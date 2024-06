Binance TH ลิสต์เหรียญเพิ่ม ประกาศตัวขึ้นแท่นกระดานเทรดที่มี 180 คู่เหรียญ มากสุดในไทย

นายนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ กล่าวว่า “จากความสนใจและความต้องการของลูกค้านักลงทุนคริปโตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทำให้ กัลฟ์ ไบแนนซ์ ได้คัดเลือกเหรียญใหม่ที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุน ซึ่งที่ผ่านมา ได้สังเกตเห็นว่านอกจากที่ผู้ใช้งานจะสนใจเหรียญหลัก อย่าง Bitcoin Ethereum หรือ Solana แล้ว เหล่านักลงทุนยังคงมองหาตัวเลือกเหรียญใหม่ในโครงการบล็อกเชนอื่นๆ ที่กำลังอยู่ในกระแสด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดสรรคู่เหรียญใหม่เพิ่มเติมลงบนแพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย ตรงความต้องการ โดยจากการเปิดตัวเหรียญใหม่ในวันนี้ จะทำให้แพลตฟอร์ม Binance TH กลายเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยแห่งแรกที่มีบริการคู่เหรียญมากที่สุดกว่า 180 คู่เหรียญ”โดยปัจจุบัน เหรียญที่เปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม Binance TH By Gulf Binance สามารถแบ่งออกเป็น 13 หมวดหมู่ ได้แก่ Layer 1 / Layer 2, Stablecoin, Storage, Metaverse, DeFi, Fan Token, Oracle, Meme, AI+DePin, Name Service, Launchpool, GameFi, และ POW (Proof-of-Work) ซึ่งครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับเหล่านักลงทุนทุกคนได้อย่างครบครันขณะที่ในส่วนของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านเทคโนโลยี ไปจนถึงด้านกรอบการกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) โดยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยมีความโดดเด่นชัดเจนเมื่อเทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลก ด้วยดัชนีการยอมรับการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Chainalysis ที่เผยว่า ประเทศไทยมีอัตราการยอมรับการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก“กัลฟ์ ไบแนนซ์ ต้องการให้เกิดการยอมรับและการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ผ่านการใช้นวัตกรรม ที่จะสร้างประสบการณ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้ชาวไทย ด้วยจำนวนคู่เหรียญที่หลากหลาย และฟีเจอร์การใช้งานที่ล้ำสมัย ร่วมไปกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชน ผ่านโครงการ Binance Academy ” นายนิรันดร์ กล่าวทิ้งท้าย