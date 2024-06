กสิกรไทยเอาใจสายมูเปิดตัวบัตรเดบิตลายองค์เทพ มี 4 แบบให้เลือกตามความนับถือ

เปิดตัวบัตรเดบิตใหม่ลายองค์เทพ เอาใจสายมู ให้เหมือนมีองค์เทพคอยอวยพรให้ชีวิตดีรอบด้าน ทั้งการงาน การเงิน และความรัก พร้อมรับธีม K PLUS ลายองค์เทพเพิ่ม เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings โดยทุกลายองค์เทพถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นจากแบรนด์วัตถุมงคล Karava Thailand พร้อมผ่านพิธีปลุกเสกจากวัดพระศรีนาคาทุรคาเทวีทั้งนี้ บัตรเดบิตลายองค์เทพกสิกรไทย มีลายให้เลือกทั้งหมด 4 แบบตามองค์เทพที่นับถือ หรือสิ่งที่ต้องการให้องค์เทพคอยอวยพร ได้แก่บัตรเดบิตลายองค์พระพิฆเนศ กสิกรไทย อวยพรให้งานเจริญรุ่งเรือง ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท รายปี 300 บาทบัตรเดบิตลายองค์ท้าวเวสสุวรรณ กสิกรไทย อวยพรให้ร่ำรวยเงินทอง ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท รายปี 300 บาทบัตรเดบิตลายองค์พระแม่ลักษมี กสิกรไทย อวยพรให้ความรักสมหวัง ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท รายปี 300 บาทและบัตรเดบิตลายรวมองค์เทพ แม็กซ์พลัส กสิกรไทย อวยพรให้ประสบแต่โชคดี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท รายปี 700 บาท มาพร้อมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท พร้อมรับของที่ระลึกสายมู ฟรีแบบยกเซต ทั้งพวงกุญแจหินหยกจักรพรรดิ มูลค่า 299 บาท ธีม K PLUS และวอลเปเปอร์สำหรับโทรศัพท์ลายตามหน้าบัตรที่เลือก และส่วนลดพิเศษเครื่องรางและวัตถุมงคลจากร้าน HARMENSTONE และ KARAVA เมื่อสมัครบัตรเดบิตองค์เทพกสิกรไทย ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2568สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ K PLUS แล้วรอรับบัตรได้ที่บ้านแบบสบายๆ ภายใน 7 วัน หรือสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา (เฉพาะลายหน้าบัตรที่กำหนด)นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการเปิดบัญชีไว้ออมเงิน และอยากมูให้ปังแบบสุด ธนาคารมอบธีม K PLUS ลายองค์ท้าวเวสสุวรรณให้นำไปใช้ได้ฟรี เหมือนมีองค์เทพคอยอวยพรให้ร่ำรวยด้วยเงินเก็บ เพียงดาวน์โหลด K PLUS พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings และตั้งชื่อบัญชีใน K PLUS เป็นคำว่า “เงินเก็บ” ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2567อนึ่ง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings เป็นบัญชีเงินฝากออนไลน์ที่เปิดบัญชีสะดวกผ่าน K PLUS โดยไม่ต้องไปสาขา ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี (0 บาท) รับดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี ไม่เคยมีบัญชีกสิกรไทยมาก่อนก็สามารถเปิดบัญชีได้ โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ที่จุด K CHECK ID กว่า 20,000 จุดทั่วประเทศ เช่น ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ร้านสะดวกซื้อ 7-11 Big C mini และตู้บุญเติม (ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม)