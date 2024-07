ระบายคอนโดฯ! ธอส.ขนทรัพย์กว่า 700 รายการ จัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดสูงสุด 50% เคาะราคา 25 ก.ค.นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดกิจกรรมพิเศษเอาใจคนอยากมีคอนโดมิเนียมเป็นของตนเอง นำทรัพย์คุณภาพเด่น ทำเลดีกว่า 700 รายการทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุด 50% จากราคาประเมิน ในงาน “ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ : GHB’s NPA Online Auction 2024” ผ่าน Application : GHB ALL HOME วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 – 12.30 น.



รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่คุ้มค่า และทำเลที่เหมาะสมเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มองหาคอนโดมิเนียมมือสองเป็นของตนเอง ด้วยการจัดงาน “ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ : GHB’S NPA Online Auction 2024” พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่าน Application : GHB ALL HOME ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 12.00 - 12.30 น.โดยนำคอนโดมิเนียมมากกว่า 700 รายการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 50% จากราคาประเมิน แบ่งเป็น ทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 520 รายการ โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ คอนโดมิเนียม ขนาดเนื้อที่ 25.76 ตารางเมตร ในโครงการศาลายาคอนโด อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคาเปิดประมูลเริ่มต้นที่ 1,379,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย และเดินทางได้อย่างสะดวกขณะที่ทรัพย์ในส่วนภูมิภาค นำออกประมูล 323 รายการ โดยมีรายการที่น่าสนใจ ได้แก่ คอนโดมิเนียม ขนาดเนื้อที่ 54.20 ตารางเมตร ในอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ราคาเปิดประมูลเริ่มต้นที่ 2,310,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย โดยมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมทรัพย์จริงก่อนการเข้าร่วมประมูลหรือรับชมภาพทรัพย์ได้ทาง www.ghbhomecenter.com หรือ Application : GHB ALL HOME ทั้งนี้ หากลูกค้าชนะการประมูลและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารยังมี “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” รองรับสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และพิเศษ!! ของสมนาคุณอีกมากมายทั้งนี้ ลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME.