NocNocจัดอีเว้นท์งานบ้านครั้งใหญ่ ผนึกพันธมิตรลดกระหน่ำส่งเสริมยอดขาย

NocNoc เผยตลาดอสังหาฯ บน Market Place เติบโต สวนภาวะเศรษฐกิจ พร้อมปรับกลยุทธ์เพิ่มน้ำหนักเจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์ ตลาดรีโนเวท ตลาดเช่ามาแรง จามหัวเมืองท่องเที่ยว เผยความสำเร็จช่วง 5 ปี สร้างเม็ดเงินขายสะสมสูงถึง 15,000 ล้านบาท ลุยจัดใหญ่งานบ้านและไลฟ์สไตล์ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง “NocNoc Fair 2024” รวมทุกเส้นทาง สู่บ้านในฝัน พร้อมจับมือพาร์ทเนอร์อัดกิจกรรมของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดทั้งงาน ตลอด 23-28 ก.ค. 2567 นี้ วางเป้าขาย 300 ล้านบาท

‘NocNoc’

"ในครึ่งหลังปี 67 ก็จะมีการเพิ่มความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก สนับสนุนสินค้างาน Craft ของ SMEs และผู้ประกอบการท้องถิ่น ขึ้นมาวางขายบนแพล็ตฟอร์มของ NocNoc เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้า ซึ่งขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมบนแพล็ตฟอร์ม NocNoc กว่า 100 ร้านค้าแล้ว"



ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ กล่าวถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่า เศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามภาพที่เห็น ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในตลาดบ้านเติบโตได้ไม่มาก แต่ Market Place (พื้นที่พบปะของผู้ซื้อเเละผู้ขายเพื่อติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการกัน) ที่เป็น E-commerce ในภูมิภาคอาเซียนยังเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลักประกอบกับ NocNoc ได้มีการปรับธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ ตลาดปรับปรุงและซ่อมแซม หรือ รีโนเวท สำหรับลูกค้ากลุ่มที่นิยมเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่าซื้อ ตลาดต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดภูเก็ต, ขอนแก่น, อุดรธานี, เชียงใหม่ และชลบุรี รวมไปถึง ตลาดโรงแรม และท่องเที่ยว ตลาดสินค้าสำหรับแม่และเด็ก และสัตว์เลี้ยง รวมถึงการใช้ AI มาช่วยออกแบบบ้านให้ลูกค้าสำหรับยอดขายของ NocNoc คาดว่าปีนี้จะเติบโตขึ้น 40% จากปี 2566 ซึ่งมียอดขาย 4,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2567 NocNoc จะมียอดขายสะสม 5 ปี (2562-2567) รวม 15,000 ล้านบาท โดยธุรกิจมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีหลัง มียอดขายเฉลี่ย 15,000 บาท/บิล (ไม่เพิ่มและไม่ลด เป็นยอดเฉลี่ยปกติ ไม่สามารถเอามาเชื่อมโยงกับกำลังซื้อในภาวะเศรษฐกิจหดตัว)สำหรับสินค้าที่ขายดี มี 3 กลุ่มได้แก่ 1.Furniture&Decorate 40%2.เครื่องใช้ไฟฟ้า ประมาณ 30%3.สินค้าปรับปรุงบ้านและ 4.Living&Lifestyle รวมประมาณ 30%NocNoc Fair 2024 มัดรวมไฮไลท์ไว้หลากหลายโซนพื้นที่ ตั้งแต่ โซน Creative and Innovation , โซนพื้นที่ให้บริการปรึกษาและออกแบบ ผู้ช่วยทุกขั้นตอนเรื่องบ้านแบบ One Stop Serviceโซน Idea and Inspiration ยกห้องตัวอย่างสไตล์ Mid-Century Modern และ Scandinavian มาเป็นไอเดียช่วการแต่งบ้านโซน Market ช้อปของแต่งบ้าน จากกว่า 30 ร้านค้าที่มาร่วมออกงาน และอีกกว่า 1,000 ร้านค้าบนออนไลน์ ลดสูงสุดกว่า 85% พร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 62,000.-จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 23-28 ก.ค.2567 นี้เท่านั้นลูกค้าสามารถช้อปสนุก ช้อปฉ่ำ ช้อปคุ้มสุดๆ ทุกวัน เวลา 19.00-20.15 กับ NocNoc Live Flash Deal สินค้าแต่งบ้านราคาพิเศษเฉพาะใน Live เท่านั้น พร้อมรับคูปองส่วนลด 15%* สูงสุด 2,500 ให้ช้อปเพิ่มอีก โดยวางเป้ายอดขายจากการจัดงานที่ 300 ล้านบาท.