LIBERATOR ลงสนาม SET IN THE CITY พร้อมคว้ารางวัล Broker Champion 2 ปีซ้อน!

ในขณะเดียวกัน ยังคงตอกย้ำในข้อดีของ LIBERATOR ในจุดเด่นเรื่องค่าคอมที่เป็นธรรมให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม เทรดเยอะเลือกค่าคอมแบบเหมาจ่าย (LIBFAM Subscription Model) เทรดน้อยเลือกค่าคอมต่อธุรกรรมในราคาที่ถูกกว่าปกติ หรือเทรดแบบ DCA เลือกเทรดคอมฟรีกี่ไม้ก็ได้ในทุกวันที่ 21 ของเดือน นอกจากนี้ลูกค้าที่มางานยังได้รู้จัก LIBFAM Community ผ่าน LIBFAM Ambassador เพื่อนำเสนอข้อดีของ บล.ลิเบอเรเตอร์ที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่เรื่องค่าคอมที่เป็นธรรม แต่ยังมีทั้งกิจกรรมทั้งด้านความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมเพื่อมีเพื่อนร่วมเดินทางสู่เป้าหมายหมายการลงทุนของคุณไม่ว่าจะผ่านกิจกรรม LIBFAM Academy โครงการเรียนรู้และแข่งขันลงทุน The Gain, LIBFAM Classroom หรือ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้ง LIBFAM Hungry, Football, DUNK, Movie, SHE INVESTS และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้บูท Liberator คึกคักและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามทีเดียวน.ส.ภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “งาน SET in the city ในครั้งนี้ LIBERATOR ได้ตำแหน่ง SET Broker Champion มาครองเป็นปีที่ 2 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มียอดสถิติการเปิดบัญชีสูงสุดในฝั่ง Equity แสดงให้เห็นว่า LIBERATOR สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้แก่นักลงทุนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”“นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ LIBERATOR เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรตามเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายและตอบโจทย์การเทรดที่ตรงสไตล์ของตนเองมากที่สุด”ในตลาดโบรกเกอร์ที่มีให้เลือกสรรมากมาย LIBERATOR ยังคงเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนอันโดดเด่น เพราะเราฟังเสียงนักลงทุนและพยายามให้ในสิ่งที่นักลงทุนต้องการได้เป็นอย่างดี ด้วยแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ และเสริมด้วยคอมมูนิตี LIBERATOR ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักลงทุนได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน ทำให้ LIBERATOR เปิดตัวในงาน SET in the city ทั้ง 2 ปี ได้อย่างโดดเด่นและเต็มไปด้วยเสียงตอบรับที่ดี และเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นักลงทุนทั้งเก่าและใหม่ในตลาดหุ้นให้ความสนใจอยู่เสมอทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์และไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆ ด้านการลงทุน สามารถกดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.liberator.co.th/ Facebook: https://www.facebook.com/Liberator.co.th/ Line: https://lin.ee/QyDK7Sz Youtube: https://youtube.com/@LiberatorSecurities และ Tiktok: https://www.tiktok.com/@liberator_th