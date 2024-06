หมดยุคเกมส์คริปโต?! หลังมูลค่า Sandbox ลดฮวบ 3 พันล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ในปี 2565 The Sandbox ต้องการระดมทุนโดยการประเมินมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์เมื่อมูลค่าตลาดโทเค็น SAND อยู่ที่ประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมูลค่าตลาดโทเค็น SAND ได้ลดลงเหลือประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มใหม่จึงสอดคล้องกับการประเมินมูลค่าโครงการในปัจจุบันเงินทุนใหม่นี้จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของผู้สร้างได้แก่การอัปเดตเครื่องมือ Game Maker และ VoxEdit แนะนำการโต้ตอบทางสังคมและความสามารถของอวาตาร์ใหม่ๆ และขยายความเป็นไปได้ในการเล่นเกมด้วยระบบกฎผู้เล่นหลายคนใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในรุ่นเบต้าในปลายปีนี้และสู่สาธารณะ ในปี 2568 นอกจากนี้ The Sandbox เผยว่ากำลังพัฒนา metaverse แบบกระจายอำนาจเวอร์ชันมือถือ ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในปี 2568ขณะที่เซบาสเตียน บอร์เก็ต ซีโอโอและผู้ร่วมก่อตั้ง The Sandbox เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ที่นำความยุติธรรมและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ผู้สร้างทุกประเภทใน Metaverse แบบเปิด เป้าหมายล่าสุดของ Sandbox ได้แก่ การเปิดโอกาสให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงมากกว่า 25,000 รายสามารถเผยแพร่ประสบการณ์ LAND ของตนสู่สาธารณะ การเปิด Marketplace บน L2 ของ Polygon และพัฒนาเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์มากกว่า 11,000 รายการ ที่ผลิตและขายได้มากกว่า 5 แสนครั้งแผนงานของ Sandbox ในปี 2567 ได้แก่ การเปิดตัวคอลเลกชันใหม่มากกว่า 50 รายการ การแนะนำกลไกการเล่นเกมใหม่ และการโฮสต์ Game Jam มากกว่า 30 รายการ แพลตฟอร์มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สร้างผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น โมเดลกองทุน Game Maker ซึ่งรวมถึง 100 ล้าน SAND จนถึงปี 2028 เพื่อสนับสนุนผู้สร้างตามการมีส่วนร่วมของประสบการณ์ของพวกเขา นอกจากนี้ Sandbox ยังวางแผนที่จะปรับปรุงการสนับสนุนผู้สร้างด้วยเครื่องมือและการวิเคราะห์ใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งผู้นำในด้าน Metaverse และเกม Web3 แข็งแกร่งยิ่งขึ้น