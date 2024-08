WICE ขยายสาขานอก สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ครบวงจรทั่วเอเชีย

ไวส์ โลจิสติกส์ ตั้งบริษัทย่อยในฟิลิปปินส์และจีน เพื่อขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ครบวงจรให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย เล็งมองหาพันธมิตรต่างชาติเพิ่มเติม เพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ เสริมศักยภาพและรองรับการเติบโตในอนาคต

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในธุรกิจหลัก และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถขยายธุรกิจให้สอดคล้องและสร้างระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ครบวงจร ตอบสนองความต้องการลูกค้าและให้บริการ service & Solutions ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้การเติบโตอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศจีน ถือเป็นการขยายตลาดและฐานลูกค้า รวมถึงขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย ตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเห็นว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 2 ประเทศนี้มีความน่าสนใจและยังมีโอกาสเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยศักยภาพและเครือข่ายที่มีอยู่“สัดส่วนรายได้ของ WICE มากกว่า 50% เป็นรายได้จากต่างประเทศ และในอนาคตเราตั้งเป้าที่จะขยายสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายสาขาไปต่างประเทศ เพื่อให้สร้างการบริการที่ครบวงจรและคลอบคลุมการให้บริการทั่วภูมิภาคเอเชีย” นายชูเดช กล่าวทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัท WICE Logistics Philippines Company Limited Inc ขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) หรือ ประมาณ 10 ล้านบาท โดยถือหุ้นสัดส่วน 70% ผ่านบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd และจัดตั้งบริษัท WICE Logistics Shanghai Co., Limited ขึ้นที่ประเทศจีน ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 หยวนจีน (RMB) หรือประมาณ 25 ล้านบาท โดยถือหุ้นสัดส่วน 100 % ผ่านบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited