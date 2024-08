TFG ลุยขยาย “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” ดันรายได้โต 10-15%

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2567 ว่า มีทิศทางที่สดใสตามดีมานด์สินค้าไก่และหมูที่เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยประเมินราคาเฉลี่ยไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่ระดับ 42-43 บาทต่อกิโลกรัม และราคาสุกรอยู่ที่ระดับ 65-70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งตลาดต่างประเทศที่ TFG ส่งออกสินค้าไปจำหน่าย ได้แก่ ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศแถบยุโรป จีน และมาเลเซีย เป็นต้น ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นตามภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ขณะเดียวกันต้นทุนอาหารสัตว์ปรับลดลงเป็นผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจโดยตรงสำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทเดินหน้าขยายร้านค้าปลีก (Retail Shops) “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” ให้ครบจำนวน 450 สาขาในปีนี้ ตามกลยุทธ์การสร้าง New S-Curve เพื่อผลักดันรายได้ และอัตรากำไรขั้นต้นให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนปัจจุบันร้านค้าปลีก “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากยอดขายไก่และหมูที่เข้าถึงประชาชนผู้บริโภคได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น และในช่วงครึ่งปีหลังนี้ แผนขยายสาขาจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 80 สาขา เพื่อให้ครบจำนวน 450 สาขา ตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะสนับสนุนให้รายได้รวมของกลุ่ม TFG เติบโต 10-15% พร้อมกับทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง“ในช่วงครึ่งปีหลัง TFG จะขยายสาขาร้านค้าปลีกไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้น และจะเป็น New S-Curve ที่สร้างรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน และที่สำคัญคือ จะสนับสนุนให้รายได้รวมของกลุ่ม TFG ปีนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการแตะระดับ New High อย่างต่อเนื่อง” นายเพชร กล่าวนอกจากนี้ ในปี 2567 กลุ่ม TFG ยังเน้นนโยบายการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้าง New S-Curve จากการขยายร้าน “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” ให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนกรณีราคาหมูในไทยและเวียดนามที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และภาครัฐแก้ปัญหานำเข้าหมูเถื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ได้ส่งผลดีต่อบริษัท โดยผลักดันให้รายได้รวมมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยเช่นกัน