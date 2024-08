ทีทีบีเจาะกลุ่มอาชีพอิสระ เปิดทำบัตรเครดิตไม่ต้องใช้สลิป-เงินฝากค้ำ

เปิดให้ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ สมัครบัตรเครดิต ttb โดยไม่ต้องใช้เอกสารรายได้หรือสลิปเงินเดือน เพียงใช้เงินฝากค้ำประกัน เริ่มต้น 15,000 บาท ก็สามารถสมัครบัตรเครดิต ttb ได้ทันที พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน ได้ทุกรายการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่มีแนวโน้มในการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น ให้มีชีวิตทางการเงินยืดหยุ่นขึ้น พร้อมรับฟรีประกันอุบัติเหตุทันที สูงสุด 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้งทั้งนี้ บัตรเครดิต ttb แบบมีเงินฝากค้ำประกัน เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ที่มีเงินหมุนเวียนแต่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ขายของออนไลน์ และกลุ่มนักศึกษา อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ก็สามารถทำบัตรเครดิตได้ โดยมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เช่น สมัครบัตรเครดิตได้โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน เพียงใช้เงินฝากในบัญชีค้ำประกัน เริ่มต้น 15,000 บาท รับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุด 100% ของยอดเงินฝากค้ำประกัน (ไม่เกิน 1 ล้านบาท) เมื่อใช้บัตรเครดิต ttb แบบมีเงินฝากค้ำประกัน แทนเงินสดทุกการใช้จ่าย เพราะสามารถรับคะแนนสะสม เงินคืน และสิทธิประโยชน์ ส่วนลด ของแถมต่างๆ ได้ บริการ ttb so goood สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน ได้ทุกร้านค้าทั่วโลก โดยสามารถเลือกและทำรายการผ่อนได้ด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch เพียงมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และฟรีประกันอุบัติเหตุทันที สูงสุด 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อฝากเงินในบัญชี ttb all free โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อรักษากับสถานพยาบาลที่เข้าร่วม และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต 20 เท่าของเงินฝาก เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน คนข้างหลังจะได้รับเงินประกันในส่วนนี้ทันทีสำหรับบัญชีเงินฝากที่สามารถนำมาค้ำประกันเพื่อสมัครบัตรเครดิต ttb ได้แก่ บัญชี ttb all free บัญชี ttb basic และบัญชี ttb เงินฝากประจำทั่วไป แบบ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน โดยสามารถเลือกสมัครบัตรเครดิต ttb so fast บัตรเครดิต ttb so smart บัตรเครดิต ttb so chill และบัตรเครดิต ttb Global House