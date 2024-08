บจ.ผลิตยางพารายิ้มรับดีมานด์ EU ออกกฎ EUDR กระแส EV คึก

หลังจากทั่วโลกให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการสนับสนุนด้านพลังงานสะอาด ทำให้เกิดกระแสทิศทางการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ EV แทนรถยนต์สันดาปที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งยุโรปจะเลิกจำหน่ายรถยนต์สันดาปในปี 2578 รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ ซึ่งยุโรปออกกฎ EUDR หรือยางพาราที่ผลิตตามกฎหมาย สินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า ที่จะบังคับใช้ปี 2568 เหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนอุตฯ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และด้วยจำนวนยานพาหนะจะเพิ่มมากขึ้น ขณะ EV car มีน้ำหนักตัวรถและแรงม้าที่สูงกว่าจะทำให้มีอัตราการสึกหรอของยางเพิ่มสูง ทำให้อนาคตอัตราการใช้ยางทั้ง new car และ replacement demand จะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุตฯ ยางในไทยย่อมได้ประโยชน์จาก EUDR ด้วย เพราะไทยเป็นผู้ซัปพลายอันดับหนึ่งของโลกจากกระแสดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้ผลิตยางพาราของโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 บริษัทผู้ผลิตอย่างบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA และบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH ที่ผลิตและส่งออกยาง EUDR จะเพิ่มมากขึ้นขณะที่ไทยกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตยางได้มากที่สุดของโลกด้วยสัดส่วน 35% ของผลผลิตยางโลก แต่เพราะอินโดนีเซียลดกำลังการผลิตรวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในบางปี ทำให้ปริมาณซัปพลายยางไม่เพิ่มขึ้นได้เท่ากับปริมาณความต้องการยางทั้งจากการผลิตยางรถใหม่ และการเปลี่ยนยางรถเก่า ที่มีความต้องการ 65% รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบอื่นๆ เติบโตไม่ทันความต้องการ ส่งผลให้บริษัทยางขายยางในราคาที่สูงขึ้นได้ ซึ่งโอกาสในการยกระดับอุตฯ ยางในไทย ดีมานด์ยางจากยุโรปคิดเป็น 30% ของดีมานด์ยางทั่วโลกหรือราว 4 ล้านตัน/ปี ที่กำลังจะปรับใช้กฎ EUDR ซึ่งประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดคือไทย มีความสามารถพัฒนาซัปพลายยาง EUDR ได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก จะทำให้ดีมานด์จาก EUDR จะเข้ามาในไทยเป็นหลัก รองมาคือ Ivory coast และอินโดนีเซียตามลำดับ ทำให้ไทยจะได้ประโยชน์จากดีมานด์ EUDR ที่เหลืออยู่ราว 2.7 ล้านตัน/ปี ถือว่าหากปรับใช้กฎ EUDR จะทำให้เกิด supply shortage ในส่วนนี้เกิดขึ้นทั้งนี้ ไทยมีผลผลิตราว 5 ล้านตันต่อปี จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ไทยขายยางให้จีนเป็นหลัก จะถูกเปลี่ยนมาเป็นขายให้ยุโรปเพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับอุตฯ ยางในไทย และผู้ประกอบการยางในไทยที่จะมีกำไรมากขึ้น ด้วยข้อดีของ EUDR คือการซื้อขายแบบ cost plus อิงราคายางในประเทศ ทำให้ลดความผันผวนจากการซื้อขายอิงราคายางในตลาดโลก และลดความผันผวนจากค่าเงิน จึงชอบ STA หรือบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพราะเริ่มซื้อขายแบบ commercial แล้ว และบวกกำไรขั้นต้นได้ถึง 15% เทียบกับปัจจุบันที่มีอัตรากำไรขั้นต้นจากยางธรรมชาติที่ 7.7% ใครที่มีสัดส่วนรายได้จาก EUDR มาก จะมีความสามารถในการทำกำไรได้สูงกว่าอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน STA พยายามเร่งปรับสัดส่วนการขายเป็น EUDR ให้ได้มากที่สุด เพื่อรับประโยชน์จากกำไรที่สูง เชื่อว่า STA เป็นผู้ซัปพลายยางอันดับ 1 ของโลกมองว่า ราคาหุ้นยางพาราที่ส่งออกไปยุโรปจะได้อานิสงส์ หลังคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ประกาศเรียกเก็บภาษีพิเศษรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่นำเข้าจากจีนเท่ากับกีดกันยางล้อจากจีนด้วย ทำให้การส่งออกยางจากไทยไปยุโรปและประเทศที่ผลิตยางล้อทั่วโลกมีโอกาสเพิ่มขึ้น อีกทั้ง EU จะเริ่มบังคับใช้ยางคุณภาพ EUDR ในปี 68 ซึ่งไทยมี 2 รายที่ผลิตและส่งออกยาง EUDR ไปยุโรป คือ STA และ บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) นั่นจึงแนะนำซื้อหุ้น STA และ TEGHหลังจากพบว่าราคาได้ปรับลงบ้างจากประเด็นที่สหรัฐฯ และหลายประเทศส่งจดหมายขอให้ EU พิจารณาเลื่อนการบังคับใช้กฎ EUDR เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าเกษตรยังไม่มีความพร้อม ทำให้ยอดขายยาง EUDR ของ STA มี Downside Risk ล่าสุดต้นเดือน 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ทาง EU ตอบจดหมายว่ายังไม่มีการพิจารณาเลื่อนใช้กฎ EUDR แต่อย่างใดโดยคาดจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการเลือกตั้ง EU Commission แล้วและยังให้น้ำหนักกับโอกาสในการไม่เลื่อนสูง เพราะกฎดังกล่าวมีการบังคับใช้เบื้องต้นแล้ว และจะใช้เต็มรูปแบบใน 30 ธันวาคม 2567 นี้ และแม้ไม่รวมเรื่อง EUDR แต่ราคาหุ้น ปัจจุบันถือว่ายังต่ำเทียบกับสถานการณ์เดียวกันในอดีตที่ราคายาง SICOM อยู่ที่ +/-160 Cent/kg ราคาหุ้นมักปรับขึ้นเหนือ 1.0 P/BV แต่ปัจจุบันอยู่ที่เพียง 0.6 เท่า บนอุตสาหกรรมที่มี Upside จาก EUDRทั้งนี้ บล.หยวนต้า คาดกำไรปกติไตรมาส 2 ปีนี้ของ STA อยู่ที่ 294 ล้านบาท พลิกกลับมามีกำไรได้ในรอบ 5 ไตรมาส จากราคาขายเฉลี่ยยางและถุงมือยางที่สูงขึ้นหนุน GPM และประเมินแนวโน้มกำไรของ STA จะเร่งตัวขึ้นต่อในไตรมาส 3 จากการรับรู้รายได้จากยาง EUDR มากขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าปริมาณขายยาง EUDR ไตรมาส 3 ปีนี้ที่ 6.5 หมื่นตัน และราคาน้ำยางที่ปรับลง ทำให้บริษัทจะรับรู้ต้นทุนใหม่ที่ราคาต่ำได้มากขึ้น และคงประมาณการกำไรปกติทั้งปี 2567 ที่ 1,721 ล้านบาท และคาดกำไรปี 2568 ที่ 3,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.3% จากการรับรู้รายได้ EUDR เต็มปีทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยได้เลือกหุ้น STA เป็น Top Pick สำหรับหุ้นกลุ่มเกษตร และอาหาร มองว่าราคาที่ย่อลงมาเป็นโอกาสในการเข้าสะสม และราคาหุ้นปัจจุบันยังคาดหวังอัตราเงินปันผลตอบแทนได้ที่ 7% ต่อปี มองว่าช่วยจำกัด Downside ของราคาหุ้นจากนี้ ให้ราคาเป้าหมายที่ 33.70 บาทเผยว่า บริษัทเริ่มจัดส่งออเดอร์ยาง EUDR ซึ่งเป็นยางธรรมชาติที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) แหล่งที่มาของผลผลิต เพื่อแสดงว่าไม่ได้มาจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าและไม่ได้อยู่ในพื้นที่บุกรุกป่า ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าจากยุโรปและเอเชียติดต่อสั่งซื้อยาง EUDR มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่สหภาพยุโรป (อียู) จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EU Deforestation Regulation (EUDR) ที่จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้ล่าสุด STA วางแผนเพิ่มปริมาณการขายยาง EUDR โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการขายยาง EUDR ต่อเดือนเป็น 50% ภายในสิ้นปี 2567 และเพิ่มสัดส่วนเป็น 80% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2567 คาดว่าจะมีสัดส่วนขายยาง EUDR 10% ของปริมาณการขายยางธรรมชาติในเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งเป้าปริมาณขายยางธรรมชาติอยู่ที่ 1.5 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 125,000 ตัน ในปี 2567 เพราะราคาขายยาง EUDR จะเป็นลักษณะ Cost Plus Modelทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกและมีความพร้อมรองรับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตตามกฎหมาย EUDR ขณะ STA เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมขายยาง EUDR เชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย เนื่องจากได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Sri Trang Friends” (ศรีตรังเพื่อนชาวสวน) และ “Sri Trang Friends Station” (ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน) เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลผ่านระบบ GPS และได้ร่วมกับเกษตรกร-ผู้ค้ายางจัดทำฐานข้อมูลที่ดินในการปลูกยาง รวมถึงได้เปิดตัว “ยางมีพิกัด (GPS)” ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ เพื่อแสดงความพร้อมตอบรับข้อกำหนด EUDR จากยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคตโดย STA มองว่าการขายยาง EUDR เป็นโอกาสใหม่ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางของไทย และบริษัทที่มีความพร้อมด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่ผลการดำเนินงานและเพิ่มอัตราการทำกำไรขั้นต้นของบริษัท เนื่องจากมีดีมานด์ค่อนข้างมากและขายได้ในราคาสูงกว่ายางปกติ และไม่ต้องอ้างอิงกับราคายาง SICOM (ราคาตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าประเทศสิงคโปร์) แต่อิงกับราคายางพาราในไทยแทนขณะภาพรวมอุตสาหกรรมยาง EUDR คาดว่าจะมีความต้องการยางธรรมชาติจากยุโรปทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 4 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 30% ของดีมานด์ทั่วโลก โดยปัจจุบันประเทศที่มีความพร้อมผลิตยาง EUDR คาดจะมีเพียง 3 ราย คือไทย ไอวอรี่โคสต์และอินโดนีเซียบางส่วน ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก หรือ 30% ของซัปพลายโลกโดยรวม ขณะที่ไอวอรี่โคสต์และอินโดนีเซีย คาดว่าจะซัปพลายยาง EUDR ได้ราว 7% ของซัปพลายโลก สะท้อนให้เห็นว่าซัปพลายยาง EUDR ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับแผนเข้าสู่โหมด Sustainability to Profitability หรือ การเติบโตอย่างยั่งยืนสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน จาก 3 สายธุรกิจ ทั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และธุรกิจด้านผลิตพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการกากอินทรีย์ ซึ่งภายหลังจากระดมทุน ที่บริษัทเดินหน้าขยายกำลังการผลิตยางแท่งตามแผน โดยสิ้นปี 2567 กำลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 3.9 แสนตัน เทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.2 แสนตัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และปี 2568 กำลังการผลิตยางแท่งจะเพิ่มเป็น 4.3 แสนตันสำหรับแนวโน้มผลงานไตรมาส 2 และช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากความต้องการยางพาราที่สูงขึ้น และปัจจัยบวกจากการส่งออกยางพาราที่ผลิตตามกฎหมาย สินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรป จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 30 ธันวาคม 2567"เราได้เริ่มส่งออกยางตามมาตรฐาน EUDR ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และคาดว่าภายในสิ้นปียอดส่งออกยางมาตรฐาน EUDR จะอยู่ที่ 1.0 แสนตัน ก่อนเพิ่มเป็น 2.0-2.5 แสนตันในปี 2568 ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้น เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากยาง EUDR มาร์จิ้น สูงกว่าเกรดมาตรฐานราว 3-5% หรืออยู่ที่ 15-18%"สำหรับแนวโน้มยอดขายยางแท่งปี 2567 คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ (All Time High) ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนที่มียอดขาย 197,000 ตัน โดยกลุ่มลูกค้าส่งออกหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกา และยุโรปโดยมีมุมมองดีขึ้น หลังผู้ผลิตหลักอย่างจีนและยุโรปยังมีแนวโน้มนําเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นปรับลด ทำให้เริ่มมี Upside พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกําไรปี 2567 ขึ้น 6% จากประมาณการก่อนหน้ามาอยู่ที่ 444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106% เทียบปีก่อน นอกจากมองว่าประเด็นข่าวข้างต้นไม่กระทบต่อประมาณการยังมองว่าแนวโน้มการนําเข้าจากประเทศผู้ผลิตยางล้อหลัก เช่น จีนและยุโรป ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจดีต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งปีหลังราคาหุ้นอ่อนตัว ทำให้เริ่มมี Upsideดังนั้น บล.ทรีนีตี้ ให้ราคาเป้าหมายปี 2567 ใหม่ที่ 4.10 บาท อิง PER 10 เท่า ภายใต้ประมาณการกําไรใหม่ ทั้งนี้ ราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาจากประเด็นข่าวข้างต้น ทําให้เริ่มเห็น Upside จึงยังคงคําแนะนํา "ซื้อ"