EXIM BANK โชว์ยอดบัตรเงินฝากสีเขียวล็อตแรก 1.3 พันล้าน เล็งขยายเพิ่มพันธมิตรเอกชน

กล่าวในงานร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของโครงการบัตรเงินฝากสีเขียว (Green Certificate of Deposit) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ว่า โครงการบัตรเงินฝากสีเขียวของ EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินสีเขียวเพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2608 โดยนับจากนี้ เราจะเริ่มเห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นของการสร้าง Green Export Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ นับตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาเงินทุน วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และส่งมอบสินค้า ตลอดจนโลจิสติกส์ที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น และสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจสีเขียวและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นกล่าวว่า หลังจากที่ EXIM BANK ได้นำเสนอแผนในการขายบัตรเงินฝากสีเขียวภายใต้ Sustainable Finance Framework ที่รับรองโดย DNV (Thailand) Co., Ltd. เป็นครั้งแรกในประเทศไทย วงเงินรวม 5,000 ล้านบาทภายในปี 2567 โดยเริ่มออกเสนอขายรุ่นแรกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวน 1,300 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปน.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และที่สำคัญคือ Climate Finance ที่จะนำไปสู่การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นและขยายธุรกิจรายย่อยจากระดับชุมชนเชื่อมโยงกับ Supply Chain การส่งออกสู่ตลาดโลกได้ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกบัตรเงินฝากสีเขียวในครั้งนี้ EXIM BANK จะนำไปใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจสีเขียว รวมถึงกิจการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต ผ่านบริการต่างๆ เช่น EXIM Green Start, Solar D-Carbon Financing และ Green Guarantee เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั้ง Ecosystem มากที่สุดสำหรับอัตราดอกเบี้ยของบัตรเงินฝากมี 2 ประเภท ได้แก่ บัตรเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.15% ระยะเวลา 6 เดือน 2.20% ซึ่งจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง ทำให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อกรีนโลนได้ในอัตราที่ต่ำกว่า 5% โดยในล็อตแรกนั้นมียอดบัตรเงินฝากจำนวน 1,300 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะเต็มวงเงิน 5,000, ล้านบาทในปีนี้ ขณะเดียวกันทางธนาคารมีแนวทางที่จะขยายพันธมิตรไปยังองค์กรอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชนต่อไป**เตรียมออกบลูบอนด์ มิ.ย.นี้***เอ็กซิมแบงก์มีแผนที่จะออก Blue Bond เป็นครั้งแรกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ในเบื้องต้นวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ-ทะเล เช่น ธุรกิจโรงแรม มารีน และโลจิสติกส์เปลี่ยนถ่ายไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น