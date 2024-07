THE GAIN : เติมไอเดียการลงทุนกับนักลงทุนระดับประเทศ ตลอดครึ่งปีเต็ม

กว่า 2 เดือนเต็มที่ “The Gain” โครงการโดยความร่วมมือ 4 พันธมิตร ได้แก่ บล.ลิเบอเรเตอร์ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพลับบริค บิทคับ แคปปิตอล กรุ้ป โฮลดิ้ง และเทรดดิ้งวิว ได้ร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้การเทรดและการลงทุนได้อย่างเท่าเทียมเพื่อยกระดับทักษะการลงทุนให้คนไทยทุกคน ฟรี! เพียงแค่มีบัญชีกับ บล.ลิเบอเรเตอร์น.ส.ภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ลิเบอเรเตอร์ เผยว่า “2 เดือนที่ผ่านมา โดยเราและพาร์ตเนอร์ผู้ร่วมจัดโครงการ ได้เชิญนักลงทุนระดับประเทศมาร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทุกสัปดาห์ แนะนำกลยุทธ์ แนวคิดการลงทุนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น▪ เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง▪ เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิระพงศ์▪ คุณซัน กระทรวง จารุศิระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SuperTrader Replublic▪ อาจารย์เปา เจษฎา อึ้งประเสริฐภากร เจ้าของเพจ JP. Trader▪ คุณเคน สุรเชษฐ์ เศรษฐพัชรกุล เจ้าของเพจ ทำกำไรหุ้นด้วยราคาและวอลลุ่ม by PV Trader▪ น้าแดง จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ Head of Research Liberator▪ คุณพีร์ บุญชนะวิวัฒน์ เจ้าของเพจ Peace of Mind Trader▪ คุณป๊อบ นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ เจ้าของเพจ โค้ชพี่ป๊อบ▪ คุณกุ๊ก กฤติยา คุณาบริมาส เจ้าของเพจ แกะกราฟกับกุ๊ก▪ คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท Bitkub Capital Group ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้วยเช่นกันซึ่งนี่เป็นพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เรายังคงเดินหน้าต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อส่งต่อความรู้การลงทุนไปตลอดอีก 4 เดือนเต็มถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2567 นี้ กับนักลงทุนระดับประเทศที่จะมาแชร์ไอเดียการลงทุนอีกกว่า 16 ท่าน”ทั้งนี้ โครงการ “ THE GAIN ” ยังให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสทดลองนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะจากการมาร่วมงานแบบ Onsite หรือร่วมเรียนรู้ทาง Online ผ่าน LIB Academy Platform มาประยุกต์ใช้ในการลงทุนจริงๆ ไปกับการแข่งขัน “THE GAIN Competition” ที่กำลังจะเริ่มในวันที่ 5 สิงหาคม 67 นี้ พร้อมทั้งมีทีมงานจากสถาบันการลงทุนอย่างซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพลับบริค ที่มาให้ความรู้ในหลากสไตล์การลงทุนให้ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดช่วงเวลาการแข่งขัน 3 เดือนเต็มสำหรับเพื่อนๆ นักลงทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ The Gain ตั้งแต่ต้น ทุกคนยังสามารถเข้าถึงคลาสสัมมนาทั้งหมดตลอดทั้งโครงการกว่า 30 สัมมนา ได้ทางแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์จากลิเบอเรเตอร์ อย่าง LIB Academy Platform : https://academy.liberator.co.th/ เพียงมีบัญชีลงทุนประเภทใดก็ได้กับลิเบอเรเตอร์ โดยสามารถเปิดบัญชีได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBDL ไม่เพียงแต่จะเข้าถึงคลาสสัมมนาจากโครงการ The Gain แต่จะยังสามารถเข้าถึงคลังความรู้ออนไลน์ด้านการลงทุนของลิเบอเรเตอร์กับหลากหลายคลาสการลงทุนจากวิทยากรชั้นนำในฐานข้อมูลของเราได้ทั้งหมดอีกด้วยด้วยความเชื่อว่า ความรู้ ความเข้าใจ และพื้นฐานความรู้ในการลงทุนที่ดี มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานตลาดทุน และนักลงทุนไทยให้ยั่งยืน ที่เรายึดถือมาแต่ต้นนี้ พวกเราและพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพลับบริค บิทคับ แคปปิตอล กรุ้ป โฮลดิ้ง และเทรดดิ้งวิว ตั้งใจจะส่งต่อความรู้ เสริมภูมิคุ้มกัน ติดอาวุธให้นักลงทุน มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเอาตัวรอด และรับมือกับปีที่ยากลำบากสำหรับการลงทุนในปี 2024 นี้ ได้ดีขึ้นกว่าที่เคย และไม่จำเป็นต้องลงทุนคนเดียวลำพังที่บ้าน ก้าวออกมาพบเพื่อนๆ อีกมากมายที่พร้อมมาแลกเปลี่ยนมุมมอง และเรียนรู้ไปพร้อมกันที่โครงการ “ THE GAIN ”ติดตามกิจกรรมทั้งความรู้ และคอมมูนิตีกิจกรรมหลากหลายอีกมากมายของพวกเราลิเบอเรเตอร์ได้หลากช่องทาง ดังนี้Facebook Page : https://www.facebook.com/Liberator.co.th/ X Platform : https://x.com/th_liberator Line Official : @Liberator