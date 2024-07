SC คัดสรรกว่า 70 โครงการอสังหาฯ อัดอีเวนต์ใหญ่ 'ลดสุดๆ' ปลุกมู้ดคนซื้อ

"เอสซี แอสเสท" ชี้ดีมานด์ซื้อบ้านหรูเติบโตต่อเนื่อง แต่ติดล็อกแบงก์พิจารณาสินเชื่อ ดันตัวเลขรีเจกต์เรตกลุ่มเกิน 10 ล้าน ขยับแตะเกิน 10% พร้อมเดินหน้ากระตุ้นยอดขายไตรมาส 3 อัดอีเวนต์ใหญ่ ขนกว่า 70 โครงการลดราคาสุดๆ ปลุกมู้ดคนซื้อบ้าน คอนโดฯ มั่นใจตลอด 6 วัน สร้างยอดขายรวม 2,500 ล้านบาท ลุยต่อไม่หยุด ทุ่มลงทุนกว่าหมื่นล้านเปิด 7 โครงการใหม่ในครึ่งปีหลัง

"อสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลังนั้นเรื่องราคายังคงมา ใครจะทำราคาได้ดีกว่า ต่างกับช่วงเกิดโควิด ราคาบ้านไม่ค่อยลด เพราะขายดี ต่างกับครั้งนี้ลดเยอะ ซึ่งแต่ละอสังหาฯ อาจปรับลดต่างกัน เพราะต้นทุนไม่เท่ากัน เรื่องการจอง เราไม่มีปัญหา ลูกค้าจองซื้อโครงการเรามาก แต่ต้องมาพิจารณาในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อ ปกติของ SC แบงก์รีเจกต์ประมาณร้อยละ 7-8 ปัจจุบันปรับเกินร้อยละ 10 เล็กน้อย ไม่ใช่ลูกค้าไม่มีกำลังซื้อ หรือกู้ไม่ได้ เพียงแต่ กู้ไม่ได้รับตามที่คาดหวังเท่านั้น เช่น บ้านราคา 70 ล้านบาท อาจไม่ได้ตามที่ขอไป แบงก์อาจให้ 50 ล้านบาท ลูกค้าอาจจะไม่พร้อมที่จะวางเงินในส่วนต่างที่ไม่ได้ คิดว่า อีก 20 ล้านบาท อาจไม่ใช่จังหวะที่เหมาะ เป็นต้น"

"SC ASSET MART"

“เจมีไนน์” นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ ไอดอลและนักแสดงสุดฮอต

หัวหน้าสายงานการตลาด บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC กล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงครึ่งปีแรก "ฟัดเหวี่ยงกันมาก" ซึ่ง 2 รายใหญ่ที่ประกาศยอดขายออกมาทำได้สูงจากเป้าที่วางไว้สูงเช่นกัน ส่วนของ SC เอาเป็นว่าเราสามารถทำยอดขายได้ 40% ของเป้าหมายทั้งปี โดยปี 67 วางยอดขายไว้ที่ 28,000 ล้านบาทนายณัฎฐกิตติ์ กล่าวถึงการจัดงานที่กลับมาเปิดตลาดอีกครั้ง จัดใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยยกขบวนมากว่า 70 โครงการ ในทำเลดี หลากหลายโซนทั่วกรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่ราคา 2.59-100 ล้านบาท มาจัดโปรโมชันพิเศษ "ลดสุดๆ แล้วจริงๆ กับโปรพิเศษ SC Asset MART Best Price Ever!" ประเดิมแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ใจกลาง สยามพารากอน เจ้าแรก ระหว่างวันที่ 19-24 ก.ค.นี้ เพียง 6 วัน กับ 7 โปรโมชันพิเศษ ดีที่สุดแห่งปี ได้แก่ Cash Back สูงสุด 10 ล้านบาท ฟรี! ค่าส่วนกลางสูงสุดนาน 10 ปี จองต่ำสุด 999 บาท Voucher PARAGON มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท บัตรน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท รางวัลใหญ่ LUCKY DRAW 1 รางวัล/วัน รับของพรีเมียมทันทีที่จองนายณัฎฐกิตติ์ กล่าวว่า “ช่วงครึ่งปีหลัง SC มีแผนเปิด 7 โครงการใหม่ มูลค่า 10,250 ล้านบาท และไตรมาส 3 พร้อมเปิด 3 โครงการใหม่แนวราบระดับลักชัวรี ได้แก่ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ณ อุทยาน แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บรมราชชนนี และ คฤหาสน์หรูแบรนด์ใหม่ “Connoisseur” (คอนนาเซอร์) ซึ่งเป็นโครงการใหม่ล่าสุด THE NEWEST URBAN LUXURY COLLECTION by SC ASSET โครงการ One of a Kind บนสุดยอดทำเลเมืองพัฒนาการ มีที่ดินขนาดเริ่มต้นที่ 114 ตารางวาขึ้นไป เอกสิทธิ์เพียงแค่ 20 หลัง ราคาเริ่มต้น 80 ล้านบาทพิเศษสุด! กับกิจกรรมร่วมฟินอินไปกับบ้านในฝันของที่จะมาร่วมเปิดมุมมอง เจาะลึกทุกมุมกับแบบบ้านที่ชอบ มุมโปรดที่ใช่ และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ ภายในงานนี้โดยเฉพาะ“การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความพิเศษสุดที่ SC นำมามอบให้สำหรับลูกค้าที่กำลังพิจารณาตัดสินใจซื้อบ้านด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดแห่งปี และในทำเลศักยภาพที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนซื้อบ้าน ที่เราได้มีการ Research มาเป็นอย่างดี รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าท็อปอัปไปกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าผลสำเร็จจากการจัดงานยอดขายประมาณ 2,500 ล้านบาท”