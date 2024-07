เอพี ไทยแลนด์ ผนึก 3 ธนาคารชั้นนำ อัดสินเชื่อบ้านอัตราพิเศษ กับ 57 บ้านเดี่ยวทั่วไทย

กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว เอพี ไทยแลนด์ ตัวจริงเรื่องการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่เลือกเองได้ ตอกย้ำแนวคิด ‘บ้าน’ ต้องเป็นมากกว่า ‘บ้าน’ แต่คือ LIFE SPACE - อาณาจักรแห่งการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองได้ [HOME IS NOT JUST DWELLING, IT IS YOUR PERSONAL EMPIRE] จับมือ 3 ธนาคารชั้นนำของไทย ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงเทพ จัดแคมเปญใหญ่ ‘โปรเด่น ประเด็นร้อน’ มอบสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และของแถมมากสุดในรอบปี เช่น ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 10 ปี* ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน* และฟรี Home Automation ทุกยูนิต* พบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้กับ 57 บ้านเดี่ยวแบรนด์ THE CITY - CENTRO - MODEN ที่สุดของทำเลศักยภาพ และพื้นที่ชีวิตที่ตอบทุกโจทย์ของชีวิตครอบครัวคนเมืองราคาเริ่มต้น 3.99-50 ล้านบาท* แคมเปญ ‘โปรเด่น ประเด็นร้อน’ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย.นี้เท่านั้น

โปรเด่น ประเด็นร้อน’

ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” โดยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารแบรนด์และพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยว เปิดเผยว่า จากเป้าหมายในการดำเนินงานที่ต้องการเน้นย้ำจุดแข็งของบ้านเดี่ยวเอพีกับการเป็นตัวจริงเรื่องการออก แบบพื้นที่ ภายใต้แนวคิด LIFE SPACE ที่ต้องการให้ ‘บ้าน’ เป็นมากกว่า ‘บ้าน’ แต่คือ อาณาจักรแห่งการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองได้ [HOME IS NOT JUST DWELLING, IT IS YOUR PERSONAL EMPIRE]บริษัทจึงได้ร่วมมือกับ 3 สถาบันทางการเงินชั้นนำของประเทศอย่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBank) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) ในการจัดแคมเปญ ‘โปรเด่น ประเด็นร้อน’ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าเอพีทุกท่านมีอาณาจักรแห่งการใช้ชีวิตที่เลือกเองได้ กับบ้านเดี่ยวกว่า 57 ทำเลศักยภาพ กับ 3 แบรนด์บ้านเดี่ยวคุณภาพอย่าง 1) THE CITY บ้านเดี่ยว Luxury ที่สุดแห่งความหรูหราในการอยู่อาศัย ที่ที่ทุกตารางเมตรถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบสุนทรีย์แห่งการอยู่อาศัยให้ทุก Generation กับ 23 ทำเลที่คุณเลือกเองได้ ราคา 11.99-50 ล้านบาท2) CENTRO บ้านเดี่ยวสำหรับครอบครับคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดเพื่อการเริ่มต้นของครอบครัวอย่างแท้จริง กับ 26 ทำเลที่คุณเลือกเองได้ ราคา 5.99-20 ล้านบาทและ 3) MODEN บ้านเดี่ยว ซีรีส์ใหม่สไตล์ Modern Japanese ที่หลอมรวมความมินิมอลกับการอยู่อาศัยในเมืองได้อย่างลงตัว กับ 8 ทำเลที่คุณเลือกเองได้ ราคา 3.99-12 ล้านบาทสำหรับรายละเอียดแคมเปญ ‘โปรเด่น ประเด็นร้อน’ ประกอบด้วย สินเชื่อบ้านจาก 3 พันธมิตรทางการเงิน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายใต้เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารกำหนด เช่น- ธนาคารกสิกรไทย มอบอัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก ผ่อนเพียงล้านละ 999 บาท- ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบอัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี 2 ปีแรก อัตราผ่อนขั้นต่ำล้านละ 2,000 บาท ใน 2 ปีแรก- และธนาคารกรุงเทพ มอบอัตราดอกเบี้ย 0.99% 2 ปีแรก อัตราผ่อนล้านละ 1,500 บาท ใน 2 ปีแรกโปรโมชันท็อปอัปพิเศษจากโครงการ กับของแถมแบบจัดเต็ม เช่น ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 10 ปี ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอน และฟรี Home Automation ในทุกยูนิตที่เข้าร่วมแคมเปญทั้งนี้ 57 โครงการบ้านเดี่ยวเอพีที่เข้าร่วมแคมเปญ ‘กระจายอยู่ในหลากหลายทำเลทั่วกรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็น 13 โซนเพื่อให้บ้านเอพีเป็นที่ที่ดีที่สุด...ที่คุณเลือกเองได้ ได้แก่1) ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 2) ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง 3) ราชพฤกษ์-นครอินทร์-รัตนาธิเบศร์ 4) ธนบุรี-จรัญ-ปิ่นเกล้า-บรมฯ 5) เพชรเกษม-บางแค-บางบอน6) พระราม 2-สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ 7) พหลฯ-วิภาวดี-รังสิต-ลำลูกกา 8) พหลฯ-วัชรพล 9) ลาดพร้าว-รามอินทรา-วงแหวนฯ 10) พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา11) CBD-อโศก-สุขุมวิท-อ่อนนุช 12) ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ และ 13) บางนา-ศรีนครินทร์สำหรับรายละเอียดแต่ละธนาคาร ดังนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ผ่อนล้านละ 2,000 บาท/เดือน คำนวณจากเงินต้น 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 744,776 บาท ผ่อนนาน 20 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.57-5.55% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) ปัจจุบันเท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 3 ต.ค.66 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคารธนาคารกสิกรไทย กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4-5% ต่อปีสมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ต่อปี ทั้งนี้ “อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้” อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก ลูกค้าผ่อนชำระต่องวด 999 บาท ต่อวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ในปีแรก โดยนำยอดผ่อนชำระดังกล่าวไปหักเงินต้นทั้งจำนวน ระยะเวลาโครงการสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 67ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 2 ปีแรก 0.99% ต่อปี ผ่อนต่ำล้านละ 1,500 บาท/เดือน ปีที่ 3 = 4.53% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% (5.55%) สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่กำหนด (สมมติฐานการคำนวณมาจากเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.45% ต่อปี ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 541,206 บาท)ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 เท่ากับ 7.05% ต่อปีโดย อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้