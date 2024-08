มันนี่ เอ็กซ์โป 2024 โคราช โหมโปรแรง บุกภาคอีสาน กู้บ้าน 0% 3 เดือน

แบงก์ นอนแบงก์ ประกัน บล. บลจ. บุกเสนอบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจร โหมโปรโมชันแรง ส่งตรงถึงลูกค้าชาวโคราช ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 18 MONEY EXPO 2024 KORAT สินเชื่อบ้าน 0% นาน 3 เดือนแรก เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2.88% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี ซื้อประกันในงาน ผ่อน 0% นาน 6 เดือน แจกทองคำแท่ง/Samsung Galaxy S24 พร้อมฟังสัมมนาฟรีจากกูรูด้านการลงทุน วันที่ 9-11 สิงหาคม 2567 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา





น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 18 MONEY EXPO 2024 KORAT ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2567 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “การเงินดิจิทัล (Digital Finance)”น.ส.ภาคนี กล่าวว่า ในปีนี้ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกใช้บริการการเงินการลงทุนอย่างได้ครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อธุรกิจ เงินฝากทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชันพิเศษ ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดอีกมากมาย“เพื่อลูกค้าชาวโคราชและประชาชนในภาคอีสาน ธนาคารและสถาบันการเงินต่างทุ่มอัดโปรโมชันกันอย่างเต็มที่ เช่น สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เฉลี่ย 5.74% เงินฝาก ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% ดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก เฉลี่ย 4-5% ต่อปี สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เฉลี่ย 7.3-25% ซื้อประกันในงาน ผ่อน 0% นาน 6 เดือน แจกทองคำแท่ง/Samsung Galaxy S24 (เมื่อชำระเบี้ยตามที่กำหนด) สินเชื่อรถคือเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20-5.60% ต่อปี ผ่อนนาน 84 งวด ผ่อนทองดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว”นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน ในหัวข้อ “หุ้นเทคนิคแจ่ม” ยิงกำไรยาวครึ่งหลังปี 67 วิทยากรโดย นายสุเชษฐ์ สุขแท้ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00-15.00 น. ณ เวทีสัมมนา เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช หรือรับชมในรูปแบบ LIVE ทางแฟนเพจ Money Expo, Money and Banking Channel และ การเงินธนาคารทั้งนี้ งาน Money Expo 2024 Korat ยังจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึง ทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก (เฉลี่ย 5.74% ต่อปี) ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ย 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำ มูลค่า 50,000 บาทธนาคารกรุงไทย : Krungthai NPA ลดราคาสูงสุด 55% ฟรี ค่าโอนกรรมสิทธิ์ เงินฝาก Krungthai NEXT Savings ดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ยอดเงินฝากตั้งแต่บาทแรก ถึง 2 ล้านบาท สินเชื่อ SME วงเงินสูง X3 ให้วงเงินสูงถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน สินเชื่อ SME ไซซ์เล็ก ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR ต่อปี* วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท (ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) นานสูงสุด 7 ปีธนาคารกสิกรไทย : K-Property (ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย) ลดราคาสูงสุด 60% ฟรี! ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือนแรก กู้ได้สูงสุด 110% อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4-5% ต่อปี ฟรี!ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ สูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ปีแรก กู้ได้สูงสุด 100% (อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4-5% ต่อปี) สินเชื่อธุรกิจ เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% (ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี)* วงเงินสูงสุด 100% ของโครงการ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 8 ปีธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชี่อธุรกิจ SSME อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านมือสอง หรือสินเชื่อรับสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.40-6.00% ต่อปี สินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 8.73-10.70% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท สินเชื่อรถคือเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.20-5.60% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.20-9.94% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาธนาคารกรุงเทพ : บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีธนาคารออมสิน : สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs วงเงินกู้ 1-20 ล้านบาท แบบหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เต็มวงเงินกู้) อัตราดอกเบี้ย ระยะสั้น กรณีทำประกัน ปีที่ 1-2 MOR -0.50% หลังจากนั้น MOR +0.75% เฉลี่ย 3 ปี = 6.912% 5 ปี = 7.245% ระยะยาว กรณีทำประกัน ปีที่ 1-2 MOR -0.50% หลังจากนั้น MOR +0.75% เฉลี่ย 3 ปี = 7.067% 5 ปี = 7.40% แบบหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ระยะสั้น กรณีทำประกัน ปีที่ 1-2 = MOR หลังจากนั้น MOR +1.75% เฉลี่ย 3 ปี = 7.578% 5 ปี = 8.045% ระยะยาว กรณีทำประกัน ปีที่ 1-2= MLR เฉลี่ย 3 ปี = 7.733%, 5 ปี = 8.20% สินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz (เฟส 2) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ระยะสั้น MOR -1.00% (6.995%) ระยะยาว MLR-1.00% (7.150%) วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ Re finance Plus+ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี สินเชื่อ BCG Economy ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี สินเชื่อ Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้ ทำธุรกิจ 1 ปี ก็กู้ได้ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.5% ต่อปี (MLR -1% ต่อปี) วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 7 ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์ : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จองสิทธิในงานผ่าน Application Line : GHB Buddy เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี เดือนที่ 7-36 อัตราดอกเบี้ย 3.19% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น ลดสูงสุด 50% ของราคาประเมิน ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด)ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี (เฉลี่ย 7.3-25%) เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.88% ต่อปี สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.89% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน ผ่อนนาน 35 ปี สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.59% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน ผ่อนนาน 35 ปี สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ดอกเบี้ยคงที่ ปีแรก 3.99% ต่อปี วงเงินสูงสุด 30 ล้าน ผ่อนนาน 20 ปี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี วงเงิน 2,000,000 บาท นาน 12 เดือนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาทบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) : ผ่อนทองดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) ผ่อนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเกริกไกร ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น คุ้มเต็ม Max 3/2 ชำระเบี้ยประกัน 50,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี หมอนนวดคอไฟฟ้าบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ10/5 ให้ผลตอบแทนสูงถึง 300% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทบริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ซัมซุงบำนาญ IRR 3.01% ซัมซุง 888 ประกันมีโบนัสคุ้มครองสูงสุด 1,616% รับของสมนาคุณ เช่น กระเป๋าเดินทาง ทองคำแท่ง Samsung Galaxy S24 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 แสนบาท โปรโมชันบัตรเครดิต ผ่อน 0% สูงสุด 3-6 เดือนกองทุนการออมแห่งชาติ : สมัครสมาชิกใหม่หรือส่งเงินสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเป้สะพายหลังพับได้ สมัครสมาชิกใหม่หรือส่งเงินสะสมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับเสื้อยืด กอช. สมัครสมาชิกใหม่และส่งเงินสะสมตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับถุงผ้าสปันบอนด์บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกล์ดเทรด จำกัด : ซื้อ-ขาย ออมทอง เริ่มต้นน้อยด้วยเงินเพียง 100 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน พร้อมรับโปรฯพิเศษ ของพรีเมียมจาก Gold2Go สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีและยืนยันตัวตนสำเร็จ ซื้อทอง 0.5 กรัมที่บูธ พร้อมรับการ์ด Limited edition "ลายจังหวัดนครราชสีมา" (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด : ติดตั้งโซลาร์ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน หรือผ่อนผ่านสินเชื่อ นานสูงสุด 84 เดือน