LEO เผย “ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส” เปิดฉากเชื่อมต่อขนส่งระหว่างประเทศ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ปลื้ม! “ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส” บริษัทย่อยภายใต้ความร่วมมือ “ศรีตรัง โลจิสติกส์” และ “เบาไทย อินเด็กซ์” รับหน้าที่ประสานการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ โดยรถไฟขนส่งสินค้าขบวนแรกของเส้นทางจีน-ลาว-ไทย-มาเลเซีย ถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมต่อการค้าระดับภูมิภาคที่ลดระยะเวลาขนส่งลงถึง 50% จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส่งเสริมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางรางของบริษัท LEO ในปี 2567 ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า บริษัท ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส จำกัด (LXE) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง LEO บริษัท ศรีตรัง โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก “บริษัท CRCT (China Railway Container Transport Co., Ltd.)” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรับช่วงต่อในการขนส่งขบวนสินค้าจากประเทศจีน ผ่านประเทศลาว ประเทศไทย เพื่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยทาง LXE ได้ทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝั่งประเทศลาว ไทย และมาเลเซีย เริ่มตั้งแต่กรมศุลกากร การรถไฟ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในทั้ง 3 ประเทศ โดยบริษัทได้รับมอบหมายให้ดูแลขบวนตู้สินค้าที่มีขนาด 40HQ จำนวน 20 ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ และจอ LCD ไปมาเลเซีย โดยเป็นการให้บริการขนส่งแบบรางต่อราง (Rail to Rail) อย่างสมบูรณ์แบบโดยขบวนรถไฟปฐมฤกษ์สำหรับการขนส่งสินค้าจีน-ลาว-ไทย-มาเลเซีย ได้ออกเดินทางจากสถานีรถไฟนานาชาติเฉิงตู เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยบรรทุกสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ จอ LCD และรถยนต์พลังงานใหม่ จำนวน 30 ตู้คอนเทนเนอร์ การเดินทางนี้ใช้เส้นทางรถไฟ จีน-ลาว จากนั้นเปลี่ยนไปใช้โครงข่ายรถไฟลาว-ไทย เชื่อมไปยังพอร์ตกลัง (Port Klang) ในประเทศมาเลเซีย การเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟนี้ใช้เวลา 7 วัน จากจีนมาประเทศลาวและไทย และอีก 8 วัน ไปมาเลเซีย ซึ่งช่วยลดเวลาในการขนส่งลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือ จากเมืองฉินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน การเปิดตัวเส้นทางขนส่งสายใหม่นี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ลาว-ไทย-มาเลเซีย และส่งเสริมการเติบโตของการค้าระหว่างมณฑลเสฉวนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านโครงการเส้นทางรถไฟลาว-จีน (Laos China Railway) ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเส้นทางรถไฟสายไหมใหม่ - Belt and Road Initiative (BRI)” และ “เส้นทางสายแพนเอเชีย - Pan-Asia Railway Network” เส้นทางรถไฟขนส่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าด้วยกัน” นายเกตติวิทย์ กล่าวล้านช้าง เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทที่มีความพร้อมและความสามารถในการให้บริการขนส่งทางรางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Rail Transport Services) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางรางได้อย่างครบวงจรให้ LEO อีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Emission Reduction) ภายใต้สโลแกน “โลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics)” โดย LEO จะทำหน้าที่ในการวางแผนและดูการตลาดและการขาย ซึ่งจะช่วยทำให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางรางของบริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ไตรมาส 2-3 ปี 2567 เป็นต้นไป