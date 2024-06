กัลฟ์ ไบแนนซ์ รุกตลาดองค์กรธุรกิจ เปิดบริการ KYB ลงทุนคริปโต

นายนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด กล่าวว่า กัลฟ์ ไบแนนซ์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของนักลงทุนในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนรายย่อย เทรดเดอร์ หรือนักลงทุนองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น นักลงทุนสถาบัน บริษัทขุดบิตคอยน์ หรือนักลงทุนรายใหญ่ ที่เริ่มหันมาสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องการถือครองเหรียญบิตคอยน์ (BTC) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น ๆ“ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนา Know Your Business (KYB) ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการใช้งานของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมอบความปลอดภัยที่ครอบคลุม และบริการที่ครบวงจรให้กับนักลงทุนทุกรายที่เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบนิติบุคคลบนแพลตฟอร์มของเรา”ซึ่งการที่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านๆมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตด้านการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในภาคส่วนขององค์กรธุรกิจ โดยจากการสำรวจ 2023 Institutional Investor Digital Assets Outlook ของ Coinbase พบว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า กว่า 60% ของนักลงทุนสถาบันจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และกว่า 45% ของนักลงทุนสถาบันที่ยังไม่เคยลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จะเริ่มหันมาถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันซึ่งทิศทางการเติบโตดังกล่าว ได้สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักลงทุนรายใหญ่ อย่างองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดจนสถาบันทางการเงินชั้นนำในประเทศไทย ที่ต่างรุกเข้ามาสู่ตลาดนี้กันอย่างคึกคักในปีที่ผ่านมา“นักลงทุนในรูปของนิติบุคคล”นักลงทุนนิติบุคคล (Corporate Investor) คือนักลงทุนที่เป็นองค์กรทางธุรกิจซึ่งมีการจดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ องค์กรของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยนักลงทุนนิติบุคคล เริ่มหันมาให้ความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสินทรัพย์ประเภทใหม่นี้มีศักยภาพในการเติบโตที่สูง ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนสูงควบคู่มาด้วยก็ตาม อีกทั้งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลยังถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น หุ้น หรือพันธบัตรได้อีกด้วยนอกจากนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต ดังนั้น หลายองค์กรจึงได้มีการพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่ไปกับการลงทุนแบบปกติ เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าการลงทุนปกติการให้บริการ Know Your Business หรือ KYBก่อนหน้านี้แพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance ได้พัฒนากระบวนการตรวจสอบตัวตนที่เรียกว่า Know Your Customer (KYC) เพื่อความปลอดภัยในด้านการทำธุรกรรมและการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับนักลงทุนรายย่อย (Retail Investor) และเพื่อรองรับการเติบโตของนักลงทุนองค์กรธุรกิจที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันขณะที่ล่าสุด การลงทุนคริปโตสำหรับนิติบุคคล หรือ Know Your Business (KYB) เพื่อให้นักลงทุนองค์กรธุรกิจที่เปิดใช้งานบัญชีนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของ Binance TH by Gulf Binance ซึ่งกระบวนการ Know Your Business (KYB) คือ “การทำความรู้จักองค์กรธุรกิจ” หรือกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบตัวตนที่อยู่เบื้องหลังของผู้ใช้งานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางธุรกิจ โดยได้รับการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการจัดเก็บสินทรัพย์ ตลอดจนช่วยลดอาชญากรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการฟอกเงิน เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binanceสำหรับผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามนิติบุคคล สามารถเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนแบบนิติบุคคลได้หลังจากการสมัครบัญชีภายในหน้ายืนยันตัวตน และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ ผ่านแพล็ตฟอร์มไบแนนซ์ เอกสารที่ต้องการในการยืนยันตัวตนบัญชีนิติบุคคลบน KYB1.หนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอเอกสาร)2.รายชื่อผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอเอกสาร)3.หนังสือมอบอํานาจของผู้มีอํานาจลงนาม ซึ่งจะดําเนินการในนามของนิติบุคคล (เฉพาะกรณีที่ผู้มีอํานาจลงนามไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท)