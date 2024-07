ก.ล.ต. CFA Institute และสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ผลักดันปัจจัย ESG ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อเนื่อง

ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute และสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์ เดินหน้าผลักดันการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในรายงานการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จัดอบรมยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเรื่อง ESG กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และการผนวกปัจจัยด้าน ESG ให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อนำไปปฏิบัติจริง (ESG in practice) ช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ CFA Institute และสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดงานอบรมหัวข้อ “Understanding the impact of sustainability on the value and performance of companies; Integrating climate-related risks and opportunities into equity analysis and valuation” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักวิเคราะห์การลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลด้าน ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไปผนวกในการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก CFA Institute ร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในภาคปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุน และบุคลากรในตลาดทุนเข้าร่วมอบรมมากกว่า 100 คนนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. สำหรับปี 2567-2569 โดยวัตถุประสงค์ของงานอบรมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนบุคลากรในตลาดทุนให้มีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ในเชิงลึกมากขึ้น และสามารถปรับใช้ได้ในการทำหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์ ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย รวมทั้งประเทศไทยต่อไป”Mr.Richard McGillivray, Senior Director, Product Advocacy and Education, Asia Pacific CFA Institute กล่าวว่า “การผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการวิเคราะห์การลงทุนและการตัดสินใจลงทุนได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วทั่วโลก CFA Institute มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพในอุตสาหกรรมการลงทุน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนเพื่อผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในการจัดงานอบรมครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้ในเชิงลึก การจัดการกับความท้าทายและหาแนวทางในการปรับปรุงการใช้ข้อมูล ESG ที่มีการเปิดเผยสำหรับการทำความเข้าใจต่อผลกระทบต่อมูลค่าและประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในระยะยาว”น ส.กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ รองนายกสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนไทยมีความก้าวหน้าในด้าน ESG โดยมีการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับ ESG ซึ่งนักวิเคราะห์การลงทุนมีบทบาทสำคัญในการผนวกรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้ากับการวิเคราะห์ เนื่องจากการผนวกรวมปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าการลงทุนยังเป็นแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นการอบรมในเชิงปฏิบัติ (workshop) จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน”ทั้งนี้ ก.ล.ต. และสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ร่วมกันนำ “แนวปฏิบัติในการผนวกข้อมูลด้าน ESG ในการวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์ตราสารทุน” ที่จัดทำโดย CFA Institute มาแปลเป็นฉบับภาษาไทย