The 2% Rule – โค้ชบาส อภิวัฒน์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค LIBERATOR

การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เนื่องจากตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงและมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามากระทบส่งผลต่อราคาหุ้น การบริหารความเสี่ยงช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษาเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุนและป้องกันการสูญเสียเงินทุนอย่างรุนแรงได้ หนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมในการจัดการความเสี่ยงคือ "The 2% Rule"The 2% Rule คือ หลักการลงทุนที่นักลงทุนในตลาดหุ้นใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักการว่านักลงทุนไม่ควรเสี่ยงเกิน 2% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดในแต่ละครั้งของการซื้อขาย หลักการนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถจำกัดการขาดทุนในแต่ละครั้งของการซื้อขาย ซึ่งหมายความว่าหากการลงทุนครั้งนั้นเกิดการขาดทุน นักลงทุนจะไม่เสียเงินมากกว่า 2% ของมูลค่าพอร์ตทั้งหมดการใช้ The 2% Rule มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องพอร์ตการลงทุนจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูง หลักการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนมีวินัยในการลงทุน ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำทางในการลงทุนการนำหลักการ The 2% Rule มาใช้นั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:เพื่อให้การขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 2% นักลงทุนต้องคำนวณขนาดของการลงทุนในแต่ละครั้ง โดยใช้สูตรดังนี้:ตัวอย่าง : ถ้ามูลค่าพอร์ตการลงทุนของคุณคือ 1,000,000 บาท ความเสี่ยงที่รับได้จะเป็น:1,000,000 บาท x 2% = 20,000 บาทหลังจากคำนวณขนาดความเสี่ยงที่รับได้แล้ว นักลงทุนจะต้องกำหนดขนาดเงินลงทุนในแต่ละครั้ง โดยใช้สูตรดังนี้:ตัวอย่าง : ถ้าคุณต้องการซื้อหุ้นที่มีจุดเข้าซื้ออยู่ที่ 100 บาท และมีจุดหยุดขาดทุน (Stoploss) อยู่ที่ 80 บาท ขนาดเงินลงทุนจะเป็น:20,000 บาท / (100 บาท - 80 บาท) = 1,000 หุ้นในการใช้งาน The 2% Rule ในชีวิตจริง นักลงทุนต้องมีความรอบคอบในการคำนวณและการตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้น นักลงทุนควรมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น เช่น หากตลาดมีความผันผวนสูง นักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาลดขนาดการลงทุนลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการควบคุมความเสี่ยงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักสำคัญในการลงทุนที่นักลงทุนต้องตระหนักถึง โดย The 2% Rule เป็นหลักการหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงและคอยปกป้องพอร์ตการลงทุนเพื่อให้อยู่รอดในตลาดอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพ การมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษาและเพิ่มพูนความมั่งคั่งได้ในระยะยาวหลักการนี้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักลงทุนมีวินัยในการลงทุน ทำให้การตัดสินใจมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การลงทุนเป็นเรื่องที่สามารถคาดการณ์และวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งาน The 2% Rule จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรนำมาใช้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในโลกของการลงทุน