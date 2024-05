บ้านพักตากอากาศหรูภูเก็ตฮอตไม่แผ่ว “วีรันดา วิลล่า แอนด์ สวีท ภูเก็ต” เตรียมโอนรับรู้รายได้ Q4

‘บมจ.วีรันดา รีสอร์ท’ หรือ VRANDA เผยตลาดบ้านพักตากอากาศหรูภูเก็ตยังฮอตไม่แผ่ว ล่าสุดโครงการ “วีรันดา วิลล่า แอนด์ สวีท ภูเก็ต” กระแสตอบรับดีจากนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียม ชี้ ‘พันวา-อ่าวยน’ ขึ้นแท่นทำเลระดับลักชัวรีของภูเก็ต คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์เพื่อรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2567 นี้

“เหตุผลที่ทำให้ภูเก็ตมีความน่าสนใจในช่วงหลายปีมานี้ เพราะเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม (multi-culture) ผสมผสานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิส มีรากวัฒนธรรมไทย จีน มุสลิม ที่สำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก นอกจากนั้น ภูเก็ตยังเป็นฮับของอีเวนต์มากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นเมืองที่รวมอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารใต้ อาหารจีน ของหวานประจำถิ่น หรือร้านมิชลินไกด์ บาร์ระดับโลกที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากทั่วทุกมุมโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีโครงการคมนาคมขนส่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ” นายภวัฒก์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDA กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ” บ้านพักตากอากาศหรูตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแหลมพันวา หรือในพื้นที่ของ ‘พันวา-อ่าวยน’ ซึ่งเป็นทำเลระดับลักชัวรีของภูเก็ต เพราะมีโรงแรมและรีสอร์ตหรูที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในโซนนี้หลายแห่ง เป็นจุดชมวิวและจุดจอดเรือยอชต์ที่สวยงาม มีหาดทรายขาวและตั้งอยู่บนพื้นที่สโลปของภูเขา ทำให้ห้องพักส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นทะเลและมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้จากฝั่งนี้ ใกล้กับร้านอาหารชื่อดัง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ต อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตและเมืองเก่า (old town) เพียง 15-20 นาที และห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตราว 45 นาที ถือเป็นโซนใหม่ของภูเก็ตที่มีความโดดเด่นด้านไลฟ์สไตล์ที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว และเป็นที่จับตามองของผู้ที่ชอบลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลกโดยโครงการอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรมแรมใหม่ล่าสุดของวีรันดา ที่เตรียมเปิดให้บริการในไตรมาส 4 นี้ ในชื่อ วีรันดา รีสอร์ท ภูเก็ต ออโต้กราฟ คอลเลกชัน ที่จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของวีรันดา และได้แบรนด์โรงแรมระดับพรีเมียมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มาเป็นตัวชูโรงเพื่อรุกตลาดที่กว้างขึ้นด้วย โครงการมีทั้งหมด 17 ยูนิต แบ่งเป็นพูลวิลล่า 6 หลัง และคอนโดมิเนียม 11 ยูนิต เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มองมาบ้านพักตากอากาศเพื่ออยู่อาศัยเองหรือลงทุน ราคาขายเริ่มต้น 22.7-174 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการ 850 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง เน้นหาประสบการณ์ที่แตกต่าง ซึ่งจากการทำรีเสิร์ชนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม มีความพร้อมในการใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวมากขึ้นในปี 2568 อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจมากเท่ากับกลุ่มอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ทำเลพันวา-อ่าวยน จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันโครงการมียอดขายไปแล้วกว่า 53% และยังคงมีผู้สนใจเข้าชมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุด บ้านตัวอย่างของโครงการถูกจองซื้อไปแล้วด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มผู้ซื้อที่ซื้อวิลล่าทั้งหมดนั้นเป็นคนไทย และกลุ่มผู้ซื้อคอนโดฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์เพื่อรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2567ทั้งนี้ วีรันดาฯ ยังมีโครงการที่พักตากอากาศในทำเลอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการเปิดขาย ได้แก่ วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน คอนโดฯ พร้อมเข้าอยู่ใกล้กับเขาตะเกียบ วิวทะเลและภูเขา บรรยากาศเงียบสงบและเป็นส่วนตัว อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหัวหิน บนพื้นที่โครงการ 11 ไร่ 5 อาคาร 270 ยูนิต แบบ 1-3 ห้องนอน และห้อง Penthouse ขนาดใหญ่ ปัจจุบันขายไปแล้วกว่า 95% เหลือเพียง 9 ยูนิตสุดท้ายก่อนปิดโครงการ ราคาเริ่มต้นที่ 6.1-34 ล้านบาทโครงการวีรันดา พูลวิลล่า หัวหิน ชะอำ บ้านพักตากอากาศ บรรยากาศรีสอร์ตพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลัง เดินทางประมาณเพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ โดยมีพูลวิลล่าขนาด 2-3 ห้องนอน และ Penthouse 5 ห้องนอน ภายใต้แนวคิด Exclusive Limited สังคมส่วนตัว ด้วยจำนวนยูนิตที่น้อย เหมาะกับกลุ่มครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ซึ่งเฟสแรกของโครงการขายไปได้แล้วกว่า 72% ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19.8-34.7 ล้านบาททั้งนี้ วีรันดา รีสอร์ทได้นำทุกโครงการมาจัดแสดงภายในงาน “Vacation Oasis: Experience Veranda Boutique Living at Residences and Villas” โดยสามารถเยี่ยมชมเพื่อรับข้อเสนอของทุกโครงการมูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น G