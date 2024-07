สหรัฐเปิดแบบสำรวจ จ่อนำบล็อกเชนมาใช้สำหรับการทหารในปี 68

ร่างพระราชบัญญัติการอนุญาตการป้องกันประเทศฉบับล่าสุดของคณะกรรมการกองทัพสหรัฐฯ สำหรับปีงบประมาณ 2568 มีบทบัญญัติที่สำคัญสำหรับการสำรวจบทบาทของเทคโนโลยีบล็อคเชนในความมั่นคงแห่งชาติ และแอปพลิเคชันการป้องกันประเทศ โดยร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ได้ถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการกองทัพของวุฒิสภาได้ส่ง ร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคมโดยเนื้อหาบางส่วนระบุว่า “คณะกรรมการตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีบล็อคเชนที่มีศักยภาพเพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคงแห่งชาติในวงกว้างมากขึ้นภายในภูมิทัศน์ด้านการป้องกันประเทศ”การกล่าวถึงเทคโนโลยีบล็อคเชนใน NDAA ครั้งแรกเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งบ่งบอกถึงการรับรองเทคโนโลยีนี้ครั้งแรกภายในกฎหมายการป้องกันประเทศ โดยในปีนั้น สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้เพิ่มการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน 2 ฉบับในร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศประจำปี ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้สั่งให้กระทรวงกลาโหม (DoD) สำรวจศักยภาพด้านไซเบอร์ในเชิงรุก และเชิงรับของเทคโนโลยีบล็อคเชนและรายงานกลับมาภายใน 180 วันด้านกระทรวงกลาโหมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ด้วยการจัดทำรายงานที่ตรวจสอบความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบล็อคเชน ที่ประเมินการใช้งานโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และประเมินช่องโหว่การโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นในการนำเทคโนโลยีบล็อคเชนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานบล็อคเชนเพื่อการป้องกันทุจริตคอรัปชั่นและความปลอดภัยคณะกรรมาธิการกองทัพของวุฒิสภายังคงสำรวจศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อคเชนสำหรับความมั่นคงแห่งชาติและการใช้งานด้านการป้องกันประเทศรายงาน NDAA ประจำปีงบประมาณ 2568 ของคณะกรรมาธิการประกอบด้วยคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน โดยตระหนักถึงศักยภาพในการปรับปรุงความสมบูรณ์ของการเข้ารหัสในห่วงโซ่อุปทานด้านการป้องกันประเทศ ปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล และลดความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลโดยฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระทรวงกลาโหมได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบกรณีการใช้งานบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติ โดยเน้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัย โปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2568ขณะที่จุดประสงค์หลักของการทำแบบสำรวจเพื่อการใช้งานบล็อกเชนนี้ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญหลายประการโดยเฉพาะ ได้แก่1.การประเมินประโยชน์และความเสี่ยงจากการนำบล็อคเชนมาใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน2.การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของการนำบล็อคเชนมาใช้ภายในกระทรวงกลาโหมและฐานอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ3.แผนสำหรับโครงการนำร่องหรือโครงการวิจัยที่สำรวจการใช้งานบล็อคเชนในแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงแห่งชาติ เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทานและความปลอดภัยทางไซเบอร์4.การวิเคราะห์กิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านบล็อคเชนโดยต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย5.คำแนะนำด้านองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบล็อคเชนภายในกระทรวงกลาโหม รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานประสานงานหรือศูนย์ความเป็นเลิศ6.คำแนะนำสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายหรือข้อบังคับเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการได้ยินของห่วงโซ่อุปทานผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชนอย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมได้สำรวจการใช้งานบล็อคเชนมาโดยตลอด จนกระทั่งได้ลงนามในสัญญากับ Constellation ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านบล็อคเชนในปี 2567 จาก ความคิดริเริ่มนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้บล็อคเชนเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบแบ็คเอนด์ และรักษาความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างพันธมิตรด้านการขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์ของระบบขนส่งกลาโหมนอกเหนือจากการสำรวจแอปพลิเคชันบล็อคเชนอย่างต่อเนื่องแล้ว กระทรวงกลาโหมอาจพิจารณาใช้บิทคอยน์เป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ในไม่ช้านี้ เจสัน โลเวอรี ผู้เขียนหนังสือ “SoftWar: A Novel Theory on Power Projection and the National Strategic Significance of Bitcoin” เปิดเผยว่าสมาชิกฝ่ายบริหารการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์ได้แสวงหาความเชี่ยวชาญด้านบิทคอยน์จากเขาโดยเจสัน โลเวอรี ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของบิทคอยน์ในด้านความมั่นคงของชาติและเสนอให้จัดตั้ง “US Hash Force” โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพลังงาน (DoE) และกระทรวงกลาโหม (DoD) เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาเสนอให้ US Cyber ​​Command (USCYBERCOM) หรือ US Strategic Command (USSTRATCOM) จัดตั้ง Combined Hash Force Component Command (CHFCC)ความคิดริเริ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับ FVEYE และประเทศสมาชิก NATO เพื่อต่อต้านความพยายามทำสงครามดิจิทัลของศัตรู เช่น รัสเซียและจีน ข้อเสนอนี้สอดคล้องกับคำสั่งของคณะกรรมาธิการกองทัพของวุฒิสภาในการตรวจสอบกรณีการใช้งานบล็อคเชนสำหรับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของรัฐบาลที่กว้างขึ้นในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อการป้องกันประเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์บทบาทการบริหารปัจจุบันในการนำบล็อคเชนมาใช้ในกองทหารคำสั่งล่าสุดจากคณะกรรมาธิการกำลังทหารของวุฒิสภาเน้นย้ำถึงการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของบล็อคเชนในแอปพลิเคชันทางการทหารและการป้องกันประเทศ โดยจุดยืนเชิงรุกของคณะกรรมาธิการประกอบด้วยแผนสำหรับโครงการนำร่อง การประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของบล็อคเชนสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์การนำไปใช้ในปัจจุบันในอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ตลอดจนการประมาณความเป็นไปได้และต้นทุน ซึ่งการสำรวจที่เปลี่ยนแปลงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันเชิงกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อปรับปรุงความมั่นคงแห่งชาติและขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตาม แม้ว่า SEC จะได้รับอนุญาตให้กำกับดูแลผ่านการบังคับใช้กฎหมายแต่รัฐบาลปัจจุบันก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้ในภาคการป้องกันประเทศ โดยผ่านการดำเนินการทางกฎหมาย สัญญาเชิงกลยุทธ์ และโครงการร่วมของหน่วยงาน รัฐบาลได้วางรากฐานสำหรับการบูรณาการเทคโนโลยีบล็อคเชนเข้ากับความมั่นคงแห่งชาติและการดำเนินงานบริการสาธารณะทั้งนี้คำสั่งของวุฒิสภาในการสำรวจบล็อคเชนสำหรับการใช้งานทางทหาร และการนำสัญญาทางทหารมาใช้กับบริษัทบล็อคเชน และการผ่านร่างกฎหมาย FIT 21 ของสภาผู้แทนราษฎร แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านกฎหมายต่อเทคโนโลยีบล็อคเชนในพื้นที่นี้ ขณะเดียวกันสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำงานบนบล็อคเชนกลับถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีอนาคตที่ไม่ชัดเจนนักภายใต้พรรคเดโมแครต เมื่อเทียบกับพรรครีพับลิกันหลังจากแพลตฟอร์ม RNC ใหม่ของแผนนโยบายปี 2567 ที่โหวตสินทรัพย์ดิจิทัลและบิทคอยน์เข้ามา