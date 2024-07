ศาลสหรัฐยกฟ้อง "ไบแนนซ์-ฉางเผิงจ้าว" กรณีการขาย BUSD-BNB ที่ ก.ล.ต.ฟ้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ซึ่งได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับไบแนนซ์และนายฉางเผิงจ้าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งไบแนนซ์ โดยในการตัดสินในวันศุกร์ ผู้พิพากษาในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคลัมเบียยกฟ้องบางส่วนจากทั้งหมด 13 กระทงที่ ก.ล.ต. ยื่นฟ้องBloomberg รายงานว่าตามคำตัดสินของผู้พิพากษา เอมี่ เบอร์แมน แจ๊คสัน ระบุว่าการยื่นฟ้องร้อง 10 กระทง สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ในขณะที่ 2 กระทงสามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วน และ 1 กระทงถูกยกฟ้องโดยสิ้นเชิงก.ล.ต. ฟ้องร้อง ไบแนนซ์ และนายฉางเผิงจ้าวเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่บริษัทแลกเปลี่ยนลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ รวมถึงเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้มีการปรับเป็นประวัติการณ์ถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์การเรียกร้องของ SEC ต่อไบแนนซ์ และนายจ้าว เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิด นักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลที่ทำให้เข้าใจผิด และการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของไบแนนซ์ และนายจ้าวที่พยายามที่จะยกเลิกการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวผู้พิพากษายกฟ้องหนึ่งในคดีที่เกี่ยวข้องกับการขายเหรียญ Binance USD (BUSD) ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ที่ปัจจุบันหมดอายุแล้ว ต้องเผชิญกับการปราบปรามด้านกฎระเบียบเมื่อปีที่แล้ว โดย Paxos ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ออก BUSD ของไบแนนซ์ได้หยุดการสร้าง BUSD ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากการดำเนินการจาก New York Department of Financial Services (NYDFS) ในเดือนพฤศจิกายนที่ไบแนนซ์ ได้ประกาศว่าจะยุติการสนับสนุน BUSD ภายในเดือนธันวาคม 2566อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งของการนับที่ถูกยกเลิกเกี่ยวข้องกับการขาย BNB ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของไบแนนซ์ครั้งที่ 2 โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ Binance BNB ซึ่งมีมูลค่าตลาดมากกว่า 84 พันล้านดอลลาร์ โดยมีโทเค็นหมุนเวียนมากกว่า 147 ล้านโทเคน (ตามข้อมูลของ CryptoSlate)นอกจากนี้ ผู้พิพากษายังได้ยกฟ้องส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Simple Earn ของไบแนนซ์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานได้รับดอกเบี้ยโดยการให้ยืมโทเค็นทั้งนี้ คดีความของ SEC ต่อไบแนนซ์ เป็นเพียงหนึ่งในคดีความหลายคดี ที่มุ่งหมายให้สกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของ SECอย่างไรก็ตาม หลายคนในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและในรัฐสภาได้วิพากษ์วิจารณ์ SEC ว่าทำเกินขอบเขตในความพยายามครั้งล่าสุด ก.ล.ต. ได้ฟ้อง Consensys เมื่อวันศุกร์ โดยกล่าวหาว่ากระเป๋าเงิน MetaMask และคุณสมบัติการแลกเปลี่ยนและการปักหลักละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์