เคทีซีชี้เทรนด์กลุ่มไอทียังมาแรง พร้อมอัดแพกเกจรับ New iPad 2024

เปิดเผยว่า ในปีนี้ยอดใช้จ่ายหมวดไอทีของเคทีซีมีอัตราการเติบโตขึ้น 5% และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนถึงพัฒนาการของสินค้าในหมวดไอที เทคโนโลยี และแก็ดเจ็ต (Gadget) ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันสูง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ดังนั้น เพื่อตอบรับกระแสการเปิดตัว “New iPad Pro” และ “New iPad Air” รวมทั้งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ ซึ่งผู้ปกครองและสมาชิกบัตรเคทีซีกำลังมองหา Gadgets หรืออุปกรณ์ไอทีให้บุตรหลานสำหรับใช้ในการเรียน หรือใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวัน จึงเตรียมสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถเลือกได้หลากหลายความคุ้มค่ากับพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 23,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป แลกรับเครดิตเงินคืน หรือส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเคทีซีตามยอดใช้จ่ายที่กำหนด ณ ร้านจำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ Studio7, BaNANA, Advice, J.I.B., iStudio by SPVI, iStudio by Copperwired, iStudio by Uficon, Apple store, Jaymart, AIS, True, Dtac, TG, Power Buy และ Power Mall