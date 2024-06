“ติดล้อ โฮลดิ้งส์” ฐานทุนแกร่ง แม้เพิ่มทุนบ่อยกดดันราคาไดรูท

เป็นอันเรียบร้อย สำหรับแผนปรับโครงสร้างธุรกิจของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เมื่อ “ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (e-EGM) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดแห่งใหม่ คือ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR Holdings Public Company Limited) (ติดล้อ โฮลดิ้งส์) ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ซึ่งหลังจากที่บริษัท ได้รับการอนุมัติในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ “ติดล้อ โฮลดิ้งส์” ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.ให้เสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการ ให้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของTIDLOR จากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราการแลกหลักทรัพย์ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของ “ติดล้อ โฮลดิ้งส์”กรรมการผู้จัดการใหญ่ TIDLOR กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การปรับโครงสร้างลุล่วง โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4/2567 ซึ่ง “ติดล้อ โฮลดิ้งส์” จะยื่นขอนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แทนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกัน และจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์แบบเดิม นั่นคือ “TIDLOR”"การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้ ถือเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตในระยะยาว เนื่องจากทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านสินเชื่อและนายหน้าประกันเพิ่มขึ้น การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มโอกาสขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการหรือการร่วมลงทุน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันจะช่วยให้สามารถบริหารและจำกัดความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจที่มีลักษณะต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นอีกด้วย"นอกจากนี้ มีรายงานว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ได้แก่ AREEGATOR และ heygoody รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทใหม่ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ในอนาคต (บริษัทใหม่) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ ก่อนที่ “ติดล้อ โฮลดิ้งส์” จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99ก่อนหน้านี้ TIDLOR รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/67 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยทำกำไรสุทธินิวไฮ จำนวน 1,104.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% และมีรายได้รวม 5,309.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกันภัย รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้พอร์ตสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/67อยู่ที่ 100,133.3 ล้านบาท ขยายตัว 20.6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อรวม ทั้งช่องทางออฟไลน์ผ่านสาขามากกว่า 1,700 แห่งทั่วประเทศและช่องทางอื่นๆ เช่น พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ตัวแทนและช่องทางออนไลน์โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจมาจากการลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้ง "บัตรติดล้อ" (Tidlor Card) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 ได้มีการส่งมอบแก่ผู้ใช้บริการแล้วกว่า 666,000 ใบ รวมถึงบริการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่นเงินติดล้อ ซึ่งมีปริมาณการใช้งานขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (%NPL) อยู่ที่ระดับ 1.6% เป็นไปตามกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังคงอัตราส่วนเงินสำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL Coverage ในระดับสูงที่ 264%ส่วนด้านธุรกิจนายหน้าประกันยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/67บริษัทฯ มียอดเบี้ยประกันวินาศภัยมูลค่า 2,549.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตได้ดีทั้งช่องทางออฟไลน์ และเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเสนอขายประกันออนไลน์ (อารีเกเตอร์) ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 1/67 ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีนำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ตรงกับความต้องการ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว” “ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงความเห็นพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปี 2567 เชื่อว่ากลยุทธ์ที่วางไว้จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมเดินหน้าบริหารธุรกิจให้เติบโตที่ระดับ 10-20% ทั้งธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกัน เพื่อสร้างพื้นฐานการเติบโตให้กับ TIDLOR ได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้คงอันดับเครดิตองค์กร TIDLOR ที่ “A/Stable” (คงที่) โดยมีมุมมองว่า อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบในทันที จากการประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น โดยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” อยู่บนพื้นฐานการคาดการณ์ว่า บริษัทจะยังคงรักษาฐานทุนที่แข็งแกร่งและสถานะผู้นำในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถเอาไว้ได้ และยังคงมีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ ยังคาดว่า บริษัทจะสามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกด้วยสำหรับการที่บริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตที่ “A/Stable” ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะความน่าเชื่อถือส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ ซึ่งอันดับเครดิตที่ A จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade ที่นักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ให้ความสนใจและสามารถลงทุนได้ และยังสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได้ดีขณะที่องค์กรที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดีกว่าจะมีแนวโน้มที่จะออกตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า ทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจโตช้ากว่า ส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ภาวะดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันขณะเดียวกัน “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี ซึ่งรวมหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 2 พันล้านบาท ของ TIDLOR ที่ระดับ "A" โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากไปจ่ายชำระคืนหนี้และขยายธุรกิจพร้อมคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ซึ่งอันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่มขึ้นมา 1 ขั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone Credit Profile - SACP) ของบริษัทซึ่งอยู่ที่ระดับ "a-" สะท้อนถึงมุมมองที่มีต่อสถานะของบริษัทว่าเป็นบริษัทในเครือที่มี“ความสำคัญในเชิงกลยุทธ์” ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY อันดับเครดิต “AAA/Stable”) เมื่อพิจารณาจากการที่บริษัทได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านธุรกิจและการเงินจาก BAY อย่างต่อเนื่องไม่เพียงเท่านี้อันดับเครดิตเฉพาะสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง มีการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวัง รวมถึงมีแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพออีกด้วยอย่างไรก็ตาม แนวโน้มการอ่อนตัวของคุณภาพสินทรัพย์และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลทำให้ความสามารถในการทำกำไรอ่อนแอลงนั้นถือว่าเป็นข้อจำกัดต่ออันดับเครดิตในระดับหนึ่งส่วนผลประกอบการบริษัทในไตรมาส1/67 ที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ ขณะที่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านเครดิตถูกลดถอนลงไปจากการมีผลตอบแทนดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 17.7% ในไตรมาสแรกของปี 2567 จาก 17.4% ในปี 2566 และจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ดีส่วนต้นทุนทางการเงินนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยอยู่ที่ 3.2% ในไตรมาสแรกของปี 2567 จาก 2.9% ในปี 2566 และคาดว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.3-0.4% ในปีนี้แต่ในด้านของคุณภาพสินทรัพย์นั้น อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.60% ในไตรมาสแรกของปี 2567 จาก 1.45% ณ สิ้นปี 2566 คุณภาพสินเชื่อของบริษัทและคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันยังคงอ่อนตัวต่อไป ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการตั้งสำรองที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่ง โดยบริษัทมีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ที่ระดับ 264% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567ทั้งนี้ “ทริสเรทติ้ง” เชื่อว่าบริษัทจะยังคงรักษาฐานทุนที่แข็งแกร่งและสถานะผู้นำในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถเอาไว้ได้ในขณะที่ยังคงมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่น่าพึงพอใจ รวมถึงเชื่อว่าบริษัทจะสามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(KGI) แนะนำ “ถือ”หุ้นของ TIDLOR โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 21.20 บาท พร้อมประเมินว่าตอนนี้ TIDLOR อยู่ในช่วงที่ท้าทายกับประเด็นที่ยังค้างคาจากการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อแปลงสภาพเป็นบริษัท Holding ผ่านการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ (T/O) และกลับเข้ามาจดทะเบียนในตลาดใหม่ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567อย่างไรก็ตามธุรกิจหลักกำลังเผชิญกับความเสี่ยง NPL จากสินเชื่อเช่าซื้อ (H/P) รถบรรทุก โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TIDLOR เป็นนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นมากกว่า 50% ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทมีสถานะเป็น "นิติบุคคลต่างชาติ" ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้ ใบอนุญาตธุรกิจต่างชาติ (Foreign Business License หรือ FBL) และบริษัทต้องรักษาระดับสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 7.1 (ในไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ที่ 5.51)นั่นเพราะจากสัดส่วนดังกล่าวที่ค่อนข้างสูง บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรักษาระดับสัดส่วนนี้เอาไว้ไม่ให้เกินเพดาน โดยในช่วงปี 2564-2566 ทำให้ TIDLOR ได้ทำการเพิ่มทุนผ่านจากจ่ายหุ้นปันผลมาตลอด ซึ่งทำให้หุ้นเกิดไดลูชั่น 7% 11% 4% ในช่วงปี 2564-256ปัจจุบัน TIDLOR รายงานว่าสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทใกล้จะชนเพดานแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุน เพื่อดึงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลงมา หรือไม่ก็ต้องลดขนาดธุรกิจลง ซึ่งตอนนี้ TIDLOR กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในช่วงที่บริษัทกำลังจะแปลงสภาพไปเป็นบริษัท Holding และช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะกินเวลายาวไปจนถึงสิ้นปี ถ้าหากการทำเทนเดอร์ และเพิกถอนออกจากตลาดเป็นไปตามกำหนดขณะที่ บล.กรุงไทยฯ (KTX) เปิดภาพรวมผลประกอบการกลุ่มการเงินที่ทำการศึกษา (MTC, SAWAD, TIDLOR, ASK, THANI) คาดว่าผลงานที่เหลือของปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อ จากการตั้งสำรองที่ลดลง โดยผลจากการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ ประกอบกับเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรัฐ ให้น้ำหนักลงทุน “มากกว่าตลาด” เลือก TIDLOR Outperform ราคาเป้าหมาย 21.87 บาทก่อนหน้านี้ ฝ่ายวิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงินที่ทำการศึกษา (MTC, SAWAD, TIDLOR, ASK, THANI) โดยมองว่า ผลประกอบการกลุ่มการเงินมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2567 จากแนวโน้มการตั้งสำรองที่ลดลง และคุณภาพสินทรัพย์มีทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาและอุนมัติสินเชื่อใหม่ในปีที่ผ่านมา ช่วยลดความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระ ประกอบกับราคารถยนต์ใช้แล้วฟื้นตัวขึ้นจากปี 2566 พร้อมกับการปรับลด LTV (Loan to value) ทำให้การขาดทุนรถยึดมีอัตราที่ลดลงรวมถึงปริมาณรถยึดที่เข้ามาในไตรมาส 1/67 โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้ Loss given default (LGD) ปรับลดลง เสริมด้วยการปรับดีขึ้นของอัตราเก็บหนี้ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปีนี้หนุนจากการเร่งจ่ายงบประมาณภาครัฐทำให้ฝ่ายวิจัยฯ คงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียน อย่าง บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือMTC บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR “มากกว่าตลาด” โดยคาดว่าจะเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นในปีนี้ จากการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ และการเคลียร์งบดุลในช่วงที่ผ่านมาพร้อมคงน้ำหนักกลุ่มเช่าซื้อรถบรรทุก บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI “เท่ากับตลาด” แม้การฟื้นตัวจะช้ากว่า แต่การเบิกจ่ายภาครัฐที่เร่งตัวในเดือน พ.ค. 2567 คาดว่าจะต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี จะหนุนสภาพคล่องของผู้ประกอบการรถบรรทุก ช่วยลดแรงกดดันคุณภาพสินทรัพย์ โดยฯ เลือก TIDLOR (Outperform ราคาเป้าหมาย 21.87 บาท) เป็นหุ้นเด่นแทนSAWAD“ภาพรวมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในปี 2567 คาดว่าเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 10-15% ชะลอตัวจากปีก่อนขยายตัวค่อนข้างเร็วและสูงเกือบ 20% ส่วนหนึ่งมาจากสถาบันการเงินให้ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่จะเติบโตสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งจะมีข้อจำกัดในเรื่องของฐานเงินทุนและแหล่งเงินทุนขณะเดียวกันปีนี้ตลาดรถจักรยานยนต์ เก๋ง และกระบะ จะเริ่มค่อนข้างทรงตัว หลังจากมีความผันผวนปีก่อน ขณะที่กลุ่มรถบรรทุก จะเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนต่อเศรษฐกิจมหภาค ทั้งราคาน้ำมัน งบประมาณที่มีผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ทำให้บริษัทที่เน้นกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบ