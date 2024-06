กรุงไทยเสนอขาย DR-DRx เพิ่ม 6 หลักทรัพย์ เปิดตลาดใหม่ โตเกียว นิวยอร์ก

เปิดเผย ว่า จากความสำเร็จของการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR/DRx) ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักลงทุนไทยที่มีความสนใจในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทุนถือครอง DR และ DRx ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เกตแคป) สูงกว่า 9,100 ล้านบาท (ข้อมูลจาก www.set.or.th ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567) ล่าสุด เตรียมเสนอขาย DR อ้างอิงหุ้นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพระดับโลกจากญี่ปุ่น จำนวน 3 หลักทรัพย์ และ DRx อ้างอิงหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 หลักทรัพย์ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการขยายการลงทุนในหุ้นชั้นนำใน 2 ตลาดใหม่ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้มากขึ้น และตอบโจทย์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่หลากหลายทั้งนี้ DRx อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ ได้แก่ BERKSHIRE HATHAWAY INC. (รหัสหลักทรัพย์ BRKB80X) บริษัทโฮลดิ้ง ที่มีนักลงทุนอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่เป็นตำนานด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยเข้าไปถือหุ้นของบริษัทในหลายประเทศทั่วโลก และยังเข้าไปบริหารจัดการในบางบริษัทอีกด้วย THE COCA-COLA COMPANY (รหัสหลักทรัพย์ KO80X) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยน้ำอัดลมแบรนด์โค้ก สไปรท์ และแฟนต้า และเครื่องดื่มอื่นๆ อีกหลากหลายประเภท เช่น ชา น้ำดื่ม และน้ำผลไม้ และเป็นหนึ่งในบริษัทที่บัฟเฟตต์เลือกลงทุน PEPSICO, INC. (รหัสหลักทรัพย์ PEP80X) บริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของโลก เจ้าของแบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักมากมาย ด้วยน้ำอัดลมแบรนด์เป๊ปซี่ เซเว่นอัพ มิรินด้า และขนมขบเคี้ยวแบรนด์เลย์ส่วน DR อ้างอิงหุ้นญี่ปุ่น ได้แก่ FAST RETAILING CO., LTD. (รหัสหลักทรัพย์ UNIQLO80) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายที่มียอดขายอันดับต้นๆ ของโลกที่กำลังมาแรงด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่นที่ถูกถ่ายทอดออกมาสู่สินค้าคุณภาพดี และแบบที่เรียบง่ายในราคาที่เข้าถึงได้อย่างแบรนด์ UNIQLO และ GU SONY GROUP CORPORATION (รหัสหลักทรัพย์ SONY80) บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมในหลายยุคสมัย ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านภาพ เสียง และเกมชื่อดังอย่าง PlayStation และยังเป็นผู้นำด้านชิปเซ็นเซอร์รูปภาพที่ใช้ในกล้องรถยนต์ และโทรศัพท์มือถือ และ TOYOTA MOTOR CORPORATION (รหัสหลักทรัพย์ TOYOTA80) บริษัทญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำด้านยานยนต์ของโลกด้วยแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักเรื่องคุณภาพ ราคาที่จับต้องได้ และบริการหลังการขายที่ดี ใช้กลยุทธ์ Multi-Pathway มีโมเดลรถที่หลากหลายจนครองตลาดในญี่ปุ่นและหลายทวีปทั่วโลกทั้งเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรปทั้งนี้ การเสนอขาย DR และ DRx ทั้ง 6 หลักทรัพย์ พร้อมเปิดให้นักลงทุนซื้อขายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องจองซื้อ ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนใน DR และ DRx ได้ง่ายๆ เป็นสกุลเงินบาท บนแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง (Streaming)