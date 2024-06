YLG คงเป้าราคาทองคำปีนี้ที่ 2,500 ดอลลาร์ เทรนด์ครึ่งปีหลังยังเป็นขาขึ้น

กล่าวว่าราคาทองคำในครึ่งปีแรกนับจากต้นปีถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ เวลา 12.00 น. ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 11.5% YTD ส่วนราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศปรับตัวขึ้นมามากถึง 19.6% YTD โดยราคาทองคำต่างประเทศได้ทำจุดสูงสุดที่ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ อย่างไรก็ดี แม้ว่าในเดือน มิ.ย. จะเริ่มแกว่งตัวปรับฐานลงมาบ้าง แต่ยังถือว่าเคลื่อนไหวอยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างสูง และคาดครึ่งปีหลังแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะยังคงรักษาทิศทางการเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อเนื่อง โดยมาจากปัจจัยบวกดังนี้1.ปัจจัยด้านแนวโน้มดอกเบี้ยที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งปัจจัยนี้ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำมาตั้งแต่ต้นปี ถึงแม้ว่าเฟดจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป แต่หากในครึ่งปีหลังเฟดทำการปรับลดดอกเบี้ยได้จริง 25 bps จำนวน 1 ครั้ง สอดคล้องกับที่ส่งสัญญาณใน Dot Plot จะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อทองคำ และหากสามารถปรับลดดอกเบี้ยได้ 2 ครั้ง ดังความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนหนึ่ง ทองคำจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่2.ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ถึงแม้ประเด็นนี้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของโลกในปีนี้ยังมีความยืดเยื้อ ทั้งจากโซนตะวันออกกลาง ซึ่งล่าสุดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ตอบโต้ใส่อิสราเอล รัสเซีย-ยูเครน รวมถึงเกาหลีเหนือที่ “คิม จอง อึน” ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ทำสนธิสัญญากับ “วลาดิมีร์ ปูติน” ผู้นำรัสเซีย ข้อตกลงทางทหารเพื่อปกป้องหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกโจมตี อีกทั้งยังมีการเลือกตั้งสหรัฐณ (US Elections) ภาพดังกล่าวทำให้ทองคำจะยังได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อในครึ่งปีหลัง3.ธนาคารกลางทั่วโลกสะสมทองคำต่อเนื่อง แม้ในช่วงเดือนมิถุนายน จะมีข่าวธนาคารกลางจีนได้หยุดซื้อทองคำหลังจากที่ทำการซื้อต่อเนื่อง 18 เดือน ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลในระยะสั้น อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้อาจจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้น เนื่องจากธนาคารกลางจีนเพียงแค่ชะลอการเข้าซื้อในช่วงราคา All Time High โดยไม่มีการเทขายแต่อย่างใด ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงเดินหน้าซื้อทองคำต่อไปตามแผนกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการถือครองดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางกระแส De-Dollarization ปัจจัยนี้จึงจะยังคงส่งผลดีต่อทองคำในระยะยาว4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงทองคำง่ายขึ้น การพัฒนาของโลกดิจิทัล ส่งผลให้ทองคำสามารถซื้อขายแบบออนไลน์ในปริมาณหน่วยที่เล็กลง เช่น การซื้อทองคำออนไลน์ได้ตั้งแต่ครั้งละ 100 บาท และสามารถทำการขายได้ทันทีเมื่อมีกำไร ส่งผลให้คนรุ่นใหม่หันมากระจายความเสี่ยงการลงทุนผ่านทองคำมากขึ้นทั้งนี้ แม้ราคาทองคำจะอยู่ในช่วงการสร้างฐานที่โซน 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ แต่ทั้งนี้สำหรับเป้าหมายราคาทองคำในครึ่งปีหลัง YLG ยังคงเป้าหมายเดิมที่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ โดยมองว่าส่วนหนึ่งครึ่งปีหลังเป็นช่วงไฮซีซันและเทศกาลให้ของขวัญจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนความต้องการทองคำแบบ Physical Gold มากขึ้นด้วย และในปีถัดไปหากปัจจัยหลายอย่างข้างต้นยังสนับสนุนทองคำอย่างชัดเจน ราคาทองคำจะมีโอกาสขึ้นทดสอบเป้าหมายถัดไปที่โซน 2,650-2,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มลงทุนทองคำ วายแอลจีได้เปิดให้บริการลงทุนทองผ่านแอปพลิเคชัน Get Gold by YLG เปิดโอกาสเริ่มสะสมด้วยเงินลงทุนเพียง 100 บาท ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแอปสำหรับซื้อขายทองคำออนไลน์ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ แต่ยังเป็นช่องทางสำหรับการลงทุนโดยถัวเฉลี่ยทุกๆ เดือน แบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) ทั้งนี้ทองคำได้พิสูจน์แล้วตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ว่าเป็น “ของต้องมี” เพราะผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี 5 ปี และ 3 ปี เฉลี่ยเกือบ 5% จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ทโฟน และมีความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้จริง โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อขายทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาท ไปจนถึง 80 กิโลกรัมต่อ 1 วัน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store