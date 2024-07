Merkle Capital เผยตลาดคริปโตฯ เดือน ก.ค. ถูกกดดันหนัก แต่ปัจจัยพื้นฐานหนุนระยะยาว

นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า Merkle Capital มองว่า Bitcoin, Ethereum และภาพรวมตลาดคริปโตฯ มีแนวโน้มที่สามารถเติบโตได้สูง โดยเฉพาะ Altcoin บางกลุ่มเช่น ETH Restaking ที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแรงทั้งระยะกลางถึงระยะยาว แต่ยังมีปัจจัยอื่นกดดันระยะสั้น ด้วยเหตุผล ดังนี้1) แรงเทขายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมชำระหนี้ของ Mt.Goxหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพรวมตลาดคริปโตฯ ถูกกดดันในเดือนที่ผ่านมาคือ การเตรียมชำระหนี้มูลค่าสูงกว่า $9Billions ของ Mt.Gox แม้ในขณะนี้ยังไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดต่าง ๆ แต่เมื่อพิจารณาจำนวนเงินที่ซื้อ Bitcoin spot ETF ตั้งแต่วันเปิดตัว (11 มกราคม 2024) พบว่ามีเม็ดเงินใหม่กว่า $14.4 Billions เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่เตรียมชำระหนี้นั้นคิดเป็น 62.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก ทำให้ปัจจัยนี้ยังคงกดดันภาพรวมตลาดคริปโตฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง2) MVRV แสดงถึงกำไรของนักลงทุนที่ลดลงทั้งตลาดคริปโตฯเมื่อพิจารณา MVRV ซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Market value to realized value ที่ใช้วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรเฉลี่ยของนักลงทุนทั้งตลาด พบว่าต้นทุน BTC ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 30,600 ดอลลาร์ ในปัจจุบัน ราคาต้นทุนที่สูงขึ้นนั้นแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน มากไปกว่านั้น จากความกดดันของตลาดทำให้ MVRV ลดลงมาอยู่บริเวณ 2.01 อย่างมีนัยสำคัญ แสดงถึงความอ่อนค่าของ BTC ในระยะสั้น เมื่อพิจารณากับสถิติที่ผ่านมา MVRV ที่ 2.01 นั้นเป็นโอกาสของ Bitcoin ในระยะกลางถึงระยะยาวเนื่องจากอยู่ในบริเวณต่ำ3) Altcoin ปรับตัวลงต่อเนื่องแม้ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแรงหลังจาก BTC ปรับตัวลง 19% ในเดือนที่ผ่านมา Altcoin จำนวนมากปรับตัวลงตามอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคาของ Altcoin บางกลุ่มนั้นลดลงจากจุดสูงสุด 50 - 70% แต่เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานแล้ว พบว่ายังคงแข็งแรงโดยเฉพาะกลุ่ม Ethereum ที่เตรียมเปิดขาย Ethereum spot ETF ในเดือนกรกฎาคมและกลุ่ม Restaking ที่จำนวน Total value locked สูงขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ราคาเหรียญกลุ่มนี้จะปรับตัวลงจากจุดสูงสุดกว่า 50%นายมานะ คานิโยว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์ บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่าเดือนกรกฎาคมนี้ เรื่องของ ETH ETF ถือว่าเป็น สิ่งที่น่าจับตามองเหมือนกัน เพราะถือเป็นประตูอีกหนึ่งบานในโลก Crypto ที่ถูกเปิดขึ้นต่อจาก BTC spot ETF และอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันเหรียญ Blockchain อื่น ๆ ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าจับตามองเกาะติดตลาดคริปโตฯ ไปด้วยกันกับงาน "Thailand Blockchain Week 2024” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 พ.ย. 2567 ณ UOB Live Emshere ที่ขนทัพกูรูวงการ Blockchain และคริปโตฯ ตัวจริง เสียงจริง ทั้งจากในและต่างประเทศมากกว่า 150 ท่าน พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคอมมูนิตี้นักลงทุน ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ https://www.eventpop.me/s/thailandblockchainweek2024**การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้