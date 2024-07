"บาฮามาส" เตรียมทดสอบให้บริการการ CBDC ผ่านแบงก์พาณิชย์

สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อวันที่1 กรกฎาคมโดยอ้างคำพูดของ จอห์น โรลล์ ผู้ว่าการธนาคารกลางของเครือรัฐบาฮามาส (Commonwealth of The Bahamas) โดยกล่าวว่า บาฮามาสตั้งใจที่จะกำหนดกฎระเบียบดังกล่าวภายใน 2 ปี และเริ่มส่งสัญญาณถึงความตั้งใจของตนไปยังธนาคารต่างๆ แล้ว“เราคาดการณ์ว่ากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในที่สุด ซึ่งธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดจะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และพวกเขาจะต้องให้บริการลูกค้าของตนในการเข้าถึง CBDC”รายงานระบุว่าธนาคารกลางของบาฮามาสถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มอัตราการใช้ CBDC และการชำระเงินผ่านมือถือ แม้ว่าธนาคารต่างๆ จะต้องปรับเปลี่ยนระบบไอทีที่มีอยู่อย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่กำลังจะมาถึงก็ตามอย่างไรก็ตาม โรลล์ กล่าวว่าการนำ Sand Dollar มาใช้ยังคงมีข้อจำกัด แม้ว่าจะเปิดตัวมาหลายปีแล้วในปี 2563 ซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนจากแรงจูงใจมาเป็นการบังคับใช้ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานสถิติการนำ CBDC มาใช้มีน้อยมาก โดยระบุว่า CBDC มีสัดส่วนสกุลเงินที่หมุนเวียนในประเทศไม่ถึง 1%ขณะเดียวกัน สถิติข้อมูลการเติมเงินในกระเป๋าเงินตามข้อมูลของธนาคารกลาง ลดลงเหลือ 12 ล้านดอลลาร์ในช่วงแปดเดือนก่อนเดือนสิงหาคม 2566 จาก 49.8 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ โรลล์ ได้อธิบายถึงเหตุผลในบทสัมภาษณ์กับ The New Times เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ว่า “การใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่มูลค่าธุรกรรมโดยเฉลี่ยต่ำมาก” เขาบอกว่ามีกระเป๋าสตางค์บนมือถือ 120,000 รายการ ซึ่งเท่ากับ 20% ของบัญชีธนาคารปลีก แต่กระเป๋าสตางค์บนมือถือคิดเป็นไม่ถึง 1% ของการชำระเงินปลีกทั้งนี้ข้อมูลของธนาคารกลางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ระบุว่าจากการศึกษาในระยะสั้นมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยระบุว่า “กิจกรรมการชำระเงินดิจิทัลมีการเติบโตตามฤดูกาลในระดับปานกลาง” รวมถึง Sand Dollar แม้ว่าการชำระเงินโอนของรัฐบาลที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มโดยรวมตั้งแต่ต้นปีธนาคารรายงานว่าธุรกรรมระหว่างบุคคลกับธุรกิจ (P2B) และธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) มีมูลค่ารวมกัน 4.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Sand Dollars โดยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ธนาคารกล่าวว่าจำนวนกระเป๋าสตางค์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับต้นปีในเดือนธันวาคม 2566 ดดย Sand Dollars ที่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 60.8% เป็น 1.7 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้ นโยบายการบังคับใช้ของบาฮามาส อาจนำหน้ากลยุทธ์อื่นๆ ในที่อื่นๆ สำนักข่าวรอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารกลางยุโรป มีเจตนาที่จะบังคับให้ร้านค้าปลีกและธนาคารต่างๆ ยอมรับและเสนอเงินยูโรดิจิทัลในอนาคตหากธนาคารดำเนินการกับเงินยูโรดิจิทัล