พฤกษารุกตลาดบ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่า เปิดตัว "เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล" เริ่ม 30-40 ล้านบาท

ได้เวลาของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ พฤกษาเดินหน้าเต็มสูบรุกขยายพอร์ตบ้านลักชัวรี มุ่งเจาะตลาดลูกค้ากลุ่ม Gen X Gen Y ในเซกเมนต์ Super Luxury Class เปิดตัวโครงการ เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล - The Mastery of Wellness and Exquisite Living บ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่า ดีไซน์คลาสสิก French Hussmann ผสานจุดแข็งที่เป็นเลิศในทุกมิติ Medical-Wellness-Synergy Service สร้างจุดเด่นที่แตกต่าง เพื่อมอบที่สุดของประสบการณ์ที่อยู่อาศัย บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางวัชรพล เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชันและนวัตกรรมความสะดวกสบาย ให้ความเป็นส่วนตัวเพียง 40 ครอบครัว มีบริการผู้ช่วยส่วนตัวมาตรฐานโรงแรม 24 ชั่วโมง และบริการด้านสุขภาพครบวงจรจากโรงพยาบาลวิมุต พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยแบบจัดเต็มเหนือชั้น เริ่มราคา 30-40 ล้านบาท พร้อมเปิดพรีเซลครั้งแรกในวันที่ 21-23 มิ.ย.67 นี้

โดยนำความร่วมมือ (Synergy) จากธุรกิจในเครือพฤกษา โฮลดิ้ง เข้ามาผสาน เพื่อสร้างจุดเด่นที่แตกต่างเหนือคู่แข่งและมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

บริษัทจึงพัฒนาโครงการแฟลกชิป เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล โครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี มูลค่า 30-40 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท กล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่มซูเปอร์ลักชัวรีมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีและมีดีมานด์ความต้องการสูง เห็นได้จากสินค้าในกลุ่มพรีเมียมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการเปิดขายโครงการเดอะปาล์ม บางนา-วงแหวน 2 เมื่อไตรมาสแรกที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเปิดโครงการใหม่ที่จะเพิ่มสัดส่วนสินค้าในกลุ่มพรีเมียมให้มากขึ้นเป็น 50% และหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของแบรนด์ เดอะ ปาล์ม (The Palm) สู่ราคามากกว่า 30 ล้านบาทล่าสุดบนทำเลทรงคุณค่าวัชรพล เสริมพอร์ตโฟลิโอโปรดักต์บ้านเดี่ยวของพฤกษาให้หลากหลายและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้กรอบแนวคิด “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต...อยู่ดี มีสุข” ผนึกความร่วมมือระหว่างธุรกิจในเครือพฤกษาฯ ทั้งธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และความร่วมมือจากพาร์ตเนอร์ด้านการบริการต่างๆ ยกระดับการอยู่อาศัยให้เหนือระดับไปอีกขั้น เพื่อมอบประสบการณ์ที่สุดพิเศษให้ลูกบ้าน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งมอบความอยู่ดี มีสุข ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท กล่าวว่า วันนี้ พฤกษา เซ็ตมาตรฐานบทใหม่แก่วงการอสังหาฯ ขึ้นอีกครั้ง เปิดตัวโครงการ เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล บ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่าหลังใหญ่ โดดเด่นด้วยสไตล์คลาสสิก French Hussmann บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางวัชรพล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Mastery of Wellness and Exquisite Living” นำเสนอความวิจิตรเหนือระดับของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความสำเร็จของผู้อยู่อาศัย โดยยกระดับมาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่าในการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างความอยู่ดี มีสุข แบบยั่งยืน ผ่านการตั้งใจคัดสรรนวัตกรรมและการบริการที่ดีที่สุดจากการพัฒนาโซลูชันร่วมกันของธุรกิจในเครือทั้ง Medical-Wellness-Synergy Service มารวมกันไว้ที่นี่ เพื่อทำให้ลูกบ้านพฤกษามีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีตามแนวคิด “Pruksa Live well Stay well Solutions” อาทิLiving Environment: สังคมคุณภาพและความเป็นส่วนตัวเพียง 40 ยูนิตE-Security: ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด 4 ระดับ ตลอด 24 ชม. ทั้งในบ้าน รอบบ้าน และใน Pruksa Avenue พร้อมมี CCTV รอบโครงการHome and Health Innovation: คัดสรรฟังก์ชันบ้านมาอย่างครบครัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีรอบด้าน เช่น ระบบ Active Air Flow นวัตกรรมกรองอากาศที่ช่วยให้อากาศในบ้านไหลเวียน ช่วยลดอุณหภูมิ และระบบแลกเปลี่ยนอากาศ Energy Recovery Ventilation System (ERV) เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมนำแพลตฟอร์ม MyHuas ซึ่งป็นเทคโนโลยี Smart Home ควบคุมการทำงานในบ้านมาใช้Wellness Living Design: ผนึกความร่วมมือ รพ.วิมุต ธุรกิจด้านสุขภาพในเครือ ออกแบบโครงสร้างบ้านและคัดสรรวัสดุเพื่อสุขภาพMedical Service and Wellness Lifestyle: ใส่ใจไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจ ดูแลสุขภาพคุณด้วย บริการเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร พร้อมมีแพทย์ประจำโครงการจาก รพ.วิมุต ตรวจสุขภาพถึงที่บ้าน ผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพทุกไตรมาส และมีแพทย์ดูแลคุณผ่าน Telemedicine ทุกครอบครัว ดูแลสุขภาพใจด้วยเสียงเพลงดนตรีบำบัด ที่ได้สร้างสรรค์ร่วมกันกับนักดนตรีบำบัด จากศูนย์สุขภาพใจ รพ.วิมุต พร้อมร่วมกับ Divana แบรนด์ผลิตภัณฑ์และสปาเพื่อสุขภาพ รังสรรค์สุนทรียะแห่งการอยู่อาศัย ผ่านบรรยากาศของกลิ่นหอมในแบบฉบับของ เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล ช่วยสร้างอารมณ์ผ่อนคลาย มีชีวิตชีวา นับตั้งแต่สัมผัสแรกที่ก้าวเข้ามาในโครงการ พร้อมทั้งยกระดับบริการหลังการขายให้เหนือระดับไปอีกขั้น ด้วยบริการ Private Luxury Concierge Service ผู้ช่วยส่วนตัวที่ดูแลคุณและครอบครัว 24 ชม. ด้วยมาตรฐานการบริการด้านไลฟ์สไตล์เซอร์วิสระดับโรงแรมUniversal Facilities: เน้นพื้นที่ใช้สอยของการอยู่ร่วมกันของสมาชิกทุกเพศทุกวัย พร้อมจัดสรรพื้นที่ Pet Space สำหรับน้องๆ สัตว์เลี้ยงแสนรักได้ผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เติมเต็มความสุขร่วมกันในครอบครัวClean and Saving Energy: ร่วมมือกับธุรกิจในเครือบริษัท Green Leaf "Solar Solutions for Sustainable Living" ติดตั้งโซลาร์เซลล์ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ สวนสาธารณะ อาคารนิติบุคคล บ่อบำบัดน้ำเสีย รวมถึงบ้านในโครงการทุกหลัง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ลูกบ้านและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกLive well Stay well Community: สร้างคอมมูนิตีผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ลูกบ้านทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมไปถึงมอบสิทธิพิเศษ ViMUT VIP Privilege และ Pruksa Member Platinumนอกจากนี้ ยังมาพร้อม Grand Club สุดหรู มีห้อง Private Lounge ที่สามารถใช้เป็นห้องประชุมเล็ก หรือจัดปาร์ตี้ส่วนตัวเป็นบ้านหรูหลังใหญ่ 2 ชั้น มีสระว่ายน้ำส่วนตัว เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแบบครอบครัว พื้นที่ใช้สอย 330-470 ตร.ม. แต่ละหลังจัดออกมาเป็น 4 ห้องนอน มีห้องนอนที่ชั้นล่างทุกแบบบ้าน มี 5 ห้องน้ำ ห้องชั้นล่างรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ เป็น Universal Design มีห้องแม่บ้าน ครัวนอกและครัวในบ้านรองรับการทำอาหารทุกรูปแบบ มีลานซักล้างในร่ม ไม่ต้องต่อเติมเพิ่ม จอดรถได้ 3-4 คัน ทำเลสุดสะดวกสบายใจกลางวัชรพล เชื่อมต่อทุกการเดินทาง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวัชรพล และทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) เพียง 10 นาที แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ