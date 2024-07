ซีไอเอ็มบีไทยแจ้งกำไรงวด 6 เดือนปี 67 จำนวน 1,294.6 ล้านบาท ลดลง 5.4%

เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,294.6 ล้านบาท ลดลงจำนวน 74.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2566 กำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 1,611.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน 117.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 1.7 และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานร้อยละ 7.7 สุทธิ กับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงร้อยละ 22.7เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 รายได้จากการดำเนินงานปี 2567 มีจำนวน 7,038.3 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2566 จำนวน 118.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 การลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงจำนวน 28.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจำนวน 139.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเติบโตสูงกว่าการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ย รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 49.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนสุทธิกับการลดลงของกำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนปี 2567 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 312.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและค่าภาษีอากรสุทธิกับการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานงวด 6 เดือนปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 62.0 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566 อยู่ที่ ร้อยละ 56.6อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin - NIM) สำหรับงวด 6 เดือนปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 2.2 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 2.7 เป็นผลจากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 251.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จำนวน 316.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากสิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 310.4 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79.5 จากร้อยละ 78.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 7.5 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.3 สาเหตุเกิดจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในระหว่างงวด 2567 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และกระบวนการในการเก็บหนี้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ร้อยละ 129.1 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 124.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 9.1 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 1.5 พันล้านบาทเงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 59.3 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 20.8% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 15.5%สำหรับครึ่งหลังปี 2567 ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้ายุทธศาสตร์ ‘Digital-led Bank with ASEAN Reach’ ‘ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล’ ด้วยจุดแข็ง ASEAN, Digitalization, Wealth, Consumer Finance, และ Sustainability “กลยุทธ์สำคัญคือสร้าง Digital Ecosystem ยกระดับบริการในโลกยุคใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI ล่าสุดเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน พร้อมเรียกดูพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา และลงทุนหุ้นกู้ตลาดรองได้ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ได้เปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ผลตอบแทนดี ยืดหยุ่นสูง เปิดบัญชีผ่านแอปได้ ไม่มีสมุดคู่ฝาก สอดรับกับคอนเซ็ปต์ It's Simpler This Way! ใช้ง่าย รู้ใจกว่าเดิม บริการครบจบในแอปเดียว นอกจากนี้ เราขยายช่องทางบริการไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ โดยจับมือกับ TrueMoney ผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดช่องทางใหม่ให้ลูกค้าสามารถลงทุนหุ้นกู้ตลาดรองได้ทุกวัน คัดสรรหุ้นกู้ดีดีมานำเสนอ สะดวกสบาย เข้าถึงง่ายผ่านแอป TrueMoney” นายพอล วอง กล่าว