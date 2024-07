ไทยพาณิชย์คว้าตำแหน่ง“ธนาคารแห่งปี”ต่อเนื่อง2 ปีซ้อน

ธนาคารไทยพาณิชย์รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2567 หรือ Bank of the Year 2024 จากงาน Money & Banking Awards 2024 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นครั้งที่ 16 ของการได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี ด้วยผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในรอบปี 2566 สะท้อนความสำเร็จกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ต่อเนื่อง 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การดำเนินงาน AI-First Bank สร้างความแข็งแกร่งทางด้านดิจิทัล เดินหน้าธุรกิจบริหารความมั่งคั่งรูปแบบใหม่ สร้างสมดุลพอร์ตสินเชื่อ และการสนับสนุนลูกค้าและสังคมสู่เส้นทางความยั่งยืน โดยมี นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบรางวัลจาก นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และวารสารการเงินธนาคารกล่าวว่า การได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2567 สะท้อนความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่ของเพื่อนพนักงานไทยพาณิชย์ทุกคน โดยมีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างบริการที่รู้จักรู้ใจ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ที่ผสานเทคโนโลยีมาใช้มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า และเสริมศักยภาพทางด้านการบริการจากพนักงานสู่ลูกค้า จนสามารถสร้างผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในปี 2566 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยความสำเร็จใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่1) การปรับตัวสู่ดิจิทัลแบงก์อย่างเต็มตัว ด้วยยุทธวิธี AI-First Bank เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี AI มอบบริการและประสบการณ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า พร้อมนำเทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและกระบวนการทำงานของพนักงาน 2) เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ด้วยบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจร เสริมศักยภาพที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมขยายธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ 3) การสร้างสมดุลพอร์ตสินเชื่อ และพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี โดยสามารถสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่สูงที่สุด และอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่ต่ำที่สุดในระบบธนาคาร และ 4) การขับเคลื่อนความยั่งยืน มีเป้าหมายเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน สนับสนุนการปรับตัวไปสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านการให้สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมและโซลูชันทางการเงินที่เกี่ยวข้องรวมถึงการยกระดับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ความยั่งยืนระดับสากล