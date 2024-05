TQR ไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง ลุยพัฒนาประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ร่วมกับพันธมิตร

ที คิว อาร์ ประเมินผลงานไตรมาส 2 เผยแนวโน้มดีต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับ TQM ALPHA ทั้งประกันภัยต่อ Personal Accident and Health-D&O-Cyber-EV เต็มสปีด ด้าน 2 บริษัทร่วมทุน อาร์สแควร์ฯ อยู่ระหว่างเจรจาทางธุรกิจลูกค้าใหม่ 3 ราย คาดชัดเจนปีนี้ ส่วน

อัลฟ่าเซคฯ เดินหน้าธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ ขยายฐานลูกค้า มั่นใจสนับสนุนผลงานปี 67 เติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ตามแผน

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2567 ของบริษัทมั่นใจว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 30.51 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ทั้งประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber) ประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers) ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political violence)“ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทยังคงมองว่า แนวโน้มและความท้าทายของธุรกิจประกันภัยเป็นไปตามความสนใจของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น TQR จึงมีการปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบันและยังคงรักษาระดับ Net Profit Margin ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการทำงานของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังได้มองหาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม เพื่อสร้างการเติบโตทั้งในแง่รายได้และกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง” นายชนะพันธุ์ กล่าวนางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า สำหรับบริษัทร่วมทุน ทั้งบริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการ (Service) ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วจำนวน 4 ราย และอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอีกประมาณ 3 ราย คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ ส่วนธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ ที่ร่วมทุนกับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มที่ใช้บริการแล้ว ประกอบด้วย Software provider, Manufacturing, Financial และกลุ่มโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีการเจรจาทางธุรกิจเพื่อขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งยังสามารถขยายไปในประกันภัยด้าน Digital Asset ได้ในอนาคตขณะเดียวกัน TQR อยู่ระหว่างการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนในรูปแบบ M&A กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น และยังเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจในระยะยาว คาดว่า จะเห็นความชัดเจน 1-2 รายภายในปีนี้ และมั่นใจว่าแนวโน้มรายได้จะเติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่เทียบกับปีที่ผ่านมาตามเป้าหมายที่วางไว้อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1/2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567) มีกำไรสุทธิ 30.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.22% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 26.72 ล้านบาท และมีรายได้รวม 80.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.55% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 66.38 ล้านบาท