SUPER ปิดดีลขายบริษัมย่อย SEE1 ให้พันธมิตรจีน มูลค่า 1.13 พันล้านบาท

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เฮ! ขายหุ้นบริษัทย่อย SEE1 ให้ SUS Thailand Holding Limited ภายใต้กลุ่ม Shanghai SUS Environment Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่า 1,131 ล้านบาท รับเป็นเงิน 400 ล้านบาท และรับการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมดที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE มูลค่า 731 ล้านบาท ฟากซีอีโอนำเงินต่อยอดธุรกิจ การลงทุนและเสริมสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเต็มพิกัด ผลักดันผลงานเติบโตอย่างมั่นคง

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทย่อย คือ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (SEE) ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (SEE1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูลค่ารวมประมาณ 1,131 ล้านบาท ให้บริษัท SUS Thailand Holding Limited (SUS) ภายใต้กลุ่ม Shanghai SUS Environment Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทมีความแข็งแกร่งด้านฐานทุน และเพิ่มศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคตโดยการขายหุ้น SSE 1 ให้ SUS ดังกล่าว บริษัทจะได้รับเงินสด จำนวน 400 ล้านบาท และรับโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมด (ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย) ที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE จำนวน 731 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้เข้ามาภายในไตรมาส 3/2567 และจะทำให้หนี้สินลดลงจากการโอนสิทธิในเงินกู้ยืมกับผู้ซื้อจำนวนประมาณ 731 ล้านบาททั้งนี้ SEE1 เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (SEE8) ที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ อำเภอทรายน้อย จังหวัดนนทบุรี มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อตาม PPA 19 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ในช่วงพัฒนา และก่อสร้าง มีกำหนดแล้วเสร็จ รวมถึงมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายในเดือนมีนาคม 2558“หลังได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้น SEE1 บริษัทจะเตรียมไว้สำหรับการลงทุนและเสริมสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ลงทุนในโครงการ Direct PPA ทั้งนี้ บริษัทวางเป้ารายได้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2567 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตสร้างสถิติสูงสุดใหม่จากปี 2566 มีรายได้รวม 10,130.71 ล้านบาท ” นายจอมทรัพย์ กล่าวอนึ่ง SUS มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานความร้อนจากขยะยักษ์ใหญ่ในจีน และดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 78 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 110,000 ตันต่อวัน นับเป็นการเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้ SUPER รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าร่วมกัน