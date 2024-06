ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนวางแผนเกษียณ สมัครร่วมโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร จัดตั้งโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้” ขึ้นเมื่อปี 2566 เพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเตรียมพร้อมชีวิตเกษียณในยุคสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ผ่านสื่อความรู้ กิจกรรม และบริการให้คำปรึกษาโดยคาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมโครงการทะลุ 10,000 คน เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้ว ถ้าเราไม่รีบวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆอาจมีเงินไม่พอใช้จนถึงบั้นปลายชีวิต โดยเริ่มต้นวางแผนง่ายๆ กับโครงการ "Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้" ที่จะช่วยให้คุณ อนาคตมั่นคง มีเงินเหลือเหลือ 3 ขั้นตอน1.เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ SET e-Learning 2 หลักสูตรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย- วัย 50+: เตรียมชีวิตมั่งคั่ง รับวันเกษียณ- วัย 60+: บริหารเงินหลังเกษียณสไตล์วัยเก๋า2.Workshop บริหารเงินหลังเกษียณ ได้ความรู้ ลงมือทำจริง- ออกแบบภาพชีวิตหลังเกษียณ- ปรับแผนการเงินเพื่อชีวิตวัยเกษียณ- วางแผนการเงินเพื่อเกษียณที่ต้องรู้3.รับคำปรึกษาสุด Exclusive กับ Financial Planning Clinicจากผู้เชี่ยวชาญวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัว* เพียงเท่านี้ แผนเกษียณในฝันของคุณก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว- สมัครเข้าร่วมโครงการได้วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย! คลิก https://setga.page.link/wXPN เริ่มก่อน ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง!