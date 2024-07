เอพี ไทยแลนด์ เปิดตัว “บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชดา-ลาดพร้าว” ที่สุดของลักชัวรีเรสซเดนซ์ เริ่ม 21.9 ล้าน

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ สานต่อผู้นำตลาดบ้านแฝดและ ทาวน์โฮมคุณภาพในเมือง กับที่สุดของลักชัวรีเรสซิเดนซ์ หนึ่งเดียวกับที่ดิน Supreme Location ที่แท้จริง ติดถนนใหญ่โชคชัย 4-ลาดพร้าว เชื่อมต่อการเดินทางได้รอบด้าน แวดล้อมด้วยคอมมูนิตี้ชั้นนำ ที่สุดของความเป็นส่วนตัวเพียง 38 เรสซิเดนซ์ ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบลบภาพจำของบ้านแฝดและทาวน์โฮม ด้วยการจัดวางให้ทุกเรสซิเดนซ์มีสเปซที่แยกออกจากกัน ที่สุดของพื้นที่ใช้สอยขยายทุกมุมมองการใช้ชีวิตแนวตั้ง ไปกับสเปซและฟังก์ชันที่กว้างกว่า กับแบบบ้าน 2 ซีรีส์ที่เลือกเองได้ GARNET บ้านแฝด 3 ชั้น สไตล์ Legacy Classic Series หน้ากว้าง 13.6 เมตร และ GRANDE PYROPE ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น หน้ากว้าง 6 - 8 เมตร สไตล์ Eclectic Modern Series เริ่ม 21.9 ล้านบาท “บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชดา-ลาดพร้าว” พร้อมเปิดขายรอบพิเศษ 3 - 4 ส.ค.นี้ จองในงานรับสิทธิพิเศษสูงสุดถึง 2 ล้านบาท

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าทาวน์โฮมและบ้านแฝดเปิดเผยว่า เอพี ไทยแลนด์ ในฐานะผู้นำตลาดทาวน์โฮมและบ้านแฝดในเมือง ภายใต้โรดแมปการพัฒนา ‘Unlock Vertical Life พื้นที่ชีวิตแนวตั้งที่เลือกเองได้’ เราคำนึงถึงการตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่ของผู้อาศัยทุกกลุ่ม มุ่งสู่เป้าหมายทาวน์โฮมและบ้านแฝดเอพี คือตัวเลือกแรกที่ดีที่สุดโดยจากแผนธุรกิจในปี 2567 นี้ กลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมและบ้านแฝดมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งสิ้น 23 โครงการ มูลค่าประมาณ 19,300 ล้านบาท โดยเปิดตัวไปแล้วรวม 13 โครงการ และล่าสุดกับการเปิดตัว ‘บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชดา-ลาดพร้าว’ ลักชัวรีเรสซิเดนซ์หนึ่งเดียวใจกลางเมือง มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ตั้งใจพัฒนาในทุกรายละเอียด พลิกทุกข้อจำกัดเพื่อนำเสนอความเป็นที่สุดในทุกมิติ ผสานสุนทรียะเข้ากับการใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างสมบูรณ์ ให้เป็นโครงการแฟล็กชิปบ้านระดับลักชัวรีเพียงหนึ่งเดียวใจกลางทำเลรัชดา-ลาดพร้าว“บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ ถือเป็นลักชัวรีแบรนด์ของกลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมและบ้านแฝดของเอพี ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานใหม่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ของการอยู่ในบ้านแฝดและทาวน์โฮมระดับลักชัวรี โดยจุดยืนของการพัฒนาแบรนด์บ้านกลางเมือง คลาเซ่ นอกจากเรื่องการออกแบบที่มีดีไซน์เฉพาะตัว และการมีจำนวนยูนิตที่น้อยแล้ว คือการโฟกัสที่ดินต้องเป็น Rare Location สุดไพร์มในเมืองเท่านั้น โดย ณ ปัจจุบันเราพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์นี้ไปแล้วเพียง 3 ทำเลเท่านั้นคือ บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ เอกมัย-รามอินทรา, บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ สุขุมวิท 77, บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชโยธิน” และ บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชดา-ลาดพร้าว ถือเป็นโครงการล่าสุดนายเมธา กล่าว บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชดา-ลาดพร้าว ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่โชคชัย 4 หนึ่งในทำเลสุด Prime ของกรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ New Luxury et The Legacy – บริบทแห่งชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ที่ผสมผสานกลิ่นอายความหรูหราแบบ Classic เข้ากับการจัดวางพื้นที่โซนต่างๆ แบบเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น เน้นความโปร่งโล่งแต่ให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัว Ultimate Privacy ที่มีเพียง 38 เรสซิเดนซ์เท่านั้นONE OF A KIND IN URBAN LUXURY LIVINGบ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชดา-ลาดพร้าว ลักชัวรีเรสซิเดนซ์หนึ่งเดียวใจกลางเมือง นำเสนอบ้าน 2 ซีรีส์ เพื่อให้ลูกค้าเลือกตามสไตล์ที่ชอบ ได้แก่1) แบบบ้าน GARNET บ้านแฝดลักชัวรี 3 ชั้น สไตล์ Legacy Classic Series โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเหนือกาลเวลา จำนวน 26 เรสซิเดนซ์หน้ากว้าง 13.6 เมตร ขนาดที่ดินเริ่มต้น 40.8 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 234 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น ที่จอดรถ 2 - 3 คัน ให้ความสำคัญของการเป็นส่วนตัวด้วยผนังกั้นระหว่างเรสซิเดนซ์ที่หนาถึง 20 เซนติเมตร และการจัดวางสเปซที่ไม่ให้เกิดการทับซ้อนของการใช้งานในช่วงเวลาที่ต่างกัน2) แบบบ้าน GRANDE PYROPE ทาวน์โฮมลักชัวรี 3.5 ชั้น สไตล์ Eclectic Modern Series แตกต่างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์น จำนวน 12 เรสซิเดนซ์ หน้ากว้าง 8 เมตร ขนาดที่ดินเริ่มต้น 38 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 364 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ พร้อมลิฟท์ส่วนตัว ที่สุดของการออกแบบที่มอบประสบการณ์มิติใหม่ ด้วยการจัดวางให้ทุกเรสซิเดนซ์มีสเปซที่แยกออกจากกัน ผ่านการออกแบบพื้นที่สีเขียวที่ทำหน้าที่เป็น Nature Wall ฉากคั่นระหว่างบ้านแต่ละหลังTIMELESS DESIGNพื้นที่ส่วนกลางอีกหนึ่งเสน่ห์ของโครงการ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์ NEO CLASSIC การออกแบบอย่างพิถีพิถันให้สามารถใช้งานพื้นที่ Indoor และ Outdoor ได้จริงทุกช่วงเวลา ภายในประกอบด้วยสเปซฟังก์ชันพร้อมรองรับทุกไลฟ์สไตล์การผ่อนคลายอย่างเป็นส่วนตัว อาทิ Classe Saloon, Fitness พื้นที่ออกกำลังกาย 24 ชั่วโมง ที่มาพร้อมกับวิวสวน สระว่ายน้ำหลักแบบ Semi-Enclosed Space การออกแบบที่ลงตัวทั้งประสบการณ์การใช้งานแบบลักชัวรี และตอบความเป็นส่วนตัวในเวลาเดียวกัน เป็นต้นSUPERIOR LOCATIONบ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชดา-ลาดพร้าว ตั้งอยู่บนที่ดิน 07-01-38.0 ไร่ ติดถนนใหญ่โชคชัย 4 ที่ถือว่า Rare และ Prime ที่สุด เพราะนอกจากจะเดินเข้า-ออกสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนเชื่อมต่อระหว่างลาดพร้าว-รัชดาภิเษก-ประเสริฐมนูกิจ-ประดิษฐ์มนูธรรมแล้ว ในย่านโชคชัย 4 ยังมีทั้งร้านอาหารชื่อดังต่างๆ อยู่มากมาย ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่าง คอมมิวนิตีมอลล์ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลชั้นนำ และโรงเรียนนานาชาติบ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชดา-ลาดพร้าว เอกสิทธิ์เพียง 38 ครอบครัว หนึ่งเดียวบนทำเลริมถนนโชคชัย 4 ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเหนือระดับ เตรียมเปิดขายอย่างเป็นทางการวันที่ 3 - 4 สิงหาคมนี้ ราคาเริ่ม 21.9 ล้านบาท พร้อมเปิดขายรอบพิเศษ 3 - 4 สิงหาคมนี้ จองในงานรับสิทธิพิเศษสูงสุดถึง 2 ล้านบาท