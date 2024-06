โหลดสติกเกอร์ไลน์ "GSB NOW x น้องออมโม่" ลุ้นพวงกุญแจ Labubu และ Crybaby สุดปัง

โหลดเลย! ฟรี >> https://shorturl.asia/kCMfQ ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม-25 สิงหาคม 2567 เท่านั้นติดตามประกาศผลผู้โชคดีผ่านช่องทาง LINE GSB NOW เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม1.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account GSB NOW พร้อมตอบแบบสอบถามและดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ชุด GSB NOW x น้องออมโม่ ในระยะเวลาที่กำหนด มีสิทธิลุ้นรับของรางวัล Art Toy สุดปัง ดังนี้ ตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ค.-30 มิ.ย.67 ลุ้นรับ! กล่องสุ่ม LABUBU Macaron (คละสี) จำนวน 10 รางวัล ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 20 ก.ค.67 เวลา 12.00 น. ผ่าน LINE GSB NOW ตั้งแต่ วันที่ 1-31 ก.ค.67 ลุ้นรับ! CRYBABY CHEER UP, BABY! SERIES-Plush Doll Pendant จำนวน 3 รางวัล ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 20 ส.ค.67 เวลา 12.00 น. ผ่าน LINE GSB NOW2.ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น3.ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากตัวแทนของธนาคารออมสินเพื่อยืนยันรับสิทธิ หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 3 วัน จะถือว่าสละสิทธิ โดยเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด4.ของรางวัลจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งยืนยันสิทธิภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ประกาศผลผู้โชคดี ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากสินค้ามีการชำรุด หรือ สูญหายจากการขนส่ง และสงวนสิทธิในการจัดส่งรางวัลใหม่ในทุกกรณี5.ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ธนาคารขอสงวนสิทธิตัดสิทธิในการจัดส่งสินค้า อันอาจเป็นผลทำให้สินค้าสูญหายหรือถูกตีกลับ6.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่ท่านอื่นๆ ได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม7.ผู้ร่วมกิจกรรมยินดีและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการการจัดกิจกรรม8.ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า9.ธนาคารขอสงวนสิทธิพิจารณารางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลากิจกรรม10.เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด#GSBNOW #เตือนไวทุกยอดบอกครบทุกเรื่อง #เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม #GSBsocialbank #GSBsociety"