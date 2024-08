ฮอตสุด! “Whizdom Craftz Samyan” คอนโดท็อปสตาร์บนทำเลทองสามย่าน-พระรามสี่

คอนโดมิเนียมแบบซื้อขายสิทธิขาด หรือ Freehold ภายใต้การบริหารของสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการที่อยู่อาศัยและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์หลังเปิดตัวเพียงไม่กี่วัน ด้วยทำเลทองสุดฮอตตลอดกาลในย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจนอย่างมีจุดเด่นที่เหนือกว่าและครบครันกว่าในด้านทำเลซึ่งหาได้ยากในพื้นที่ใจกลางเมือง แวดล้อมไปด้วย Lifestyle Community ระดับแม่เหล็กที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งสถานศึกษา โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และยังใกล้รถไฟฟ้า MRT และใกล้ย่านวอลล์สตรีทของเมืองไทยใจกลางเมืองอย่างสีลม สาทร และแหล่งรวมแฟชั่นอย่างสยามสแควร์ รวมถึงจุดปักหมุดที่กำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างถนนเยาวราช และถนนบรรทัดทอง เหมาะทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและด้านการลงทุน ที่การันตีผลตอบแทนระยะยาว จากข้อมูลสถิติจากราคาที่ดินในย่าน New CBD ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี มีผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าสูง และหากต้องการขายต่อยังเป็นทำเลที่เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมที่จอดรถมากถึง 86% และบริการหลังการขายที่มีการรับประกันถึง 30 ปี ทำให้วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน ขึ้นแท่นติดอันดับท็อปสตาร์คอนโดมิเนียมดาวเด่นแห่งปีที่น่าจับตามองโครงการออกแบบอย่างใส่ใจทุกรายละเอียด ตัวอาคารสูง 55 ชั้น มีที่พักอาศัย 418 ยูนิต ออกแบบให้อยู่ในทิศที่ไม่โดนแดดโดยตรง และตั้งอยู่ห่างจากตัวถนน 45 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองอากาศชื่อ ‘ฟ้าใส’ และบริเวณทางเข้ามีสวนป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 และลดเสียงจากภายนอก พื้นที่ส่วนกลางจัดเต็ม 8 ชั้น และพื้นที่สีเขียวมากกว่า 2,000 ตรม. พร้อม Facilities ครบครับ เช่น สระว่ายน้ำ hydrotherapy บนชั้น 49 เพื่อการผ่อนคลายและชมวิวเมือง หรือ Fitwell Gym และ Sky Lounge บนชั้น 51 ที่สามารถออกกำลังกาย นั่งทำงานและชมวิวยามค่ำคืน และที่ชั้นบนสุดสามารถชมวิวแม่น้ำและวิวเมืองได้ส่วนของห้องพักเริ่มต้นที่ 1 ห้องนอน 31 ตร.ม. ไปจนถึงห้อง Penthouse ขนาด 222 ตร.ม. ทุกยูนิตมีผนังกั้นระหว่างห้องที่มีความหนาป้องกันเสียงได้ 72 เดซิเบล พื้นกระเบื้องไวนิลทนน้ำ ความหนา 5 มิลลิเมตร นวัตกรรมใหม่วัสดุทดแทนพื้นไม้ คุณสมบัติเด่นสามารถกันน้ำได้ 100% มีพื้นผิวสัมผัส (Texture) ที่เหมือนพื้นไม้จริงไม่ลื่น มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ห้องครัวออกแบบตกแต่งด้วยวัสดุมาตรฐานและผลิตภัณฑ์แบรนด์ดัง ห้องน้ำออกแบบเพื่อความปลอดภัยด้วยวัสดุกันลื่น พร้อมวางระบบซ่อมบำรุงที่ไม่ต้องรบกวนห้องด้านล่าง อุ่นใจด้วยการรับประกันหลังการขาย 30 ปี ให้การดูแลใน 4 เรื่องหลักคือ โครงสร้างอาคาร การรั่วซึมจากน้ำฝน การใช้งานประตูหน้าต่าง และการชำรุดของท่อน้ำและสายไฟเริ่มต้นความประทับใจกับศิลปิน BNK48 และนักแสดงที่มีความผูกพันกับสามย่านในฐานะศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน นอกจากจะอยู่ในย่านที่รู้สึกคุ้นเคยแล้ว ยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราได้มากที่สุด ห้องนอนที่ออกแบบได้ตรงใจทั้งขนาดห้อง เพดานสูงทำให้ห้องดูโปร่ง รับแสงธรรมชาติและชมวิวด้านนอกได้ อีกสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้หญิงของเยอะและชอบแต่งตัวคือพื้นที่ Walk-in Closet ซึ่งโครงการบิวต์มาให้เลย ที่สำคัญมีที่จอดรถมากถึง 86% และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สร้างความอุ่นใจให้ผู้หญิงอย่างเราได้ดีเลยค่ะ”ทางด้านแห่ง The Demis Clinic หลังจากได้เข้าไปชมวิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน กล่าวว่า “เป็นคราฟท์คอนโดฯ ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อการใช้ชีวิตที่ลงตัว เป็นได้ทั้งที่พักผ่อนและสเปซทำงานในตัวจากการออกแบบห้องให้สามารถปรับเป็นพื้นที่ทำงานได้ง่าย ห้องนอนก็ดูลงตัวและขนาดกำลังพอดี พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครัน ทั้งห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ Co-working Space และห้องประชุมในพื้นที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดการอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด For All Well-Being ด้วยพื้นที่สีเขียวและระบบฟอกอากาศ อีกทั้งยังเดินทางไปทำงานได้สะดวกมากด้วยทำเลอยู่ติดถนนพระรามสี่และใกล้รถไฟฟ้า MRT”ส่วนความโดดเด่นของทำเลทองที่โดนใจคนเมืองพิธีกร และดีเจ กล่าวว่า “เรื่องของทำเลที่ตั้ง วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน เป็นทำเลที่ทุกคนมองหา เพราะตั้งอยู่ติดถนนพระรามสี่ และใกล้ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า รวมถึงย่านสตรีทฟูดอย่างถนนบรรทัดทองหรือเยาวราชที่กลายเป็นย่านสุดฮอตของคนทั่วโลกไปแล้ว และยังอยู่ใกล้ย่านธุรกิจการค้าอย่างสีลม สาทร และสยาม สแควร์ที่ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาที และมีพื้นที่ส่วนกลางรองรับการ Work From Home ตอบโจทย์ทั้งนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน นักธุรกิจ รวมทั้งนักลงทุนเลยครับ”มาต่อกันที่ความครบครันของการเป็นที่อยู่อาศัยเจ้าของช่อง Review by O กล่าวว่า “จุดเด่นที่ชอบใน วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน คือการเป็นหนึ่งเดียวในย่านนี้ ที่รับประกัน 30 ปีครับ เพราะปัจจุบันผู้ซื้อให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย การที่มี Premium Care by MQDC คอยดูแลและซ่อมบำรุง เป็นเรื่องที่ทำให้อุ่นใจ มาก ทั้ง 4 เรื่อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคาร การรั่วซึมจากน้ำฝน การใช้งานประตูหน้าต่าง และการชำรุดของท่อน้ำและสายไฟ ช่วยลดความกังวลในการอยู่อาศัยระยะยาวให้เราได้ครับ”ปิดท้ายที่ความน่าสนใจด้านการลงทุน โดยเจ้าของเพจ Guru Living “สำหรับวิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน เป็นคอนโดฯ ซื้อขายสิทธิขาด ที่ได้รับความนิยมทั้งจากผู้ที่ต้องการซื้ออยู่เองและกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่เปิดตัว ทำเลนี้เป็น New CBD ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ไม่ว่าจะซื้อเพื่อการลงทุนหรือปล่อยเช่าทำเลนี้ก็มีอัตราการผลตอบแทนในระยะยาวค่อนข้างสูง เป็นที่ต้องการของทั้งคนไทยและต่างชาติ และมีผู้ที่อยู่อาศัยหลากหลายวัยในทุกกลุ่มอาชีพ ยิ่งช่วงใกล้เปิดเทอมยิ่งมีความต้องการที่อยู่อาศัยบนทำเลนี้เพิ่มมากขึ้น ทำเลทองในย่านนี้จึงเป็นท็อปลิสต์ที่น่าสนใจมากๆ ของนักลงทุน”สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโครงการวิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน สามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมห้องตัวอย่างล่วงหน้า ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอสุดพิเศษ ได้ที่ https://mqdc.link/4654TO5 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1265