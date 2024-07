เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จับมือ รพ.สินแพทย์ มอบบริการ Healthy Together สิทธิพิเศษทุกครอบครัว

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ แนวสูง ISO รายแรกของไทย ชูนวัตกรรมบริการ Healthy Together สุขภาพดีไปด้วยกัน ล่าสุด จับมือ รพ.สินแพทย์ มอบสิทธิพิเศษให้ทุกครอบครัวสมาชิกลูกบ้านโซนเหนือ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ ร่วมผนึกด้านการพัฒนาการให้บริการดูแล ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพลูกบ้าน มอบสิทธิพิเศษแบบ Exclusive ให้ทุกครอบครัว ชูนวัตกรรมบริการ Healthy Together สุขภาพดีไปด้วยกันล่าสุด จับมือโรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาลำลูกกา มอบสิทธิพิเศษให้ทุกครอบครัวสมาชิกลูกบ้านทุกโครงการโซนเหนือ เช่น บ้านฟ้ากรีนเนอร์รี่ นีโอลา รังสิตคลอง 2 บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ นีโอลา วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 7 โครงการ Nc On Green Charm Classic บ้านฟ้าปิยรมย์นอร์เดิร์น บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ธาม ลำลูกกา คลอง 7 และโครงการใหม่ล่าสุด เอ็น.ซี นีโอลา ทำเล วงแหวน ลำลูกกาภายใต้แบรนด์ เอ็น.ซี. โซนเหนือ ทั้งหมด เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยโครงการของ เอ็น.ซี. เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกมากขึ้น เช่น บริการด้านสุขภาพ (Healthcare) การดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) บริการครอบครัวเชิงสุขภาพ พร้อมให้การรักษาอย่างตรงจุดด้วยศูนย์แพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยด้วยสถานที่และห้องปฏิบัติการที่สะอาด ได้มาตรฐาน รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์พร้อมรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบครัน ให้การรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ และมอบประสบการณ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสามารถนัดหมายเพื่อเข้ารับคำปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยจากทีมแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ตลอด 24 ชั่วโมง มอบส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ค่ายา เมื่อชำระเป็นเงินสด และส่วนลด 7.5% สำหรับค่าห้อง ค่ายา เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต จำกัดการใช้สิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ท่านต่อ 1 หลังสำหรับสมาชิกลูกบ้านแบรนด์ เอ็น.ซี. ที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการจัด Mini Event เพื่อให้ข้อมูลและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ลูกบ้านโครงการ เอ็น.ซี. เสริมด้วยโปรโมชันพิเศษ แพกเกจตรวจสุขภาพ Family Check up คูปองส่วนลด พร้อมข้อมูลการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดนายสมนึก กล่าวปิดท้าย เอ็น.ซี. ขอขอบคุณทุกครอบครัวที่ให้ความมั่นใจจองซื้อบ้าน แบรนด์ เอ็น.ซี. ด้วยความใส่ใจ และความห่วงใยทุกครอบครัว อยากส่งมอบความสุข และสุขภาพที่ดี ให้มีความอุ่นใจในสุขภาพของทุกคน ทุกครอบครัวมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันกับการให้บริการ รพ.สินแพทย์ สาขาลำลูกกา