่าสุดรอลุ้นผลประมูลงานใหม่ 2 โครงการ คาดรู้ผลเร็วๆ นี้ หวังเติม Backlog แตะ 1 หมื่นล้านบาทในปี 67 พร้อมดันรายได้รวมโตเข้าเป้า 10-12%





นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2567 มีแนวโน้มสดใส จากกลยุทธ์เน้นการรับงานโครงการประเภทรับรู้รายได้เร็ว (Quick Win) ซึ่งเป็นตัวเร่งการรับรู้รายได้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอผลการประมูลงานโครงการประเภทดังกล่าวจำนวน 2 โครงการ คาดว่าจะรู้ผลในเร็วๆ นี้ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/2567 บริษัทได้งาน Quick Win โดยได้รับ Confirmation of Award Summary and Price of Solar Rooftop จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับโครงการ BU Solar Cell มูลค่าโครงการ 86,560,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 250 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานของบริษัทในการรับงานโครงการระยะสั้น เพื่อเป็นการเร่งการรับรู้รายได้ของบริษัทฯฝ อีกทั้งยังแสดงถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อ JR ในฐานะผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจวางระบบไฟฟ้าและไอซีทีปัจจุบัน บริษัทเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8,466.56 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปี Backlog จะมีมูลค่าใกล้ 10,000 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 2-3 ปี“ในปี 2567 คาดว่ารายได้รวมจะเติบโต 10-12% โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ โครงการประเภท Quick Win ซึ่งเป็นตัวเร่งการรับรู้รายได้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นที่จะเข้ามาเสริมรายได้ ขณะเดียวกัน ยังได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการภาครัฐที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลัง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว” นายสุรเดช กล่าวสำหรับทิศทางธุรกิจจากนี้ไป บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจ Oil & Gas ซึ่งมีความหลากหลายของประเภทงาน รวมทั้งงานที่เป็นประเภท Green Energy ควบคู่กับการประมูลโครงการประเภท Quick Win เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง