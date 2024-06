โบรกฯ ประสานเสียงครึ่งปีหลังหุ้นไทยฟื้น เร่งเบิกจ่ายงบรัฐ-ปัดฝุ่น LTF-ยกระดับมาตรการ ตลท.

นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวในงานสัมมนาหุ้นไทย 2024 with the Dragon Fier "Discover new opportunities" ถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยโดยมีมุมมองเป็นบวกในช่วงครึ่งปีหลัง ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างสมดุลในหลายมิติ รวมทั้งมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐโดยหากเปรียบเทียบกับในอดีตที่มีการเลือกตั้ง การเบิกจ่ายงบจะล่าช้าเช่นเดียวกับปี 66 ที่มีการเลือกตั้งและชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งหากมีการผ่านงบแล้วช่วงไตรมาส 3/67 การเบิกจ่ายในบางเดือนอาจโต 50-60% สะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 3/67 ไม่น่ามีประเด็นกังวล นอกจากนี้ไตรมาส 4/67 จะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ซึ่งอาจกระทบกับหลายกลุ่มธุรกิจแต่มีบางกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์ เช่น กลุ่มอาหารและค้าปลีก ซึ่งสอดคล้องกับมิติอื่นๆ ที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มรับเหมาก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบประมาณ 3-6 เดือน ก่อนจะค่อยๆ ฟื้นนอกจากนี้ จะมีการรื้อฟื้นกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) กลับมา แม้ว่าเม็ดเงินอาจจะไม่สูงถึง 76,000 ล้านบาทที่เคยเป็นจุดสูงสุด แต่หากมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทต่อเนื่องกันหลายปีน่าจะส่งผลดีอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการฟื้นตัวรายได้จากการเกษตร แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะเผชิญภาวะเอลนีโญ ซึ่งถัดมามองว่าการเกิดลานีญาอาจไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่กังวล ซึ่งมีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตของกลุ่มการเกษตรมากขึ้นโดยแนะนำ 5 หุ้นเด่น ประกอบด้วย CPALL ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์เต็มที่จากโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต OSP ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งมีสัดส่วนการขาย 70% ยอดขายในประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็ก 30% และ 60-70% จากโมเดิร์นเทรด SCGP โดยมองว่าการเติบโตจะฟื้นตัวจากการบริโภค TU แม้ปีที่แล้วจะมีการตั้งสำรองค่อนข้างสูง แต่ปีนี้น่าจะฟื้นตัว ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีผลขาดทุนจากธุรกิจเรดล็อบสเตอร์แล้ว ส่งผลให้กำไรปีนี้น่าจะดีขึ้นประมาณ 10% และ KBANK แม้วัฏจักรดอกเบี้ยกำลังจะปรับตัวลดลง แต่ NIM ไม่ได้ปรับตัวลงเร็ว อีกทั้งการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวทำให้คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น และภาพรวมจะปรับดีขึ้นตามนายวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.บัวหลวง กล่าวว่า มาตรการกำกับดูแลตลาดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการประกาศใช้ตามขั้นตอน น่าจะเป็นความหวังหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาดีขึ้น และการที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน มีหุ้นบางตัวที่กำไรทำ New High ซึ่งเราต้องมองหาหุ้นที่พื้นฐานยังดีและราคาลงมาถูกมากโดยแนะนำ 5 หุ้นเด่น เช่น OSP ที่จะมีการพัฒนาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ และยังมีความน่าสนใจจากการไปตั้งโรงงานผลิตในพม่าทำให้เข้าถึงตลาดได้ง่ายกว่า SFLEX ซึ่งคาดว่าแนวโน้มกำไรเติบโตดีตามการเติบโตของ TU ITC และ SCGP เนื่องจากมีธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน SAV ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยุการบิน รวมทั้งยังมีนวัตกรรมที่ไม่มีใครแข่งขันได้ นอกจากนี้ ยังอาจจะมีโครงการร่วมกับ AOT เพิ่มเติมและได้งานที่เป็นสัมปทานระยะยาว CPF มองว่าปีนี้จะเทิร์นอะราวนด์ตามราคาเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งจีน เวียดนาม ขณะที่ราคาสุกรในไทยเริ่มถึงจุดคุ้มทุนหลังสถานการณ์หมูเถื่อนคลี่คลาย MINT รับอานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้น จากการจัดโอลิมปิก และการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2024 ช่วยเข้ามากระตุ้น