'เซ็นทรัล' ปักหมุดคอนโดฯ-บ้านใกล้ห้าง ทุ่ม 1.34 หมื่นล้านขึ้น 10 โครงการ กวาดรายได้ 7 พันล้านบาท

เซ็นทรัลพัฒนา ชูกลยุทธ์ "360-Degree Ecosystem for Life" รุกธุรกิจอสังหาฯ พร้อมเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ ทุ่ม 13,400 ล้านบาท เปิด 10 โครงการคอนโดฯ แนวราบ ติดและใกล้ห้าง รองรับไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าคนไทย เผยธุรกิจ Residence ผลงานโดดเด่น ทำรายได้และกำไรสูงเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจเซ็นทรัลพัฒนา ลั่นปีนี้กวาดรายได้ 7,000 ล้านบาท เติบโตถึง 20% คาดได้เห็นรายได้สู่ระดับ 10,000 ล้านบาทแน่นอน เปิดอีเวนต์ใหญ่ IMAGINING BETTER LIVING รวม 20 โครงการคุณภาพทั่วประเทศ จัดโปรโมชันแรง รับส่วนลดสูงสุด 10 ล้าน คาดสร้างยอดขายได้ 1,000 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all และผู้พัฒนาธุรกิจ ได้แก่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ได้เผยถึงความสำเร็จในธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Residence ทำรายได้ให้บริษัทเป็นอันดับที่ 2 ของธุรกิจเซ็นทรัลพัฒนา อีกทั้งยังทำกำไรเติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่องและด้วยกลยุทธ์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ได้เสริมสร้าง Central Pattana Residence เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ทำรายได้รวม 5,900 ล้านบาท และมั่นใจในปี 2567 จะก้าวสู่ตัวเลขรายได้รวม 7,000 ล้านบาท หลักๆ มาจากโครงการคอนโดฯ สัดส่วน 65% และแนวราบอีก 35% ซึ่งในแต่ละปีเซ็นทรัลพัฒนาจะเติบโตประมาณ 20% ซึ่งเรามีเป้าหมายไปสู่รายได้ระดับ 10,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน"ปีนี้การลงทุนของบริษัทยังคงยึดโมเดลในการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านที่อยู่ติดห้างหรือใกล้ห้าง ทั้งห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน เสริมทำให้ Ecosystem ของเราสมบูรณ์แบบ สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบ 360 องศา ทั้งเรื่อง Shop-Eat-Work-Play-Stay และ ‘Live’ เพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการอยู่อาศัย แต่ยังมอบ Privilege จากองค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นสังคมของ “Central Citizens” ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับจำนวนสมาชิกถึง 6,700 ครอบครัว ทำให้บ้านและคอนโดเซ็นทรัล เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกบ้าน ให้เป็น Preferred Brand ในทุกๆ ย่าน และโลเกชันทั่วประเทศ"โดยในแผนพร้อมเดินหน้าเปิด 10 โครงการใหม่ต่อเนื่อง ครบทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง มูลค่ารวม 13,430 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน 3 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 7 โครงการ ได้แก่ แบรนด์ใหม่ บ้านนิรดา บ้านเดี่ยวระดับ Luxury class ทำเลเอกชัย-วงแหวน และเปิดแบรนด์ บ้านนิรติ ศรีวารี บางนา และบ้านนิรติ นครปฐมส่วนโครงการคอนโดฯ จะดำเนินการภายใต้แบรนด์ ESCENT ซึ่งเป็นแบรนด์เรืองธงในการบุกตลาดต่างจังหวัด โดยเน้นอยู่ในโลเกชั่นติดห้าง ได้แก่ ESCENT ทำเลบางนา จังหวัดนครสวรรค์ นครปฐม นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และมีการเปิดเพิ่มในเฟสที่ 2 คือ หาดใหญ่ และอุบลราชธานี"ตลอด 8 ปี ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรวมแล้ว 43 โครงการ มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 60,000 ล้าน โดยได้มีการปิดและส่งมอบโครงการที่อยู่อาศัยให้ผู้ซื้อไปแล้ว 10 โครงการ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ก่อสร้างและการขายที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องรวม 33 โครงการ ครอบคลุม 20 จังหวัด มีตั้งแต่ระดับ Super Luxury Class ไปจนถึง Affordable Class ซึ่งแบรนด์ใหม่ “บ้านนิรดา” ซึ่งเปิดตัวแล้วที่พระราม 2 อุทยาน-อักษะ ขณะคอนโดฯ แบรนด์ ESCENT ล่าสุดทำเล “นครสวรรค์ และนครปฐม” เปิดตัวแรงตั้งแต่ต้นปี ปิดการขายแล้ว 100% รวมถึงปิดการขายคอนโดฯ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ที่จะเป็นแบ็กล็อกให้บริษัท ขณะที่บ้านจะเป็นสินค้าพร้อมโอน ใช้เวลาในการขายไม่นานประมาณ 45 วัน หมุนเวียนอยู่ประมาณ 300-400 ล้านบาท"สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้ น.ส.วัลยา มองว่า แม้ดูไม่สดใส และกลายเป็นปัจจัยท้าทายกำลังซื้อในตลาดอสังหาริมทรัพย์ แต่บริษัทมั่นใจในกลยุทธ์ที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ และมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งที่หาใครเหนือกว่าได้ จึงไม่มีความกดดันแต่อย่างใด ขณะแผนการพัฒนาแต่ละโครงการมีการศึกษากลุ่มลูกค้ามาแล้วอย่างดี"ที่สำคัญกลุ่มลูกค้าของโครงการเซ็นทรัลแต่ละจังหวัดค่อนข้างมีศักยภาพ เรียกว่าเป็นกลุ่มคนมีฐานะของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ซื้อท้องถิ่น คนไทย ที่ต้องการซื้อคอนโดฯ ติดห้างเซ็นทรัลเพื่อให้ลูกหลาน และใช้เป็นบ้านหลังที่ 2 ใช้ชีวิตในช่วงวันหยุด ด้วยความสะดวก ปลอดภัย ทำให้ได้รับความสนใจจากทั้งคนในพื้นที่ คนต่างอำเภอ และคนในจังหวัดใกล้เคียง ลูกค้าของเรากำลังซื้อดี มีการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสดสูงถึงร้อยละ 60 ขณะที่ท่ามกลางตัวเลขยอดปฏิเสธสินเชื่อของตลาดสูงถึงร้อยละ 50 แต่บริษัทประสบปัญหาแค่ร้อยละ 20 เท่านั้น"นายกรี เดชชัย President, Residential Business บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวถึงการจัดงาน IMAGINING BETTER LIVING ว่า เป็นงานใหญ่แห่งปีที่เซ็นทรัลพัฒนายกทัพ บ้าน คอนโดฯ และทาวน์โฮม พร้อมอยู่กว่า 20 โครงการจากทั่วทุกภาคทั่วไทยมาไว้ในงานเดียว ที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท Upgrade The 1 Exclusive* (1 สิทธิ/การจองเท่านั้น* และโอนกรรมสิทธิ์ภายในสิงหาคม 2567) รับคะแนน The1 เท่ากับมูลค่าการซื้อโครงการ* (25 บาท รับ 1 คะแนน เฉพาะโครงการพร้อมอยู่ และโอนภายในกรกฎาคม 2567 เท่านั้น) และดอกเบี้ยพิเศษ* เฉพาะงานนี้ 27-30 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 เซ็นทรัล คอร์ต วางเป้ายอดขายรวม 1,000 ล้านบาท