สูตร 'ซี.พี.แลนด์ฯ' รุกอสังหาฯ หัวเมืองใหญ่ ผนึกธุรกิจในเครือสร้าง 'มิกซ์ยูส' เติมเต็ม Ecosystem

New ซี.พี.แลนด์ฯ กับกลยุทธ์ในการรุกอสังหาฯ ทั่วทุกภูมิภาค ที่ไปพร้อมกับ Network ของธุรกิจในเครือ ในการเนรมิตแปลงที่ดินบนทำเลศักยภาพ ให้มีมูลค่าเพิ่มที่แวดล้อมไปด้วย Mixed-Use Community ที่มาเติมเติมให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ผู้มาใช้บริการ หรืออยู่อาศัย ทั้งธุรกิจค้าปลีก (ห้างโลตัส) โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยแนวราบ รวมถึง ธุรกิจศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ (KICE)

Revalue

"ต้องบอกว่านครฯ ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เห็นตัวเลขแล้วชื่นใจ กับตัวเลขที่ซ้อนอยู่ สมัยก่อนคนชอบพูดว่า จังหวัดนครศรีฯ เป็นเมือง Low Profile High Profit คือ คนมีตังค์ แต่ไม่ใช้เงิน ที่นี่รายได้ต่อครอบครัวต่อเดือนประมาณ 1.2 แสนบาท แต่วันนี้เราเห็นว่า รสนิยมของคนที่นี่ไม่ได้ต่างอะไรกับคนกรุงเทพฯ และด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต่อไป เมืองนครฯ จะกลายเป็น High Profile High Profit และเรามั่นใจโปรเจกต์ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส จะตอบโจทย์จริงๆ เรามาเต็ม จัดเต็ม ซึ่งเปิดเฟสแรก 30 กว่าหลัง มียอดขายไปกว่าร้อยละ 90 และเข้าสู่การเปิดขายเฟสที่สอง ที่มียอดจองเข้ามาไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในราคาที่ปรับขึ้นมา 14-25 ล้านบาท (ช่วงราคาพรีเซลส์อยู่ที่ 12-20 ล้านบาท) หรือปรับขึ้นมาอีกร้อยละ 15-20 โดยทั้งโครงการมีทั้งหมด 115 หลัง มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท"

ปี 68 เตรียมเปิด 10 โครงการกว่าหมื่นล้านบาท

ส่วนในแผนปี 68 นั้น ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินเข้ามารอพัฒนาโครงการในปีถัดไปแล้วในเบื้องต้น 4 โครงการ มูลค่า 4,710 ล้านบาท แบ่งเป็นกรุงเทพฯ จำนวน 2 โครงการ และโครงการใหม่ในอนาคตอีก 2 โครงการ คาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะสามารถจัดหาที่ดินเข้ามาเติมได้รวมเป็น 10 โครงการ มูลค่าโครงการราว 10,000 ล้านบาท

รับประกันโครงสร้างบ้าน 10 ปี

และที่สำคัญที่สุด ลูกค้าจะเป็นตัวกำหนดสินค้าที่จะใช้ ไม่ใช่เราเลือก หรือผลิตสินค้าที่เราอยากทำ แล้วบังคับ ดังนั้น เราจึงนำปรัชญาความต้องการของลูกค้ามาเป็นตัวตั้ง และทำการสำรวจความต้องการ พบว่า การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในยุคใหม่จะมีเรื่องปัจจัยหลัก คือ Branding แบรนด์ที่อยู่ในใจ อยู่ในโลเกชันนี้หรือไม่ เรื่องคุณภาพ บ้านที่ดี แข็งแรง อยู่ได้ อยู่สบาย รับแขกได้ ตอนนี้เราอยู่ในโลกการเชื่อมต่อ และมีบริการที่ดีและรวดเร็ว เช่น การประกันโครงสร้าง 10 ปี การบริการ โฮมเซอร์วิส หรือโฮมแคร์ และคลับเฮาส์ สโมสร เป็นการตอบสนองความภาคภูมิใจในชีวิต และปัจจัยเรื่องราคา ที่เป็นราคาที่ตอบสนองในเรื่อง Economic Value จัดเท่านี้ ใช้เท่านี้ แล้วรู้สึกคุ้มค่า ราคาสินทรัพย์ในอนาคตไม่ด้อยค่า ปัจจัยรองลงมาจะเป็นเรื่อง ลูกเล่น และเรื่องสุดท้าย เรื่องความยั่งยืน"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND กล่าวถึงแก่นหลักที่นำมาพัฒนาแฟลกชิปโครงการ LUXRIVA RESIDENCES (ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส) บ้านเดี่ยวลักชัวรีสุดหรูบนทำเลศักยภาพนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นผลผลิตอันทรงคุณค่า โครงการแรกของ CP LAND หลังการรีเฟรชแบรนด์ในรอบ 40 ปี และเป็นโครงการที่ดีที่สุดของการกลับมาเปิดโครงการบ้านจัดสรรอีกครั้งในรอบ 8 ปี ซึ่ง CP LAND ไม่ได้มุ่งแค่รีแบรนด์ แต่กำลัง "" ในการตีคุณค่าของตัวเราเองและการที่เราเลือก 'นครศรีธรรมราช' นั้น ที่เราเลือกหัวเมืองใหญ่ เราเลือกทุกกำลังซื้อ แต่ในการทำงานเราต้องเปิดตัว 'เรือธง' ของเราขึ้นมาก่อน และเมื่อเราปักธงแล้วว่า LUXRIVA จะเป็นแฟลกชิป และในโลกการสื่อสารที่รวดเร็ว เราไม่สามารถจะไปยึดกรุงเทพฯ จะเป็นผู้นำ แต่ทุกพื้นที่สามารถเป็นผู้นำได้ และทางเรามีอีกหลายแปลงที่พร้อมจะเปิดตัวอีกหลายโครงการ เพียงแต่ว่าที่ดินแปลงที่ตั้งโครงการ ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส เป็นที่ดินสะสม (แลนด์แบงก์) ที่เรานำมาบริหารจัดการ ทำให้มีห้างโลตัส มี ซี.พี.ทาวเวอร์ มีโรงแรม มีคอนโดมิเนียม และที่ดินแปลงนี้ เข้าสู่เฟสสุดท้าย ทุกอย่างตอบสนองกันหมดนายกีรติ กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจในปี 2567 และต่อเนื่องในปี 2568 ว่า ในปีนี้ตามแผนจะมีการเปิด 5 โครงการที่อยู่อาศัย มูลค่า 6,640 ล้านบาท จะเปิดตามหัวเมืองใหญ่ ซึ่งเปิดตัวแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นครสวรรค์ พิษณุโลก และที่จังหวัดขอนแก่นจะเปิด 2 โครงการคอนโดฯ แนวสูงและโลว์ไรส์ และในปลายปี 2567 นี้หากมีการเจรจาซื้อที่ดินใน จ.ภูเก็ต สำเร็จ จะมีการพัฒนาโครงการเพิ่มจากที่ประกาศแผนไว้ ซึ่งหากได้ที่ดินในย่านใจกลางเมืองภูเก็ตจะพัฒนาในรูปแบบของโครงการแนวราบ และหากได้ที่ดินติดทะเลจะพัฒนาในรูปแบบของโรงแรม หรือสามารถซื้อที่ดินได้ 1-2 ไร่ จะพัฒนาในรูปแบบของคอนโดมิเนียม“ที่ภูเก็ตในเครือเรามีโลตัสหลายแห่ง ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของเราที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี ซึ่งนโยบายจะดำเนินการเฉกเช่นเดียวกับกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ที่พัฒนาบนที่ดินที่อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าของบริษัทในกลุ่มธุรกิจในเครือ แม้ว่าตลาดอสังหาฯ ในภูเก็ตจะมีการแข่งขันที่สูง แต่บริษัทยังมีโอกาสที่จะเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาด ซึ่งต้องสร้างความต่างและมีจุดขาย ไม่เล่นในเรื่องสงครามราคา จะเน้นพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพมากกว่า” นายกีรติ กล่าว"เราต้องบริหารพอร์ตให้ดี แต่ละโครงการที่เปิดมูลค่าประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท ขนาดเนื้อที่ขึ้นอยู่แต่ละโลเกชัน แต่จะไม่เกิน 200 ไร่ โดยเราได้วางแผนเพิ่มสัดส่วนบ้านหรูในปีนี้ให้ได้ร้อยละ 30 และในปีหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นร้อยละ 50 ภายใต้ 4 แบรนด์ใหม่ เช่น LUXRIVA เป็นต้น"ในเรื่องของเป้ารายได้นั้น ปีนี้มั่นใจจะทำได้ 5,000 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่ 10,000 ล้านบาท ก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทำให้แต่ละปีจะต้องบริหารโครงการในพอร์ตให้อยู่ประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้ นายกีรติ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "หลังบ้านเราแข็งแกร่ง หนี้เราน้อย มีแอสเสท 37,000 ล้านบาท หนี้สินต่อทุนต่ำกว่าตลาดมาก ทำให้เราสามารถกู้เงินมาขยายลงทุนได้ และสุขภาพเรายังดีอยู่"ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดโครงการ บริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์ CP LAND กล่าวว่า สำหรับโครงการ LUXRIVA RESIDENCES ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพรายล้อมด้วย Mixed-Use Community บน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นำเอาความหรูหรามาผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนครศรีฯ ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของชาวนครศรีธรรมราช รวมถึงการศึกษาค้นคว้าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะท้องถิ่นที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาโครงการ จึงเกิดเป็น LUXRIVA RESIDENCES บ้านเดี่ยวลักชัวรีที่มีความเป็นส่วนตัว (Privacy) อยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันการใช้งาน (Flexible Area) ด้วยดีไซน์แบบ Modern-Tropical ที่ออกแบบจากทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและนอกพื้นที่ ให้ความรู้สึกเป็นบ้านร่มเย็นนอกจากนี้ CP LAND ยังได้นักออกแบบฝีมือดีอย่างคุณศุภชัย แกล้วทนงค์ ศิลปินชาวนครศรีธรรมราช นักออกแบบผู้พาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ของไทยออกไปให้โลกรู้จัก มาร่วมเป็น Art & Culture Design Consultant นำความเป็นพื้นบ้านของลวดลายผ้ายกจังหวัดนครศรีฯ มาสื่อสารให้มีความร่วมสมัย กลายเป็นพื้นที่ศิลปะภายในโครงการ ทั้งประติมากรรมวงเวียนโครงการ ลวดลายทางข้าม ทางม้าลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (HNWIs) สะท้อนวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็น Local Achiever หรือประสบความสำเร็จในชีวิต เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสมบูรณ์แบบ การใช้ชีวิตท่ามกลาง ‘ธรรมชาติ’ และ ‘สุนทรียภาพ’ ความงดงามสะท้อนการใช้ชีวิตเหนือระดับ ทุกรายละเอียดรังสรรค์มาจากความเข้าใจ ถูกถ่ายทอดอย่างพิถีพิถัน พร้อมต่อยอดสู่เรื่องราวบทใหม่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เดินทางความสะดวก เพราะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สำนักงาน CP Tower และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราชLUXRIVA RESIDENCES มีเนื้อที่รวมประมาณ 44 ไร่ จำนวน 115 ยูนิต โดยมีประเภทของบ้าน 3 แบบ ได้แก่1) Type A: Ashley - แอชลีย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 285 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 82 ตร.ว.2) Type B: Berkley - เบิร์กลีย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 360 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 100 ตร.ว3) Type C: Clara - คลาร่า ขนาดพื้นที่ใช้สอย 465 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น128 ตร.วการออกแบบดีไซน์แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติของโครงการที่มีจุดเด่น คือ เพดานบ้านสูง (Double Volume) 6.6 เมตร บริเวณ Living Area ทุกหลัง อากาศหมุนเวียน ถ่ายเทสะดวก ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบาย กว้างขวาง สว่าง สง่างาม และโดดเด่น โถสุขภัณฑ์แบบ Smart Toilet ที่จอดรถกว้างสามารถจอดได้สะดวก อ่างอาบนํ้าในห้องนอน Master Bedroom รับประกันโครงสร้างบ้าน 10 ปี* เป็นโครงการแรก ครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสร้างอาคาร การรั่วซึมของหลังคา การรั่วซึมของระบบท่อและไฟฟ้า การใช้งานของประตูและหน้าต่างพื้นที่ส่วนกลางอย่าง Clubhouse มี THE COMMON ที่เป็น Co-Kitchen ลูกบ้านสามารถมาใช้พื้นที่สำหรับทำอาหาร จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ มีห้อง RIVA LOUNGE ที่เป็น Co-Working Space หรือ Living Area ใช้สำหรับนั่งเล่น นั่งทำงาน ประชุมงาน มีห้อง ACTIVE SPACE ที่เป็น Gym และ Yoga Studio สระว่ายนํ้ากลางแจ้งขนาด Half Olympic กว้างถึง 5 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อม Sunbathe และพื้นที่ Outdoor Lounge พื้นที่สีเขียวสวนขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่ พร้อม Sunken Seat, Amphitheater, Children’s Playground Zone และ Jogging Areaนอกจากนี้ LUXRIVA RESIDENCES ยังมี Welcome Home Club by CP LAND หน่วยงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การบริการงานรับประกัน และดูแลสุขภาพบ้านของคุณอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่วันแรก เริ่มจากให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านสินเชื่อ การโอนกรรมสิทธิ์ การตรวจรับมอบห้องชุด/บ้าน การรับประกันและงานแจ้งซ่อม รวมถึงบริการ Premium Care ที่พร้อมให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกบ้านอยู่สบาย และใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล